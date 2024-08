Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ola Electric forbereder seg på å gjøre en inngang til det offentlige markedet med det som er satt til å bli den største børsintroduksjonen (IPO) i 2024.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Planlagt debut på de indiske børsene denne torsdagen, skaper produsenten av elektriske scootere bølger med en verdi på 734 millioner dollar.

IPO vil Ola Electric tilby aksjer til INR 72 til 76 ($0,86 til $0,91), med en spesiell rabatt på opptil INR 7 for kvalifiserte ansatte.

Som et Softbank-støttet selskap har Ola Electrics trekk allerede tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet fra globale finansielle tungvektere som Fidelity og Nomura. Dette understreker den økende internasjonale interessen for Indias raskt voksende sektor for elektriske kjøretøy (EV).

Indias børsnoteringslandskap

Copy link to section

Ola Electrics børsnotering er ikke bare en landemerkebegivenhet for selskapet, men også en betydelig markør i Indias robuste kapitalmarkeder.

Landets børsnoteringslandskap har vært eksepsjonelt levende i 2024, noe som gjenspeiler en bredere trend med investortillit og markedsdynamikk.

Bare i år har India vært vitne til at over 150 selskaper har blitt børsnotert, og samlet inn omtrent 5 milliarder dollar. Dette er en sterk kontrast til de 2,5 milliarder dollar som ble samlet inn i samme periode i fjor.

Nylige høyprofilerte børsnoteringer inkluderer Bharti Hexacom og Aadhar Housing Finance, som samlet inn henholdsvis 511 millioner dollar og 358 millioner dollar.

Go Digit General Insurance skapte også overskrifter ved å sikre 312 millioner dollar i sin børsnotering i mai.

Denne rekken av vellykkede offentlige tilbud fremhever Indias spirende markedspotensial, spesielt innenfor grønn teknologisektoren.

Ola Electrics markedsposisjon

Copy link to section

Til tross for en reduksjon i verdsettelsen fra 5,4 milliarder dollar under den siste finansieringsrunden ledet av Singapore-baserte Temasek i september, posisjonerer Ola Electrics børsnotering det fortsatt som en viktig aktør i det indiske elbilområdet.

Selskapet er satt til å bli verdsatt til rundt 4 milliarder dollar, et bevis på dets sentrale rolle i landets ren energirevolusjon.

Ola Electrics styreleder, Bhavish Aggarwal, har lagt vekt på selskapets misjon om å transformere India til et globalt EV-knutepunkt, i tråd med statsminister Narendra Modis visjon for bærekraftig energi.

Selv om Ola nylig har justert salgsprognosene sine, er den fortsatt en dominerende kraft i Indias e-scootermarked, og har en betydelig markedsandel på 46 %.

Ola Electrics tittel som årets største børsnotering kan imidlertid bli kortvarig.

Hyundai Motor India er klar til å gå inn i det indiske aksjemarkedet med en potensielt massiv børsnotering på 3 milliarder dollar.

Denne kommende noteringen på Mumbai-børsen forventes å heve både Hyundais profil og den generelle statusen til den indiske bilsektoren.

Ettersom børsnoteringslandskapet i India fortsetter å utvikle seg, vil Ola Electrics offentlige debut være en kritisk test på investorsentimentet mot landets grønne teknologisektor.

Suksessen til dette tilbudet kan bane vei for flere investeringer i bærekraftig transport og sette et benchmark for fremtidige børsnoteringer i bransjen.

Investorer bør følge nøye med på markedets respons på Ola Electrics børsnotering og dens implikasjoner for den bredere elbilsektoren.

Med Hyundais forestående inntreden i markedet, vil søkelyset på indiske børsnoteringer bare intensiveres, noe som signaliserer et spennende år foran både investorer og bilindustrien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.