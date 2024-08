Fed-møte i USA denne uken: Hva du kan forvente på rentekutt når inflasjonen avkjøles

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Når Federal Reserve samles til sitt to-dagers Federal Open Market Committee (FOMC) møte denne uken, følger finansverdenen nøye etter indikasjoner på potensielle rentekutt.

Mens Fed forventes å holde sin referanserente stabil på 5,25-5,5 %, den høyeste på 23 år, er møtet avgjørende for å legge grunnlaget for et potensielt politisk skifte allerede i september.

Inflasjonen avtar og arbeidsmarkedet myker opp

Bakteppet for dette møtet er at den amerikanske økonomien viser tegn til moderasjon. Inflasjonen, som hadde vært en vedvarende bekymring, har vist tegn til å avta.

Veksten i forbrukerprisene har avtatt betydelig, noe som har dempet frykten som økte tidligere i år på grunn av uventede økonomiske forstyrrelser. Feds foretrukne inflasjonsmåler er for tiden på 2,6 %, en markant forbedring fra toppen i 2022.

Samtidig viser arbeidsmarkedet, en nøkkelpilar i Feds doble mandat, tegn på avkjøling. Ansettelsen har avtatt fra det forrige tempoet, noe som har ført til lavere lønnsvekst og en økning i permitteringer.

Den tremåneders gjennomsnittlige arbeidsledigheten har økt med 0,43 prosentpoeng, nærmer seg 0,5 %-terskelen til Sahm-regelen, som ofte signaliserer begynnelsen av en resesjon.

Denne doble trenden med avtagende inflasjon og et mykere arbeidsmarked gir Fed mulighet til å vurdere å senke lånekostnadene.

Inflasjonskontroll versus tap av arbeidsplasser

Brian Sack, tidligere sjef for New York Fed’s Markets Group og nåværende sjef for makrostrategi i Balyasny Asset Management, bemerker,

Fed beveger seg nærmere et rentekutt, og kommunikasjonen denne uken bør gjenspeile det.

Sentralbanken har som mål å balansere å opprettholde økonomisk stabilitet med å unngå unødvendig tap av arbeidsplasser. Å holde styringsrenten for høy over en lengre periode risikerer å undergrave arbeidsmarkedets helse, en bekymring Fed-leder Jay Powell forventes å ta opp.

Blandede signaler innen Fed

Til tross for de klare signalene om økonomisk nedgang, er det en rekke synspunkter innen Fed om riktig tidspunkt for rentekutt.

I juni var beslutningstakere nesten jevnt fordelt på utsiktene til å redusere rentene med et kvart poeng mot to for året. Denne divisjonen understreker den forsiktige holdningen Fed sannsynligvis vil innta i sitt kommende møte.

Venter på mer data

Fed vil ha flere data å vurdere mellom nå og sitt septembermøte, inkludert to sett med inflasjons- og jobbrapporter.

Disse oppdateringene vil gi kritisk innsikt i økonomiens bane og informere Feds beslutningsprosess.

Tidligere New York Fed-president Bill Dudley advarer om at utsettelse av rentekutt kan øke resesjonsrisikoen, selv om han erkjenner at Fed foretrekker sikkerhet fremfor hastverk.

Peter Hooper, nestleder for forskning i Deutsche Bank og en tidligere Fed-økonom, støtter en september-tidslinje for å sette i gang rentekutt.

Han argumenterer for at venting lar Fed bekrefte trender og unngå risikoen for å måtte snu kursen.

Hooper forventer ytterligere rentereduksjoner i november og desember, etterfulgt av en pause frem til september 2025, som til slutt vil bringe styringsrenten til et mer nøytralt nivå på 3,5–4 %.

Veien videre for Fed

Mens Fed forbereder sitt møte, er sentralbankens utfordring å navigere mellom å kontrollere inflasjonen og støtte arbeidsmarkedet.

De forventede diskusjonene og uttalelsene denne uken vil sannsynligvis gi klarere signaler om Feds fremtidige politiske retning, og forme forventningene for månedene fremover.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.