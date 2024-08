Japanske spisesteder øker prisene ettersom turisttilstrømningen når rekordnivåer

Japan opplever en rekordstor økning i turisme, og med det en uvanlig økning i restaurantprisene.

Populære turistmål som Niseko og Tokyo ser ublu prislapper på måltider, med noen retter som koster tre til fem ganger mer enn vanlig.

Denne trenden gjenspeiler både den økonomiske dynamikken til en svekket yen og den blomstrende tilstrømningen av internasjonale besøkende.

I Niseko, et kjent skianlegg i Hokkaido, kan en bolle med krabbe-ramen koste opptil 3800 ¥ (20,78 pund), og katsu-karri kan nå 3200 yen (17,50 pund).

Disse prisene er betydelig høyere enn i nærliggende Sapporo, et av Japans kulinariske knutepunkter.

I Tokyos Toyosu Senkyaku Banrai kan en skål med ris toppet med sashimi få nesten 7000 ¥ (£38,32), omtrent fem ganger den lokale prisen.

Lignende trender er observert i Tokyos Tsukiji-marked, Kyotos Nishiki-marked og Osakas Dotonbori-nabolag, hvor gateboder tar premier godt over de vanlige prisene.

Økning i turisme og virkningen av en svak yen

Japan tok imot nesten 17,8 millioner turister i første halvdel av 2024, og overgikk den tidligere rekorden på 16,63 millioner i 2019, ifølge Japan National Tourism Organization (JNTO).

Denne økningen skyldes delvis den fallende verdien av yenen, som handles nær et 40-års lavmål mot dollar. Med tilstrømningen av turister har bedrifter grepet muligheten til å kreve høyere priser, noe som fører til begrepet “inbound-don” for å beskrive overprisede risboller rettet mot velstående turister.

Noen restauranter introduserer prisstrukturer for å imøtekomme både lokalbefolkningen og turister.

Tamateboko, en sjømatbufférestaurant i Shibuya i Tokyo, tilbyr 1000 ¥ (£5,48) rabatt til japanske borgere og innbyggere.

En ukedagslunsj koster 5478 ¥ (30,11 pund) for lokalbefolkningen og 6 578 yen (36,16 pund) for utenlandske reisende.

Denne tilnærmingen, selv om den er effektiv for å utnytte turistutgifter, har utløst debatt om rettferdighet og potensiell diskriminering.

Offisiell støtte for differensiell prising

Til tross for disse bekymringene, støtter noen japanske tjenestemenn forskjellsprising for turister. Hideyasu Kiyomoto, borgermesteren i Himeji City, foreslo at utenlandske turister betaler opptil fire ganger standard inngangspris for å besøke Himeji Castle, Japans første UNESCOs verdensarvliste.

Osaka-guvernør Hirofumi Yoshimura har vist interesse for å ta i bruk en lignende modell for Osaka-slottet.

Lederen for Hokkaido Tourism Organization tar også til orde for ulike priser for turister og lokalbefolkningen.

Talsmenn for å belaste utenlandske turister mer hevder at de ekstra inntektene kan støtte bevaring av kulturarv og opplæring av engelsktalende ansatte.

Japan har presedens for å belaste turister mer. Siden oktober 2023 har Miyajima Island implementert en turistskatt. Turgåere på Fujis mest populære sti har betalt 2000 ¥ (10,96 pund) inngangsbillett siden juli, og utenlandske reisende har møtt en avreiseskatt på 1 000 ¥ siden 2019 for å forbedre turismeinfrastrukturen.

Ettersom Japans reiselivssektor fortsetter å vokse, må landet balansere å hente ut mer inntekter fra besøkende med å sikre at verdien av opplevelsen rettferdiggjør kostnadene. Japan har mye å tilby som reisemål, men reiselivsnæringen bør fortsatt fokusere på å tilby glade og minneverdige opplevelser for alle besøkende.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.