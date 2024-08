Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) har nylig opplevd en dramatisk nedgang på 123 milliarder dollar i markedsverdi. Denne betydelige nedgangen følger positiv utvikling fra konkurrenter, spesielt Viking Therapeutics Inc og Roche Holding AG, som ga kunngjøringer angående medisiner for vekttap. Imidlertid, ifølge JPMorgan-analytiker Chris Schott, kan denne nedturen by på en utmerket mulighet til å investere i Eli Lilly til en betydelig rabatt.

Til tross for den økte konkurransen i markedet for fedmebehandling, er Schott fortsatt trygg på Eli Lillys dominerende posisjon. JPMorgan fortsetter å ha en “overvekt”-rating på Eli Lilly-aksjen, med et kursmål på $1000 – noe som indikerer en potensiell 25% oppside fra dagens nivåer.

Eli Lilly vil rapportere sin Q2-inntekt 8. august

Den bullish oppfordringen til aksjer i Eli Lilly & Co kommer bare en uke før den farmasøytiske giganten er planlagt å rapportere sine økonomiske resultater for andre kvartal.

Konsensus er at det børsnoterte selskapet i New York skal tjene 2,75 dollar per andel på rundt 10 milliarder dollar i inntekter mot henholdsvis 1,98 dollar per aksje og 8,31 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Christ Schott forventer at styrke i selskapets Mounjaro og Zepbound (diabetes og vekttap-medisin) vil bli oppveid av motvind i forsyningskjeden relatert til Trulicity i 2. kvartal.

På lengre sikt er han imidlertid overbevist om at salg av Mounjaro og Zepbound vil mer enn dobles til 36,5 milliarder dollar i 2026 fra 16,5 milliarder dollar i 2024.

Eli Lilly-aksjen betaler for tiden en utbytteavkastning på 0,64% som gjør den like attraktiv for inntektsinvestorene også.

UBS-analytiker ser positivt på Eli Lilly-aksjen

Alt i alt kåret JPMorgan-analytikeren LLY til et toppvalg i det farmasøytiske området på mandag, da det har “klart oppsidepotensial til langsiktige estimater”.

Han anbefaler å eie Eli Lilly-aksjer ettersom nylanseringer og kjerneproduktveksten vil mer enn oppveie motvinden fra IRA (Inflation Reduction Act) fremover.

Til tross for det nylige salget, er legemiddelprodusenten opp nær 40 % hittil i år. En del av den pågående svakheten, ifølge investeringsselskapet, kan være relatert til investorer som velger å ta fortjeneste etter det utrolige oppgangen, omtrent som det som også skjer i megacap-teknologiaksjene.

I tillegg forventer Trung Huynh fra UBS også at markedsandelen til Eli Lillys GLP-1-rivaler vil holde seg under 10 % i løpet av de neste fem årene.

UBS forventer nå at markedet for vekttap medikamenter vil vokse med en sammensatt årlig rate på 33 % og nå 150 milliarder dollar i salg innen 2029 – opp fra firmaets tidligere prognose på rundt 125 milliarder dollar.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.