Trump-kampanjen samler inn 4 millioner dollar i kryptodonasjoner: Hvem er de høyprofilerte giverne?

Donald Trumps presidentkampanje har lykkes i kryptovalutamarkedet, og har mottatt over 4 millioner dollar i digitale donasjoner.

I følge Federal Election Commission (FEC) registreringer har disse bidragene kommet i forskjellige former, inkludert Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripples XRP-token og den amerikanske dollar-festede stablecoin USDC.

Denne tilstrømningen av kryptodonasjoner markerer et betydelig skifte i politiske innsamlingsstrategier og fremhever Trumps utviklende holdning til digitale valutaer.

Fra 1. april til 30. juni samlet «Trump 47»s felles innsamlingskomité inn mer enn 118 millioner dollar, med betydelige deler tildelt Trump-kampanjen, den republikanske nasjonalkomiteen og andre tilknyttede enheter.

Spesielt bidro minst 19 givere med mer enn $2,15 millioner i Bitcoin, og viste frem den mangfoldige profesjonelle bakgrunnen til bidragsytere, inkludert hjemmeværende, militæroffiserer, salgsrepresentanter og sikkerhetsteknikere.

Høyprofilerte bidragsytere

Blant de fremtredende giverne er kryptomilliardær-tvillingene Tyler og Cameron Winklevoss, som hver bidro med 15,57 Bitcoin, omtrent 1 million dollar på donasjonstidspunktet.

På grunn av bidragsgrenser ble noe av dette beløpet refundert.

Mike Belshe, administrerende direktør i Digital Asset Security-firmaet BitGo, donerte også $50 000 i Bitcoin, noe som ytterligere fremhever kampanjens appell til innflytelsesrike figurer i kryptoområdet.

Brian Hughes, en Trump-kampanjeassistent, fremhevet at mesteparten av $4 millioner i kryptobidrag ble mottatt i Bitcoin.

Jesse Powell, Kraken-grunnlegger og tidligere administrerende direktør, donerte nesten $845 000 i Ether.

Ripples juridiske sjef Stuart Alderoty bidro med $300 000 i XRP.

Spesielt Ryan Selkis, tidligere administrerende direktør i Messari, donerte $50 000 i USDC etter å ha trukket seg fra sin stilling etter kontroversielle innlegg i sosiale medier.

Mens Trump-kampanjen har konvertert de fleste kryptodonasjoner til USDC for avvikling, har den noen ganger valgt å beholde de digitale eiendelene.

Trump har lovet å beskytte rettighetene til de som velger å ta vare på myntene sine, og talsmann for bruk av kryptolommebøker som er utenfor rekkevidden av sentraliserte enheter som Coinbase og, i forlengelsen, IRS.

Trumps overgang til en pro-krypto-holdning

Trumps nåværende pro-krypto-holdning markerer en betydelig reversering fra hans tidligere synspunkter under hans presidentperiode da han var kritisk til digitale valutaer. Denne endringen har fått støtte fra bemerkelsesverdige teknologi- og kryptoinvestorer som Marc Andreessen og Ben Horowitz.

I april lanserte Trump en samling av ikke-fungible tokens (NFT) på Solana-blokkjeden, noe som ytterligere befestet sin posisjon i kryptorommet.

Lørdag vil Trump tale til deltakere på The Bitcoin Conference i Nashville, holdt i Music City Center.

Arrangementet inkluderer en høy-billettinnsamling, med priser som når opp til $844 600 per person for tilgang på toppnivå, inkludert en rundebordsdiskusjon med Trump.

Mid-tier-billetter, som inkluderer en fotomulighet med den tidligere presidenten, er priset til $60 000 per person eller $100 000 per par.

På Libertarian National Convention i mai sverget Trump å forhindre senator Elizabeth Warren og hennes allierte fra å målrette Bitcoin-innehavere.

Etter et møte med Bitcoin-gruvedriftsledere i Mar-a-Lago-klubben hans i Florida, erklærte Trump at all fremtidig Bitcoin-gruvedrift ville skje i USA hvis han returnerer til Det hvite hus.

Trumps valg av Ohio-senator JD Vance som sin kandidat blir sett på som et strategisk grep for å styrke støtten fra kryptosektoren. Vance har vært en vokal talsmann for løsere regulering av kryptovalutaer og avslørte sine personlige eierandeler i Bitcoin i 2022.

Biden-administrasjonen har økt regulatorisk gransking av kryptosektoren, og SEC har intensivert sine handlinger de siste årene.

I kontrast posisjonerer Trump seg selv som en forsvarer av kryptoinnovasjon og desentralisering. Denne forskjellen i tilnærming har gitt gjenklang hos mange i teknologi- og kryptomiljøene, noe som har ført til betydelig økonomisk støtte til Trumps kampanje.

