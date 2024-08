Wall Streets blandede reaksjoner på IBMs Q2-resultater: Fortsett å holde eller ta ut penger?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) avduket resultatet for andre kvartal 2024 etter at markedene stengte for handel onsdag. Inntektene overgikk Wall Street-forventningene, men fremkalte likevel blandede reaksjoner fra analytikere.

IBM Q2 inntjening og utsikter

IBMs andre kvartals GAAP EPS var på 1,99 dollar, og overgikk forventningene med 0,19 dollar, noe som indikerer selskapets kostnadsstyring og operasjonelle effektivitet.

Den totale omsetningen for kvartalet nådde 15,8 milliarder dollar, som representerer en økning på 1,9 % fra år til år og et slag med 180 millioner dollar mot analytikernes forventninger.

Denne inntektsøkningen ble støttet av en merkbar vekst i programvaresalget, som ble rapportert til 6,74 milliarder dollar, en økning på 7 % fra året før.

Dette segmentets vekst er først og fremst drevet av sterk ytelse innen transaksjonsbehandlingsplattformer, som viser IBMs solide fotfeste innen teknologiområder med høy etterspørsel.

I motsetning til dette falt konsulentinntektene noe, og havnet på 5,18 milliarder dollar, noe under forventningene. Det ble imidlertid bemerket at konsulentbestillinger forble sterk, noe som tyder på potensial for fremtidig inntektsvekst.

Infrastruktursegmentet rapporterte inntekter på 3,65 milliarder dollar, noe som gjenspeiler beskjeden vekst og demonstrerer motstandskraft i IBMs eldre sektorer.

Når det gjelder fortjenestemarginer, var brutto fortjenestemargin under GAAP 56,8 %, en forbedring på 180 basispunkter, mens driftsmarginen (Non-GAAP) var enda høyere med 57,8 %, opp med 190 basispunkter.

Fri kontantstrøm viste også positivt momentum, og selskapet rapporterte en fri kontantstrøm på 2,6 milliarder dollar for kvartalet, som markerer en økning på 0,5 milliarder dollar fra år til år.

Denne økningen er kritisk siden den støtter IBMs strategiske investeringer og aksjonæravkastning i form av utbytte.

På den operasjonelle fronten fremhevet administrerende direktør Arvind Krishna rollen til enterprise AI og IBMs voksende forretningsbok innen generativ AI, som nå har utvidet seg til mer enn to milliarder dollar.

Denne økningen tilskrives lanseringen av WatsonX for ett år siden, og signaliserer IBMs aggressive fremstøt til AI-drevne løsninger.

Når det gjelder fremtidig veiledning, hevet IBM-ledelsen sine forventninger til den frie kontantstrømmen for hele året til mer enn 12 milliarder dollar, styrket av ytelsen i første halvår og driftseffektivitet.

Forventningene til omsetningsvekst ble opprettholdt, i samsvar med IBMs mellom-ensifret modell i konstante valutatermer, selv om valutakurser forventes å gi ett til to-punkts motvind.

Blandede reaksjoner fra analytikere

Til tross for disse robuste tallene, er følelsene blant analytikere fortsatt delte. Bank of Americas Wamsi Mohan erkjente et “blandet” kvartal, og fremhevet overprestasjoner innen programvare og infrastruktur samtidig som de påpekte underprestasjoner innen rådgivning.

Mohan gjentok en Kjøp-vurdering med et prismål på $209.

På samme måte beskrev Morgan Stanleys Erik Woodring kvartalet som solid på overflaten, men uttrykte bekymring for underytelsen i IBMs vekstvektorer som RedHat og Consulting.

Woodring opprettholdt en Equal-Weight-vurdering med et prismål på $182.

Jefferies-analytiker Brent Thill la også merke til den blandede karakteren av resultatene, der programvaresektorer med høy margin ga bedre resultater, men ble oppveid av svakere konsulentvirksomhetssegmenter. Thill justerte prismålet sitt til $200, og opprettholdt en Hold-rating.

Den 9. juli kommenterte analytikere hos Goldman Sachs IBMs “overbevisende risiko-belønning”-profil, og observerte at industrien står overfor en syklisk korreksjon påvirket av IT-forbruksbegrensninger og et skifte mot AI-fokuserte kapitalutgifter.

Firmaet opprettholder en Kjøp-rating med et prismål på 200 USD på IBM, noe som gjenspeiler tilliten til dets langsiktige grunnleggende forhold midt i dagens utfordringer.

IBMs strategiske manøvrer

På den strategiske fronten fortsetter IBM å gjøre betydelige grep, som oppkjøpet av HashiCorp, med sikte på å forbedre sine evner innen automatiseringsteknologi for multisky-infrastruktur.

Dette oppkjøpet er imidlertid under antitrustvurdering, og viser det komplekse regulatoriske landskapet IBM navigerer etter.

Selskapets ledelse, under administrerende direktør Arvind Krishna, har vært sentral i å styre IBM gjennom disse turbulente tidene. Krishnas fokus på hybrid sky og AI har vært sentral i IBMs strategi.

I den bredere sammenhengen kan IBMs satsing på kvanteberegning og dens implikasjoner for fremtidig vekst ikke overses.

IBMs utvikling på dette området antyder et potensial for betydelige inntektsstrømmer fra nye teknologier, selv om de praktiske anvendelsene og inntektsbidragene til kvantedatabehandling fortsatt er i begynnende stadier.

La oss nå se hva diagrammene har å si om aksjens kursbane, og om de nåværende markedsforholdene og IBMs strategiske initiativ stemmer overens for å danne en overbevisende investeringsoppgave.

Bullish bekreftelse bare over $200

Etter å ha forblitt avstandsbegrenset i det smale området $120-$140 i nesten fire år, brøt IBMs aksje endelig over dette området sent i 2024.

Siden den gang har den holdt seg i en oppgående trend på de langsiktige diagrammene til tross for fallet den så i april etter å ha rapportert sine Q1-tall.

IBM-diagram av TradingView

Aksjen handles for øyeblikket nær sine flerårige høyder den gjorde i mars i år. Etter dagens oppgang forblir det kortsiktige bullish momentumet sterkt. Salg kan imidlertid ses igjen når aksjen nærmer seg $200-merket.

Derfor må okser som ønsker å starte nye lange posisjoner bare initiere en liten posisjon på nåværende nivåer og legge til mer til sin posisjon hvis aksjen gir en daglig lukking over $199.

Traders som er bearish på aksjen må avstå fra å shorte aksjen på dagens nivåer og må vente på at svakheten dukker opp. Hvis aksjen etter dagens trekk ikke klarer å krysse over $200 i de kommende dagene, vil dette indikere svakhet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.