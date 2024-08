Sør-Koreas primære aksjeindeks, KOSPI, fikk et slag i dag da Samsung Electronics Co Ltd (KRX: 005930) møtte et betydelig tilbakeslag ved å bestå Nvidia Corps (NASDAQ: NVDA) kritiske brikketest.

Denne snublet har sendt krusninger gjennom markedet, og understreket de nære båndene mellom ledende selskaper som Samsung og den bredere ytelsen til den eksportdrevne sørkoreanske økonomien.

Samsungs HBM3E-brikker mislykkes i Nvidia-testen

Aksjene til Samsung, en hjørnestein i Sør-Koreas økonomi og en global leder innen halvlederproduksjon, falt med mer enn 2 % onsdag.

Denne nedgangen fulgte rapporter om at Samsungs femte generasjons minnebrikker med høy båndbredde (HBM3E) ikke klarte å oppfylle Nvidias strenge teststandarder.

Disse høyytelses minnebrikkene er avgjørende for avanserte datasystemer som brukes i AI-datasentre.

Mens Samsungs fjerde generasjons HBM3-brikker besto Nvidias test, vekker feilen i den nye generasjonens produkt bekymringer om Samsungs konkurranseevne i den raskt utviklende halvlederindustrien.

SK Hynix drar nytte av Samsungs ulykke

I motsetning til dette så rivalen SK Hynix Inc aksjene sine stige med 1,7 % i dag, og dra fordel av Samsungs tilbakeslag. SK Hynix, som allerede leverer high-end brikker til Nvidia, kan se sin markedsposisjon styrkes som følge av Samsungs vanskeligheter.

Til tross for denne gevinsten var den samlede innvirkningen på KOSPI negativ. Indeksen falt med rundt 0,5 %, selv om andre sektorer som e-handel og biofarmasøytiske produkter presterte godt.

Investorer er også forsiktige foran resultatrapporter for andre kvartal fra store eksportører som SK Hynix, Kia og LG Energy Solutions, som ventes i morgen.

Disse rapportene forventes å gi dypere innsikt i helsen til Sør-Koreas eksportsektor og kan påvirke markedsstemningen betydelig.

Lyspunkter midt i mørket

Ikke alle nyheter var negative for Sør-Korea onsdag. Forbrukerstemningen i landet nådde sitt høyeste nivå på over to år i juli, ettersom inflasjonen fortsatte å avta, ifølge en undersøkelse fra sentralbanken.

Denne positive økonomiske indikatoren antyder at innenlandske økonomiske forhold kan bli bedre, til tross for utfordringene store selskaper som Samsung står overfor.

I tillegg økte den koreanske wonen litt (0,17 %) mot amerikanske dollar, noe som gir et lite mål av stabilitet midt i børsturbulensen.

Obligasjonsmarkedet viste også positive tegn, med nedgang i renten på tre- og tiårige koreanske statsobligasjoner, noe som indikerer økt etterspørsel etter rentepapirer.

Samsungs tilbakeslag med Nvidias chiptest har understreket volatiliteten og sammenhengen i det sørkoreanske aksjemarkedet. Mens Samsungs problemer trakk ned KOSPI, kom rivalen SK Hynix til gode, og viste frem konkurransedynamikken i halvlederindustrien.

Investorer er fortsatt forsiktige mens de venter på viktige inntjeningsrapporter fra store eksportører, som vil gi ytterligere innsikt i helsen til Sør-Koreas eksportdrevne økonomi.

Til tross for disse utfordringene er det lommer av optimisme. Forbedret forbrukerstemning og en liten økning i den koreanske wonen peker på en robust innenlandsk økonomi. Mens Sør-Korea navigerer gjennom disse blandede signalene, vil resultatene til de store selskapene fortsette å spille en avgjørende rolle i å forme markedssentiment og økonomiske utsikter.

