Intervju: En kvinnelig leder hjelper oss med å bygge et bredt perspektiv, sier Bitget-sjef Gracy Chen

Med den gradvise integreringen av krytovaluta, har virkemåten til kryptobørser over hele verden fått en flipp, og industrien tiltrekker seg nå en mer nyansert gjenskinn med økende nysgjerrighet på mangfoldet.

Bitget, den ledende globale kryptovalutabørsen har fått oppmerksomhet ikke bare for sin sterke brukervekst og økte tilførsel av midler, men også for å være en uteligger i den mannsdominerte kryptoindustrien, styrt som den er, av en kvinnelig administrerende direktør, og ha over 50 % kvinnelige ledere på lønnslisten.

Invezz snakket med Gracy Chen, administrerende direktør i Bitget, for å lære mer om selskapets fremtidsutsikter, hennes syn på hva som vil forme kryptomarkedet i andre halvår, samt hennes syn på kjønnsinkludering i bransjen, eller mangelen på den. Redigerte utdrag:

Bak Bitgets markedsandelsvekst

Invezz: Hvordan har første halvår vært for Bitget når det gjelder handelsvolum, og hva er utsiktene dine for resten av året?

Bitget har sett sterk brukervekst på tvers av alle produktene våre i løpet av første halvår av 2024. I andre kvartal 2024 opplevde Bitget en betydelig økning i nettstedtrafikken, med en økning på nesten 50 %, noe som ga en økning på 10 millioner månedlige besøkende.

Børsens tilførsel av midler økte.

Data fra Bitget Proof-of-Reserve (PoR)-siden indikerer at i løpet av de første 6 månedene økte mengden av brukernes BTC, USDT og ETH med henholdsvis 73 %, 80 % og 153 %, tilsvarende omtrent 700 millioner dollar i kapitaltilførsel.

Veksten ble supplert med tillegg av 2,9 millioner nye brukere til plattformen, i tråd med dens utvidede rekkevidde og kryptohandelsløsninger i verdensklasse.

Spothandelsvolumet på Bitget økte med over 10 %, fra $28B i Q1 til $32B i Q2.

I tillegg viste CCDatas siste H2 Outlook-rapport at Bitget hadde den største markedsandelsveksten blant CEX-er på 38,4 % fra H2 2023 til H1 2024, mens de fleste andre motparter opplevde et lite fall.

USAs valg, Fed Reserve-beslutning om å påvirke krypto

Andre halvdel av inneværende år vil sannsynligvis bli påvirket av faktorer som det amerikanske valget og rentebeslutninger fra Federal Reserve.

Et stabilt økonomisk miljø fører ofte til økt investortillit til krypto. Som alltid vil produktinnovasjon og brukerutdanning forbli Bitgets strategi i dagens markedsscenario.

Invezz: Hva tror du er den bredere retningen verden beveger seg i når det gjelder organisering og regulering av kryptohandelen? Som kryptoleder, hvilke endringer vil du se?

Bitcoin og Ethereum ETF-godkjenninger i USA er game changers for kryptoindustrien. Disse banebrytende initiativene vil fremme mainstream kryptoadopsjon og føre til en global trend mot klare reguleringer. Det vil beskytte investorene og fremme ansvarlig innovasjon.

Som kryptoleder er det viktig å beskytte forbrukere og fremme innovasjon. Regelverket bør finne en balanse slik at ansvarlige virksomheter kan trives. For dette må regelverket være klart og konsekvent. Regulatorer og kryptoindustrien må jobbe tett og samarbeide for å oppnå denne balansen.

Hvordan hjelper det Bitget å ha en kvinnelig leder?

Invezz: Det er mye diskusjon globalt om fremveksten av ‘crypto bro’, basert på uttrykket ‘tech bro’. Bare 6% av krypto-sjefene er kvinner, og du er en av dem. Hva er ditt syn på den lave tilstedeværelsen av kvinner i bransjen, og ser du at den endrer seg?

Den bredere teknologiindustrien er bredt mannsdominert.

Imidlertid kunne jeg se et økende antall kvalifiserte og talentfulle kvinner komme inn i kryptovalutaindustrien som Cecilia Hsueh, administrerende direktør for Layer 2 økosystemprosjektet Morph, Tess Hau, grunnleggeren av Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, medgründer av Hacken , blant mange flere kvinnelige gründere som jeg har kommet over.

Som den eneste kvinnelige administrerende direktøren blant de beste kryptobørsene, føler jeg meg virkelig privilegert og beæret ettersom det hjelper selskapet med å fremme et bredere perspektiv. Bitget har alltid brutt bransjenormer. Det har vært et kvinnedominert selskap med over 50 % av lederne kvinner.

Vi driver kryptoindustriens største kvinnefokuserte initiativ kalt Blockchain4Her. Jeg håper vi kan inspirere andre til å gjøre det de kan for å gjøre krypto mer inkluderende for alle.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.