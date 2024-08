Deadpool & Wolverine knuser rekorder med åpningshelgen på 200 millioner dollar

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den siste Marvel-storfilmen, Deadpool & Wolverine, har satt en ny standard for R-rangerte filmer ved å samle inn over 200 millioner dollar i åpningshelgen.

I følge studioestimater tjente filmen 205 millioner dollar innenlands og imponerende 438,3 millioner dollar globalt, og markerte den høyest innbringende R-rated filmdebuten i historien.

Suksessen til Deadpool & Wolverine formørker tidligere rekorder satt av de tidligere Deadpool-filmene.

Den originale Deadpool tjente omtrent 132 millioner dollar i åpningshelgen i 2016, mens Deadpool 2 tjente 125 millioner dollar i 2018.

Selv når det er justert for inflasjon, kommer disse tallene under den siste avdragets bemerkelsesverdige debut.

Deadpool & Wolverine står nå som den åttende mest innbringende filmåpningen gjennom tidene, og mangler så vidt topplasseringen holdt av The Avengers (2012) på 207 millioner dollar og overgår “Black Panther” (2018), som åpnet på 202 millioner dollar.

Marvels økonomiske triumf

Med denne rekordstore ytelsen har Marvels filmportefølje nå passert 30 milliarder dollar i kollektiv inntjening, som rapportert av Disney.

Denne milepælen befester Marvels posisjon som den mest innbringende filmserien gjennom tidene.

Marvel Cinematic Universe (MCU) har jobbet for å gjenvinne sitt forrige momentum etter avslutningen av “Infinity Saga” med Avengers: Endgame i 2019.

Til tross for at Endgame fortsatt har rekorden for den største åpningshelgen, har Deadpool & Wolverine markert en betydelig prestasjon i Marvels fortsatte utvikling.

I følge Box Office Pro-data har entusiasmen for Deadpool & Wolverine ført til en økning i etterspørselen etter teaterforestillinger.

Filmen har for tiden 43% av markedsandelen i showtime over hele USA. Dens brede appell har fengslet både dedikerte Marvel-fans og generelle kinogjengere, og har bidratt til dens ekstraordinære billettkontorsuksess.

Gjenoppliving av sommerkassen

Sommerkassen, som hadde en treg start, har blitt revitalisert av flere storhits. Etter «Deadpool & Wolverine» har filmer som «Bad Boys: Ride Or Die», «Inside Out 2», «A Quiet Place: Day One», «Despicable Me 4» og «Twisters» levert en rekke bemerkelsesverdige suksesser, som markerer en av de sterkeste sommerfilmsesongene i nyere historie.

Disney har også annonsert at «Inside Out 2» har blitt den mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene, og har tjent 1,46 milliarder dollar globalt og overgått den tidligere rekorden til «Frozen 2» (2019).

Denne prestasjonen har bidratt til å lukke det innenlandske billettkontorets inntektsgap, som hadde falt med over 25 % før storfilmsesongen om sommeren begynte.

Til tross for tidligere spådommer om en inntektsnedgang for 2024, har den sterke ytelsen til sommerutgivelser forbedret utsiktene.

Analytikere anslår nå at helårskassen vil ende mellom 8,2 og 8,7 milliarder dollar. Suksessen til “Deadpool & Wolverine” og andre sommerhits har ført til optimisme, selv om sammenligninger fra år til år vil fortsette å svinge.

Suksessen til filmer som «Barbie» og «Oppenheimer», begge utgitt 21. juli, har også bidratt til at de innenlandske billettkontorinntektene i 2023 oversteg 9 milliarder dollar, det høyeste nivået siden pandemien begynte. Mens året fortsatt har flere måneder igjen, indikerer den nåværende banen en robust bedring for filmindustrien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.