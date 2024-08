WrestleMania 2027 på Londons Wembley Stadium? Sadiq Khan antyder muligheten

WrestleMania, den ikoniske amerikanske brytebegivenheten, kan komme til Londons Wembley Stadium i 2027.

Ordfører Sadiq Khan har antydet denne muligheten som en del av strategien hans for å tiltrekke flere sportsbegivenheter i verdensklasse til hovedstaden.

Dette trekket kan posisjonere London som et globalt sportsknutepunkt, trekke tilhengere fra hele verden og vise frem byens kapasitet til å være vertskap for store internasjonale arrangementer.

Samtaler holdt på rådhuset for å utforske muligheter

I et forsøk på å styrke Londons rykte som en global sportsdestinasjon, holdt ordfører Khan diskusjoner med WWE (World Wrestling Entertainment) president Nick Khan og Chief Content Officer Paul “Triple H” Levesque i rådhuset.

Disse samtalene fokuserte på logistikken ved å være vertskap for WrestleMania i London, inkludert potensielle arenaer og datoer.

Ordfører Khan antydet at Wembley Stadium, med sin store kapasitet, ville være nødvendig for å imøtekomme den forventede høye etterspørselen etter billetter.

Han antydet også muligheten for å la arrangementet strekke seg over to dager for å maksimere oppmøte og engasjement.

Ordfører Khan fremhevet begeistringen og interessen fra londonere og fans fra hele Europa.

Han understreket viktigheten av å sikre at London drar nytte av å være vertskap for WrestleMania. Han uttrykte også et ønske om at arrangementet skulle etterlate en varig arv i stedet for å være en engangshendelse.

Ideen er å lage en flerdagers begivenhet som kan bruke ulike arenaer over hele byen, og dermed øke effekten.

Samtalene undersøkte også muligheten for å være vertskap for WrestleMania på andre fremtredende London-arenaer, inkludert det tidligere Olympic Stadium og The O2 Arena.

Men gitt den forventede etterspørselen, virker et utendørs stadion som Wembley mer sannsynlig.

WrestleManias globale appell

WrestleManias popularitet strekker seg utover sportsfans til underholdningsentusiaster, noe som gjør det til en betydelig begivenhet på den globale kalenderen.

WrestleMania har en betydelig tilhengerskare, men har aldri blitt holdt utenfor Nord-Amerika.

I år fant arrangementet sted i Philadelphia, og tiltrekker seg over 145 000 fans fra 64 land.

2025-utgaven er planlagt til Las Vegas.

Diskusjonene mellom ordfører Khan og WWE-ledere er en del av det pågående arbeidet med å finne ut om det er mulig å bringe WrestleMania til London.

Ordfører Khan delte sin entusiasme for arrangementet, og mimret om barndomsminnene fra å se britisk bryting på TV og anerkjenne det høye nivået av atletikk i moderne WWE.

Møtet med WWE-ledere ble beskrevet som produktivt, med begge parter som uttrykte en felles ambisjon om å bringe WrestleMania til London.

Nick Khan og Paul Levesque fremhevet den økende internasjonale appetitten for WWE-arrangementer, med henvisning til nylige vellykkede show i Australia, Frankrike, Skottland, Saudi-Arabia og Canada.

Å bringe WrestleMania til London vil ikke bare øke byens økonomi, men også styrke dens status som et fremste reisemål for store sportsbegivenheter. Med fortsatte diskusjoner og planlegging kan drømmen om å være vertskap for WrestleMania i London snart bli en realitet, og lover spenning og engasjement for fans over hele verden.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.