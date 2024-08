CancelNetflix-trenden understreker teknologisjefers frykt for politiske tilslutninger: Her er grunnen

I den ladede atmosfæren frem mot det kommende valget har teknologisjefer i stor grad avstått fra å ta offentlige politiske standpunkter. Denne tilbakeholdenheten, som i utgangspunktet ble oppfattet som arroganse, ser nå ut til å være et kalkulert trekk.

Den nylige #CancelNetflix-trenden utløst av Netflix-medgründer Reed Hastings’ offentlige støtte til Kamala Harris, understreker det potensielle tilbakeslaget administrerende direktører møter når de dykker inn i politikk.

Mange toppledere har bevisst unngått politiske tilslutninger i forkant av valget.

Denne trenden ble tydelig da Reed Hastings, medgründer av Netflix, offentlig donerte 7 millioner dollar til Kamala Harris sin presidentkampanje.

Hans optimisme om Harris’ sjanser etter Joe Bidens tilbaketrekning var til å ta og føle på.

“Etter den deprimerende debatten er vi i spillet igjen,” sa Hastings på X, den sosiale medieplattformen som eies av Elon Musk. Musk, derimot, støttet Trump raskt etter det mislykkede attentatforsøket på den tidligere presidenten.

I mindre polariserte tider kan Hastings ‘godkjenning ha gått ubemerket hen. Det nåværende klimaet er imidlertid svært belastet, og MAGA-supportere lanserte raskt #CancelNetflix-kampanjen på X.

Brukere begynte å legge ut skjermbilder av deres kansellerte abonnementer, med henvisning til Hastings donasjon som årsak. Trumps tidligere advokat, Jenna Ellis, kommenterte X: «Dette er bare begynnelsen», og signaliserte at flere tilbakeslag kommer.

Denne situasjonen illustrerer hvorfor mange administrerende direktører har valgt å holde seg politisk nøytrale.

Nedgang i politiske aktiviteter til administrerende direktører

I følge en Yahoo Finance-analyse har 98 % av USAs 100 beste selskaper etter størrelse avstått fra å støtte noen presidentkandidater økonomisk. I stedet har de rettet sine bidrag mot kongresskandidater.

Etter hvert som valget nærmer seg, intensiveres den politiske atmosfæren. Den offentlige opinionen er dypt delt, og enhver uttrykt støtte til begge sider inviterer til betydelig tilbakeslag.

I et slikt miljø virker det fornuftig for administrerende direktører å unngå åpenlyst politisk engasjement. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at de er fullstendig frakoblet. De kan fortsatt støtte sine foretrukne kandidater indirekte gjennom interne politiske utvalg.

Hva betyr det for aksjen?

Tilbakeslaget mot Hastings’ tilslutning har hatt konkrete effekter på Netflix-aksjen.

Investorer sliter med den potensielle økonomiske konsekvensen av kanselleringen av medlemskap drevet av #CancelNetflix-kampanjen.

Utover umiddelbare økonomiske bekymringer, er det frykt for Trumps økende popularitet og potensialet hans til å målrette selskapet direkte i talene hans.

For investorer utgjør den nåværende volatiliteten et dilemma. De må vurdere om det er lurt å holde Netflix-aksjer midt i det pågående tilbakeslaget fra MAGA-supportere. Situasjonen tjener som en sterk påminnelse om risikoen forbundet med politiske tilslutninger i et stadig mer polarisert samfunn.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.