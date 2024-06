EU innstilt på å utstede nye antitrustanklager mot Microsoft over Teams-appen

Den europeiske union er klar til å reise nye antitrustanklager mot Microsoft Corporation, med bekymringer sentrert rundt teknologigigantens videokonferanseapp, Teams, ifølge en rapport fra Financial Times mandag.

Kilder som er kjent med saken antydet at EU-tjenestemenn mener Microsofts praksis kan være til ulempe for konkurrenter på markedet.

Bekymringer om integrasjon og prisstrategier

Europakommisjonens hovedproblem ser ut til å være integreringen av Teams i Microsofts bredere Office-programvarepakke.

Til tross for Microsofts innsats for å løse disse bekymringene ved å tilby å skille teams fra Office-pakken, er EU-tjenestemenn fortsatt ikke overbevist om at disse tiltakene strekker seg langt nok til å sikre rettferdig konkurranse.

Konkurrenter har slått alarm om at Teams er skreddersydd for å fungere mer sømløst med Microsofts egen programvare, noe som potensielt setter andre videokonferanseapper på sidelinjen. Videre er det anklager om at Microsofts prisstrategi gjør det mindre attraktivt for kunder å bytte til alternative tjenester.

Implikasjoner av EUs potensielle anklager

De potensielle antitrustanklagene, som forventes å bli formalisert i løpet av de kommende ukene, understreker de pågående utfordringene store teknologiselskaper står overfor når de navigerer i globale reguleringsmiljøer.

Denne utviklingen er spesielt viktig ettersom den reflekterer bredere bekymringer over konkurransepraksisen til store teknologibedrifter, og gjenspeiler lignende gransking i andre regioner, inkludert USA og Asia.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.