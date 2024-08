OL i Paris 2024: lekene kaster en skygge over reiselivslivet, bedrifter

Sommer-OL 2024 begynner i Paris i dag, og bortsett fra de over 10 000 idrettsutøverne som samles fra hele verden og noen få lakh tilskuere, har ikke forventningene til lekenes akselererende turisttilstrømning helt blitt innfridd.

En Euromonitor International-rapport i fjor spådde at ytterligere 3 millioner mennesker ville komme til Paris for lekene, noe som øker reiseutgiftene med opptil 4 milliarder euro.

Men med rapporter om eksklusive hoteller som har sett en nedgang i bestillinger, og butikker, restauranter og barer som ser en nedgang i en ellers høysesong, selv om flyselskapene tar med tap av inntekter på grunn av redusert nivå av innkommende turisme til byen i løpet av juni -August er det trygt å si at spillene kan ha en kontraintuitiv innvirkning på økonomien.

Flyselskaper som betjener Paris-sektorer får et inntektsslag på grunn av spillene

I resultatet for andre kvartal på onsdag viste Air France-KLM et fall på 30 % i driftsresultatet til 513 millioner euro (556 millioner dollar).

Det rapporterte også en nedgang i internasjonal inngående trafikk til Paris på grunn av at spillene påvirket enhetsinntektene med anslagsvis 40 millioner euro, sa selskapet.

Faktisk, for hele sommeren 2024 (slutten juni-august), som er en klassisk høysesong for europeiske reiser, er spillene beregnet å koste flyselskapene rundt 200 millioner euro.

Flyselskapet la til at det ser progressiv normalisering skje først i slutten av august og utover.

Delta Airlines, som har flest amerikansk flyselskap til Paris, spådde tidligere denne måneden et treff på 100 millioner dollar for selskapet på grunn av spillene.

Delta-president Glen Hauenstein snakket med analytikere og investorer tidligere denne måneden under Q2-inntjeningssamtalen:

Vi ser en innvirkning på rundt 100 millioner dollar på reiser til Paris for OL fra juni til august… utenom dette midlertidige arrangementet er etterspørselen etter sommerreiser til Europa stor og i samsvar med våre forventninger.

Fall i hotellbestillinger

UMIH Prestige, en handelsgruppe for hoteller som krever minst €800 ($870) per kveld, sa at hotellbestillinger rapporterte en nedgang på 20% til 50% sammenlignet med i fjor sommer, rapporterte Bloomberg.

UMIH Prestige-sjef Christophe Laure sa til utsalgsstedet: “Paris ser for tiden en kraftig nedgang i etterspørselen etter luksuriøse hotellrom i oppkjøringen til lekene.”

Han bemerket at mange reisende velger å unngå byen før etter avslutningsseremoniene.

Det bør bemerkes at hotellprisene ble holdt på et høyt nivå under arrangementet, og ytterligere hevet av en økning i turistskatten som resulterte i at turister betalte nesten 200 % mer turistskatt per natt, avhengig av overnattingstype.

Logistikkproblemer demper turistmobiliteten ytterligere

Det er ikke bare hotellpriser, med en by som forbereder seg på tilstrømningen av mer enn 10 000 idrettsutøvere og rundt 5 lakh tilskuere som forventes å være vitne til lekene, har naturligvis et sett med nye, mindre turistvennlige trafikkkontroller blitt satt på plass, sammen med en skjerping av sikkerheten.

Chloe Parkins, seniorøkonom, reiselivsøkonomi ved Oxford Economics, sa:

Stenginger rundt byen vil redusere trafikkstrømmene, og påvirke lokale bedrifter som er avhengige av normale turistmengder. I tillegg kan begivenhetsrelaterte økninger i turistskatten komprimere reisebudsjetter, noe som resulterer i mindre utgifter ved turistattraksjoner og detaljhandelsbedrifter. Økte forstyrrelser og høyere kostnader har avskrekket reiser før kampene starter.

Innvirkning på virksomheten og veien videre

Det franske senteret for idrettsrett og økonomi hadde utført en økonomisk konsekvensstudie på vegne av Frankrike i 2016.

Denne studien kvantifiserte virkningen som OL i 2024 kan generere med opptil 10,7 milliarder euro og opptil 247 000 arbeidsplasser.

Av de 10,7 milliarder euroene skulle omtrent 1,4–3,5 milliarder euro (13–33%) tilskrives turismerelaterte økonomiske konsekvenser.

Parkins sa at selv om disse tallene var velkomne, bør de tolkes med forsiktighet ettersom mye har endret seg siden 2016, spesielt pandemien og inflasjonen.

Hun har spådd turister å returnere mer til byen mot slutten av august når de paralympiske lekene er i gang, en spådom i tråd med flyselskapenes forventninger.

Vi forventer at pausen på forsommeren i ankomster til Frankrike og Paris vil være midlertidig ettersom noen reisende prøver å unngå folkemengdene. Når det er sagt, er Frankrike fortsatt et attraktivt reisemål for ulike kildemarkeder. Turister som ikke har råd til å besøke under sommer-OL vil sannsynligvis komme på et senere tidspunkt, eller de kan velge å reise mens de paralympiske leker pågår i slutten av august til begynnelsen av september.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.