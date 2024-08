UltraTech Cement utvider dominansen med $472 millioner eierandelskjøp i India Cements midt i industrikonsolidering

Indias største sementprodusent, UltraTech Cement, har annonsert et stort strategisk grep som kan omforme sin posisjon i den indiske sementindustrien.

Søndag avslørte UltraTech sine planer om å kjøpe en 32,72% eierandel i India Cements fra selskapets promotører og deres medarbeidere for Rs 3,954 crores ($472,38 millioner), eller Rs 390 per aksje.

Dette oppkjøpet følger et tidligere kjøp av omtrent 23 % av India Cements’ egenkapital i juni til Rs 268 per aksje, noe som bringer UltraTechs totale eierandel i selskapet til 56 %.

UltraTechs aksjekursbevegelse

UltraTech Cement stengte på Rs 11 873,80 på mandag, som markerer en 1,72 % økning i prisen. Selskapets aksjer viste positiv bevegelse, noe som gjenspeiler investoroptimisme og markedsmomentum.

I løpet av de siste tre månedene har aksjen gitt en avkastning på 19,07 % til investorer, og i løpet av det siste året har aksjekursen steget med 43 %

Aksjekjøp sikrer fotavtrykk i Sør-India

Emkay Global, i et notat delt med Invezz, fremhevet at oppkjøpet er et strategisk grep for å styrke UltraTechs tilstedeværelse i Tamil Nadu, en region kjent for sin begrensede kalksteintilgjengelighet.

“Forutsatt 70/75% utnyttelse med EBITDA/t på Rs1 000/1200 i FY26E/FY27E (UltraTech har en god track record med å snu de oppkjøpte eiendelene), står den implisitte verdsettelsen på 13,5x/10,5x EV/E, 30-35 % rabatt i forhold til hva UltraTech for øyeblikket handles for,” sa rådgiveren.

“Disse eiendelene vil sannsynligvis generere EBITDA på Rs10-13 milliarder i FY26/FY27E, som vil være ~5-6% av våre nåværende estimater (foreløpig ikke tatt med i våre estimater). Ved oppkjøp av Kesoram/ICL og basert på under utvidelser, vil UltraTech Indias grå sementkapasitet sannsynligvis øke til 209 tonn (mot 150 tonn nå) med FY27E (~12 % CAGR),» heter det.

Er den indiske sementindustrien på vei mot konsolidering?

Den indiske sementindustrien gjennomgår en betydelig fase av konsolidering, drevet av sterke etterspørselsutsikter og et økende fokus på kapasitetsøkning.

Aditya Birla Group, UltraTechs morselskap, er i et konkurranseløp med Adani Group, som nylig har økt til å bli den nest største sementaktøren i markedet gjennom oppkjøpet av Ambuja og ACC Cement i 2022.

I følge en mai-rapport fra det indiske ratingbyrået ICRA, fører konsolidering i sementsektoren til kostnadsreduksjoner, driftseffektivitetsforbedringer og tilgang til ferdiglaget kapasitet og kalksteinsreserver.

ICRAs utsikter for sektoren forblir stabile, med forventninger om en 9-10 % økning i inntekter og en forbedring i driftsmarginer med 80-100 basispunkter i 2024-25.

Emkay Global spår at de fem beste sementgruppenes markedsandel vil øke fra 40 % i FY24 til rundt 58 % innen FY27, med betydelige gevinster for UltraTech og Adani Group.

UltraTechs markedsandel anslås å øke fra 11 % i FY24 til 25 % innen FY27, i tråd med dens økende kapasitetsmarkedsandel i andre regioner.

Mens lønnsomheten på kort sikt kan være begrenset på grunn av opptrappingen av oppkjøpte eiendeler som opererer med lavere utnyttelsesnivåer, forventer Emkay at konsolidering vil øke prisdisiplinen og forbedre lønnsomheten på lang sikt.

Rådgivningen opprettholder en KJØP-anbefaling på UltraTechs aksjer med en målpris på Rs 12 800 per aksje, basert på en 20x EV/EBITDA-multippel.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.