Intel Corporation (NASDAQ:INTC) har vært gjennom noen tøffe tider i det siste. Etter å ha rapportert inntjening for første kvartal 2024, fikk aksjen et slag, og falt fra over $35 til under $30 nylig. Selskapets veiledning for neste kvartal var ikke så god som forventet, noe som bekymret investorene.

Intel spådde at inntektene for andre kvartal 2024 ville være mellom 12,5 og 13,5 milliarder dollar. Det er mindre enn hva analytikere trodde det ville være. Justert resultat per aksje var også lavere enn forventningene. Denne nyheten reiste tvil om Intels evne til å håndtere sine nåværende utfordringer.

Selv om noen deler av Intels virksomhet, som Client Computing, gjorde det bra, presterte andre områder, som Mobileye, ikke som forventet. Denne blandede ytelsen har gjort investorer urolige for Intels fremtid.

Til tross for disse utfordringene prøver Intel å komme tilbake. Ifølge nylige rapporter er det å utforske alternativer som å slå seg sammen med Apollo Global Management for å bygge et nytt anlegg i Irland. Denne innsatsen gjenspeiler Intels vilje til å konkurrere med industriledere som Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) og Samsung Electronics i et landskap i rask utvikling.

Mens Intel kartlegger kursen fremover, har investorer lurt på: Kan Intels problemer ta slutt? På dette bakteppet kan en nærmere undersøkelse av tekniske indikatorer og aksjekurstrenden gi verdifull innsikt i Intels prospekter og om de kan overvinne sine nåværende utfordringer. Så la oss se hva diagrammene har å si om Intels fremtidsutsikter midt i disse utfordrende tidene.

Kan den forrige støtten holde?

På Intels langsiktige ukentlige diagram kan vi se at aksjen falt fra et høyt over $68 til $25 mellom april 2021 og slutten av 2022. Så i 2023 så den et okseløp som tok den fra $25 til over $50 av slutten av 2023. Dette året har imidlertid vist seg katastrofalt for aksjen, spesielt etter mars da aksjen handlet nær $45.

INTC-diagram av TradingView

For investorer som allerede holder aksjen med tap, er det best at de holder den på dagens nivå og selger hvis støtten på $25 forsvinner. Investorer som ønsker å kjøpe aksjen kan gjøre det på nåværende nivå mens de holder et tight stop loss på $25.

Trå forsiktig: Kortsiktig forsiktighet for bullish tradere

Siden aksjen har falt fra $25 etter Q1-resultatene, har det vært vanskelig å handle over $31,5. Med mindre aksjen omsettes og lukkes over den, bør kortsiktige handelsmenn unngå å forlenge aksjen. Hvis den krysser over $31,5, kan man kjøpe aksjen med et stop loss på $28,8 og et resultatmål på $35,2.

INTC-diagram av TradingView

For tradere som fortsetter å være bearish på aksjen, kan de shorte den på nåværende nivåer med et stop loss på $32,3. Hvis aksjen begynner å krasje igjen, kan den falle til støttenivået igjen nær $25, hvor de kan bokføre fortjeneste.

