Økonomien og arven ved å arrangere de olympiske leker: Er kostnadene rettferdiggjort?

OL har utviklet seg dramatisk siden de første moderne lekene ble arrangert i 1896. I siste halvdel av det tjuende århundre vokste kostnadene for vertskap og inntektene generert av forestillingen raskt, og utløste kontroverser om byrdene vertslandene skulle bære.

Mange økonomer hevder at fordelene ved å være vertskap for spillene er overdrevne og ofte ikke-eksisterende, noe som etterlater vertsland med stor gjeld og vedlikeholdsforpliktelser.

Disse analytikerne foreslår å reformere anbuds- og utvelgelsesprosessen for å stimulere til realistisk budsjettplanlegging, øke åpenheten og fremme bærekraftige investeringer som tjener allmennhetens interesse.

I mellomtiden hevder Den internasjonale olympiske komité (IOC) og dens støttespillere at vertskap kan heve byens globale profil og generere økonomiske fordeler gjennom turisme og investeringer i infrastruktur.

Paris står overfor sikkerhetsproblemer, budsjettoverskridelser

Som vert for sommer-OL 2024 står Paris overfor en rekke utfordringer, noe som gjenspeiler bekymringene til nylige OL-verter.

Føringen til Paris-OL har vært preget av sikkerhetsproblemer.

På tampen av lekene ble Frankrikes høyhastighetstognettverk utsatt for hærverk, som forstyrret reiser akkurat da tusenvis kom til Paris for åpningsseremonien.

Frankrikes statsminister, Gabriel Attal, rapporterte om koordinerte sabotasjehandlinger som fikk alvorlige konsekvenser for jernbanenettet.

Selv om det ikke ble rapportert om skader, har disse angrepene, kombinert med tidligere trusler fra ekstremistgrupper som ISIS, økt sikkerhetsbekymringene og presset lokale myndigheter til å sikre sikkerheten til olympiske arenaer.

I tillegg sliter Paris med et budsjett på flere milliarder dollar, i likhet med andre nylige verter som Tokyo og Rio de Janeiro.

En arv fra forlatte OL-arenaer

Til tross for løfter om infrastrukturutvikling, hjemsøkes mange tidligere olympiske byer av forlatte og falleferdige arenaer.

Sarajevo, Athen, Beijing og Rio står som sterke påminnelser om dårlig langsiktig planlegging og økonomisk feilstyring, med øde stadioner som symboliserer omsorgssvikt.

Disse forlatte nettstedene reflekterer et bredere problem med den olympiske arven, og understreker behovet for bærekraftig planlegging og bruk av anlegg utover lekene.

I store deler av det tjuende århundre var vertskap for de olympiske leker en overkommelig belastning for vertsbyer.

1970-tallet markerte imidlertid et vendepunkt. Lekene vokste raskt, med antall sommer-OL-deltakere nesten doblet og antall begivenheter økte med en tredjedel i løpet av 1960-tallet.

Denne raske veksten, kombinert med de tragiske hendelsene under Mexico City-lekene i 1968 og München-lekene i 1972, økte offentlig skepsis til å ta på seg gjeld for å arrangere lekene.

Denver ble den første valgte vertsbyen som avviste muligheten i 1972 etter at velgerne vedtok en folkeavstemning som nektet ytterligere offentlige utgifter.

Sommer-OL 1976 i Montreal symboliserte den skattemessige risikoen ved å være vertskap. De anslåtte kostnadene på 124 millioner dollar økte til milliarder, hovedsakelig på grunn av byggeforsinkelser og kostnadsoverskridelser, og ga byens skattebetalere på plass 1,5 milliarder dollar i gjeld som tok nesten tre tiår å betale ned.

Los Angeles: En unik suksesshistorie

Los Angeles var den eneste byen som bød på sommer-OL 1984, slik at den kunne forhandle eksepsjonelt gunstige vilkår med IOC.

Byen stolte nesten utelukkende på eksisterende stadioner og infrastruktur og dro fordel av en kraftig økning i TV-kringkastingsinntekter, og ga til slutt et driftsoverskudd på 215 millioner dollar.

Imidlertid er Los Angeles’ suksess et unntak snarere enn regelen.

Land som Kina, Brasil og Russland har investert enorme summer for å skape den nødvendige infrastrukturen, med kostnadene som stiger til over 50 milliarder dollar for vinterlekene 2014 i Sotsji, 20 milliarder dollar for sommerlekene 2016 i Rio de Janeiro, og 39 milliarder dollar for vinterlekene 2022 i Beijing.

Disse høye kostnadene har fått noen byer til å trekke tilbake budene sine for kommende spill.

Når sommer-OL 2024 starter i Paris, blir begivenheten overskygget av presserende sikkerhetshensyn og betydelige budsjettoverskridelser. Paris, med et svimlende budsjett på 8,7 milliarder dollar, slutter seg til en liste over byer som har vært utsatt for økonomisk belastning mens de har vært vertskap for lekene.

Historiske data fra Statista avslører at OL-budsjettene ofte overgår forventningene, med Barcelona i 1992 som gikk 266 % over budsjettet, Rio de Janeiro i 2016 overgikk budsjettet med 352 %, og tidligere eksempler fra Sotsji og Lillehammer viste alvorlige økonomiske overskridelser.

Slike økonomiske byrder utgjør ofte langsiktige utfordringer for vertsbyene, og påvirker deres lokalsamfunn og økonomier.

Fremtiden for OL-vertskap

IOC har vedtatt tiltak for å gjøre budgivning billigere, for eksempel å forlenge budperioden og la flere byer, stater eller land være vertskap. Dette har likevel ikke resultert i flere budgivere. I 2021 ble Brisbane, Australia, den første byen som vant et OL-bud uten motstand siden Los Angeles gjorde det i 1984.

Byer pådrar seg betydelige kostnader ved å evaluere, forberede og sende inn bud til IOC, ofte fra $50 millioner til $100 millioner.

Når de først er valgt, har byene rundt et tiår på seg til å forberede seg, noe som krever opprettelse eller oppgradering av idrettsanlegg, boliger og transportinfrastruktur. Disse kostnadene varierer fra 5 milliarder dollar til over 50 milliarder dollar.

Økonomer hevder at de såkalte implisitte kostnadene ved hosting også må vurderes, inkludert alternativkostnadene ved offentlige utgifter som kunne vært brukt til andre prioriteringer.

Gjelden og vedlikeholdskostnadene ved hosting kan belaste offentlige budsjetter i flere tiår, som sett i Montreal og Sotsji. Noen innbyggere hevder imidlertid at spillene ansporet til utgifter på veier, vannsystemer og andre offentlige goder som ellers ikke ville ha skjedd.

Lær av tidligere feil: Fremtidige retningslinjer for OL-vertsbyer

Mange økonomer mener at IOCs anbudsprosess oppmuntrer til sløsing. Korrupsjon har også plaget utvelgelsesprosessen.

Noen foreslår at spillene skal holdes permanent i én by eller kun tildeles rike land som er bedre i stand til å absorbere kostnadene.

Til syvende og sist bør enhver by som planlegger å arrangere OL sikre at lekene passer inn i en bredere strategi for bærekraftig utvikling.

Uten slik planlegging vil den økonomiske konsekvensen av å arrangere OL sannsynligvis forbli et omstridt tema.

Effektiv økonomisk planlegging og bærekraftig bruk av anlegg er avgjørende for fremtidige OL-verter for å unngå fallgruvene som tidligere byer har opplevd.

Å forstå de langsiktige økonomiske implikasjonene og sikre at olympiske arenaer fortsetter å tjene samfunnet kan bidra til å forme mer vellykkede og ansvarlige olympiske arv.

OL: Feirer atletisk fortreffelighet og global enhet

Sommer-OL, med opprinnelse i antikkens Hellas og gjenopplivet av Pierre de Coubertin i 1896, representerer toppen av internasjonale sportskonkurranser.

I løpet av årene har lekene vokst i omfang og betydning, med USA ledende i gullmedaljer og totalt vunnet medaljer.

Det olympiske landskapet har utviklet seg, med Sovjetunionen og østblokklandene som dukket opp som sterke utfordrere på 1960- og 1990-tallet, og Kina har blitt en stor styrke siden 2000.

Spesielt har idrettsutøvere fra underutviklede land som Jamaica og Kenya utmerket seg i individuelle arrangementer, og har vist frem sine talenter innen sprint og distanseløp.

Kvinners deltakelse i OL har økt jevnt og trutt, og oppnår nesten likestilling ved lekene i Tokyo.

I år er det første gang på 124 år at likestilling mellom kjønnene er oppnådd, med minst 50 % av utøverne som konkurrerer er kvinner.

Denne fremgangen fremhever den olympiske bevegelsens forpliktelse til inkludering og vekst.

Mens Paris-lekene utfolder seg, er søkelyset fortsatt på å ta tak i utfordringene med sikkerhet, økonomisk styring og arvsplanlegging, samtidig som man feirer den olympiske ånden av atletisk fortreffelighet og global enhet.

