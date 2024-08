Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kryptovalutamarkedet er et landskap i stadig utvikling med nye trender og muligheter som dukker opp nesten daglig.

Når vi ser tilbake på nylige fremstående tokens som Catwifhat (CWIF) og Cat in a Dogs World (MEW), blir det klart at innovasjon og nisjeappell er nøkkeldrivere for suksess.

Nå er søkelyset på Poodlana (POODL), en Solana-basert meme-mynt som skaper bølger i FashionFi-nisjen.

Med forhåndssalget i gang, genererer dette token buzz som potensielt kan konkurrere med eller overgå spenningen rundt forgjengerne.

Catwifhat (CWIF) er opp 22480 % siden lansering til tross for nylige korreksjoner

Catwifhat (CWIF) har skåret ut en unik nisje i kryptovaluta-verdenen ved å utnytte deflasjonsmekanikk og kraften til memekultur.

CWIF ble en hit i Solana-fellesskapet tidlig i 2024, og fikk raskt trekkraft etter å ha fullført airdrops til over 1 600 000 innehavere. Denne utbredte distribusjonen økte ikke bare synligheten, men la også grunnlaget for suksessen.

Kjernen i CWIFs appell ligger i dens deflasjonsmodell, som bruker en mekanisme for forbrenningsgebyr gjennom Solana Token Extensions.

Hver kjedetransaksjon brenner automatisk 4 % av tokenet, noe som reduserer forsyningen over tid og potensielt øker verdien for innehaverne.

Denne tilnærmingen har blitt godt mottatt i markedet, og har bidratt til å drive dens imponerende 134,10 % økning den siste uken, og har lagt til 22480 % økning siden lanseringen.

Cat in a Dogs World (MEW) er opp 260 % siden lanseringen

Cat in a Dogs World (MEW) er også en annen meme-mynt som har dukket opp som en overraskende topp-meme, og overgått bredere markedstrender med sine bemerkelsesverdige gevinster.

I løpet av den siste uken har MEW steget med 89,04 %, noe som gjør den til en av de fremtredende utøverne i kryptoområdet.

Denne imponerende økningen er spesielt bemerkelsesverdig gitt den bredere nedgangen i memecoin-markedet, der etablerte spillere som Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) og Pepe (PEPE) har slitt.

MEWs suksess kan tilskrives flere faktorer. Som en Solana-basert mynt har den dratt nytte av den generelle økningen i Solanas verdi, som også er opp 89,04 % i samme periode.

I tillegg har mynten tiltrukket seg en voksende base av førstegangshandlere og små detaljinvestorer, som har drevet mye av handelsvolumet.

Til tross for det siste rallyet, har MEWs bane vært preget av volatilitet, med en betydelig nedgang etter all-time high i mars. Den nylige ytelsen understreker imidlertid potensialet for memes med katte-tema for å fange markedets oppmerksomhet.

Poodlana, en FashionFi meme-mynt, er for tiden i forhåndssalgsstadiet

Når vi går over fra suksesshistoriene til CWIF og MEW, skifter søkelyset nå til Poodlana, en ny Solana-basert meme-mynt som er klar til å gjøre en betydelig innvirkning i skjæringspunktet mellom mote og Web3.

Poodlana tilbyr en mulighet for de som gikk glipp av Catwifhat og Cat in a Dogs World da de startet.

Poodlanas forhåndssalg har allerede skapt overskrifter, med over $2,9 millioner samlet inn den første uken. Denne imponerende starten understreker den økende interessen for FashionFi, en ny nisje som kombinerer luksusmote med det digitale valutaområdet.

Poodlanas appell ligger i dens unike posisjonering som “Hermès of Crypto”, som blander høymote-estetikk med sjarmen til pudler.

Denne kombinasjonen har slått an hos investorer, spesielt i asiatiske markeder, hvor luksusmote og memekultur blomstrer.

Med forhåndssalgsprisen som øker hver 72. time, representerer den nåværende POODL-tokenprisen på $0,0299 en økning på 49,5 % fra det første tilbudet på $0,02, med ytterligere gevinster på vei etter hvert som forhåndssalget skrider frem mot den endelige prisen på $0,054.

Mens dag én kjøpere er klar for potensiell avkastning på opptil 170 %, er de som investerer nå klar for potensiell avkastning på opptil 80 %, et utsikter som holder champagnen flytende på Poodlana-festen.

Tokenet er satt til å noteres på desentraliserte børser 16. august, for å sikre at momentumet overføres til offentlig handel.

Når vi ser fremover, er Poodlana godt posisjonert for å utnytte sin tidlige suksess. Prosjektet har øremerket 15 % av forsyningen til markedsføring og belønninger, noe som vil bidra til å opprettholde engasjement og drive fremtidig vekst.

I tillegg er planer for store børsnoteringer og samarbeid med high-end motehus allerede i arbeid, og lover en lys fremtid for dette mote-forward-fenomenet.

Konklusjon

Mens Catwifhat (CWIF) og Cat in a Dogs World (MEW) har gjort betydelige bølger i kryptovalutamarkedet, tilbyr Poodlanas forhåndssalg en ny mulighet for investorer som er ivrige etter å være en del av den neste store trenden.

Ettersom FashionFi-nisjen fortsetter å utvikle seg, skiller Poodlana seg ut som en lovende kandidat for de som ønsker å kombinere sin lidenskap for mote med sin interesse for digital valuta.

Hvis du ikke vil gå glipp av denne sjansen til å være en del av revolusjonen, kan du besøke den offisielle Poodlana-nettsiden for å delta i forhåndssalget.