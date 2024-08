Det saudiske boligmarkedet boomer, men rimelighetskrisen truer midt i visjonen 2030

Saudi-Arabias boligprogram under det ambisiøse Vision 2030-programmet har kommet som en blandet velsignelse for landets boligmarked. Mens støtte for boligfinansiering har ført til høyere boligeierskap som målrettet, driver plutselig økning i etterspørselen etter boliger prisene betydelig opp, noe som fører til rimelighetsproblemer.

Likevel fortsetter markedet å surre med alle de tre store byene i Saudi-Riyadh, Jeddah og Dammam som ser en positiv endring fra år til år i både volumer og verdier av boligtransaksjoner.

Plutselig overgang fra å leie til å eie driver opp priser og boliglånsrenter

I følge Faisal Durrani, partner og forskningsleder MENA (Midtøsten og Nord-Afrika) for det globale konsulentselskapet Knight Frank, har nesten 62 % av saudiske statsborgere nådd eierskapsstatus, noe som lover godt for fullføringen av regjeringens mål om 70 % boligeierskap. i landet. For å oppnå dette har regjeringen sørget for rimelig finansiering, langsiktig finansiering til fastrente og andre verktøy.

Durrani fortalte i stedet:

“Men som du kan forestille deg, har denne plutselige opplåsingen av oppdemmet etterspørsel til overgang fra å leie til å eie resultert i noen ganske betydelige prisøkninger. Hvis vi snakker om en by som Riyadh, har vi sett leilighetsprisene øke med 60 % i de siste tre årene og det er klart at inntektene ikke har steget tilsvarende.

Durrani legger til at dette har forårsaket rimelighetsproblemer med boliglånsrenter som galopperer fra mindre enn 1 % for rundt 4 år siden, til 6 % i dag, med landet som speiler USAs finanspolitikk som de fleste Gulf-nasjoner.

“Så det er klart at folk må spare lenger for å kunne spare nok av et depositum for å gå fra å leie til å eie,” sa han.

I følge firmaets “Saudi Arabia Residential Market Review – Summer 2024”, økte transaksjonsvolumer og verdier for boliger i Saudi-Arabia med 48 % (50 434 avtaler) og 64 % (42,4 milliarder SAR) de siste 12 månedene.

Banker og finansinstitusjoner ga boliglån til en verdi av 7,8 milliarder SAR (2 milliarder USD) til enkeltpersoner i mars 2024, som markerte et høyeste nivå på 13 måneder (Saudi sentralbank), heter det i rapporten.

Riyadh trenger flere aksjer som er bygget for å leie for sine unge fagfolk

Riyadh, hovedstaden i Saudi, har registrert historisk høye nivåer av antall og totale verdi av salg, som er opp med henholdsvis 107% og 96%, ifølge Knight Frank-rapporten.

Imidlertid er det en stor, stort sett uutnyttet mulighet i byen for å utvikle bygge-til-leie aksjer, ettersom de 20-noe profesjonelle her ikke er ute etter å kjøpe et hus, men å leie.

“60 % av Saudi-befolkningen er under 30 år. Nå migrerer mange unge saudiere rundt i kongeriket på jakt etter bedre sysselsettingsmuligheter, og flytter vanligvis til Riyadh, som er sentrum for mest økonomisk aktivitet,” sier Durrani.

“En ung saudiarabisk 20-åring som er ugift som ankommer en ny stor by for første gang som Riyadh, kommer ikke nødvendigvis til å være ute etter å eie et hjem. Han vil leie en. Og du kommer sannsynligvis til å være på utkikk etter noe lite, som en ett- eller to-roms villa i stedet for en tre- eller fireroms villa,” legger han til.

Kommer utviklere fram for å utvikle slike rom? Nei, sier Durrani og legger til at det er grunnen til at det har vært en tapt mulighet så langt.

Selv om det ikke er tilgjengelige data for å påpeke hvor stort dette markedet kan være, sier Durrani at 69 % av saudiene ikke anser seg selv for å være fastboende i byene de bor og jobber i – et betydelig antall, og dette kan gi et hint. av hvor stort markedet for bygget til leie potensielt kan bli.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.