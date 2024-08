Er en Cardano ETF neste etter Ethereum ETFs sterke start?

Kryptovaluta-verdenen syder av spekulasjoner om den neste potensielle krypto-ETF, med Cardanos ADA i sentrum av samtalen.

Etter den vellykkede lanseringen av Ethereums spot-ETF, har søkelyset skiftet mot ADA. Spenningen forsterket seg da Cardano-grunnlegger Charles Hoskinson svarte på en forespørsel på X-plattformen fra Tap Tools angående muligheten for en ADA ETF.

Hans lekne svar, “Fint, jeg skal gjøre det selv,” via en gif, satte i gang ytterligere diskusjoner i kryptosamfunnet.

Samfunnsspekulasjoner og reaksjoner

Hoskinsons engasjerende respons førte til en bølge av optimisme og spekulasjoner blant Cardano-entusiaster.

Et fellesskapsmedlem, fascinert av Hoskinsons engasjement, foreslo behovet for en ekte stablecoin for Cardano for å øke likviditeten og gi en av/på-rampe ved å samarbeide med en børs som vil liste opp Cardano-native tokens. Hoskinsons positive respons på denne ideen økte samfunnets håp ytterligere.

Samtalen brakte også frem nødvendigheten av partnerskap med stablecoins som USDC eller USDT og samarbeid med store børser som Coinbase eller Binance.

Mens den generelle følelsen forble positiv, uttrykte noen fellesskapsmedlemmer bekymringer om den potensielle sentraliseringsrisikoen som en ETF utgjør, i frykt for at det kunne kompromittere Cardanos desentraliserte etos.

Forventing av flere krypto-ETFer

Brad Garlinghouse, administrerende direktør i Ripple Labs, delte sin tillit til den potensielle godkjenningen av spot-ETFer for Cardano, Solana og XRP av Securities and Exchange Commission (SEC).

Han foreslo at godkjenning av Ethereum og Bitcoin ETFer kan bane vei for flere krypto-ETFer. Bloomberg ETF-analytiker Eric Balchunas gjentok denne følelsen, og spådde en lignende trend.

Garlinghouse erkjente også de regulatoriske hindringene disse produktene kan møte, og la merke til at godkjenningsprosessen kan være lang.

Bitcoin ETFer møtte flere avvisninger, og Ethereum ETFer opplevde forsinkelser før de endelig ble godkjent, noe som indikerer en utfordrende vei fremover for nye krypto-ETFer.

Cardanos kommende utvikling

Mens spekulasjoner rundt en ADA ETF fortsatt er ubekreftede, fortsetter Cardano å gjøre betydelige fremskritt på andre områder.

Den kommende Chang-hardgaffelen, planlagt til august 2024, har skapt betydelig spenning.

I følge Intersect har 247 medlemmer av Cardano-fellesskapet fullført DRep-ombordstigningsprosessen som forberedelse til Chang-oppgraderingen.

Denne utviklingen markerer en betydelig milepæl for Cardano ettersom nettverket nærmer seg 100 millioner transaksjoner.

Til tross for et fall fra toppen, viser den totale verdien låst (TVL) i økosystemet også vekst. Disse fremskrittene indikerer at Cardano er klar for betydelig fremgang og ekspansjon, uavhengig av ETFs skjebne.

Markedsimplikasjoner og fremtidsutsikter

Den potensielle godkjenningen av en ADA ETF kan ha vidtrekkende implikasjoner for Cardano og det bredere kryptovalutamarkedet.

ETFer blir sett på som en måte å gi tradisjonelle investorer lettere tilgang til kryptovalutaer, potensielt øke likviditeten og øke etterspørselen.

Bekymringene rundt sentralisering og regulatoriske utfordringer kan imidlertid ikke ignoreres.

Hvis en ADA ETF blir godkjent, kan det signalisere bredere aksept av kryptovalutaer av tradisjonelle finansmarkeder, og baner vei for mer mainstream adopsjon.

På den annen side kan den desentraliserte naturen til kryptovalutaer, en av deres kjernestyrker, være i fare hvis ETFer fører til økt sentralisering.

Etter hvert som kryptovalutalandskapet utvikler seg, vil introduksjonen av nye ETFer, spesielt for Cardano, bli fulgt nøye med.

Resultatet kan i betydelig grad forme fremtiden til Cardano og det bredere kryptoøkosystemet, og fremheve den pågående spenningen mellom innovasjon og regulering.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.