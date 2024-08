Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den brasilianske realen er i en sterk nedadgående trend mot nøkkelvalutaer som amerikanske dollar og euro ettersom investorer fokuserer på den kommende sentralbankbeslutningen. USD/BRL-kursen har steget de siste syv månedene på rad og handles på sitt høyeste punkt siden 3. januar.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Mais og soyabønner priser

Copy link to section

Den brasilianske realen har falt på grunn av de fallende prisene på noen av dens viktigste eksportvarer. Teucrium Corn Fund (CORN), som følger prisen på mais, har falt med 16 % i år og med 26 % de siste 12 månedene.

Tilsvarende har Teucrium Soybean Fund (SOYB) falt med 22 % i løpet av de siste 12 månedene og svever på det laveste punktet siden januar 2022.

SOYB vs MAIS priser

Disse varene har falt på grunn av høyere forsyninger enn forventet i nøkkelland som Russland, Ukraina og USA.

Den siste amerikanske WASDE- rapporten viste at amerikansk produksjon vil øke med 240 millioner skjepper i år. Avdelingen forventer at den gjennomsnittlige gårdsprisen mottatt av produsenter vil være $4,30 per skjeppe, ned fra det forrige anslaget på $4,40.

Soyabønner har det bra, og produksjonen forventes å falle med 15 millioner skjepper i USA. USDA anslår at den gjennomsnittlige soyaprisen vil være $11,10 denne sesongen, ned med 10 cent.

Brasil er påvirket av lave priser på mais og soya, siden de er blant landets største valutainntekter. Sukker, en annen toppeksport, har falt med over 33 % fra det høyeste punktet i 2023.

Deres lave priser har blitt oppveid av høyere energipriser ettersom Brent og West Texas Intermediate (WTI) har holdt seg over $80 for det meste av året.

Brasils sentralbank kutter

Copy link to section

USD/BRL-kursen har også steget på grunn av den pågående divergensen mellom Federal Reserve og den brasilianske sentralbanken.

I USA har Federal Reserve holdt renten uendret mellom 5,25 % og 5,50 %, der de har vært i flere måneder. Dette synet skjedde ettersom landets inflasjon har holdt seg hardnakket høy og over Feds mål på 2,0 %.

I Brasil har imidlertid sentralbanken vært litt due siden i fjor. Det var blant de første vekstmarkedsvalutaene som begynte å kutte renten i 2023. Det første kuttet skjedde i juni da rentene var på 13,75 %. Siden den gang har det brakt rentene til 10,50 %.

Disse kuttene skjedde da inflasjonen falt fra den post-pandemiske hgh på 12 % til et lavpunkt på 3,16 % i mai 2023. Nylig har imidlertid inflasjonen gått opp igjen og ligger på 4,23 %.

Derfor forventer analytikere at sentralbanken vil la rentene være uendret på 10,5 % senere denne uken. Det vil også peke på at rentene vil holde seg høyere i lengre tid for å håndtere de pågående inflasjonstrendene.

Federal Reserve rentebeslutning ligger foran

Copy link to section

Den neste viktige USD/BRL-nyheten å se vil være denne ukens rentebeslutning fra Federal Reserve som er planlagt til onsdag.

Dette vil være et viktig møte siden Fed vil sette tonen på hva du kan forvente senere i år. De fleste økonomer forventer at Fed vil holde renten uendret mellom 5,25 % og 5,50 % i dette møtet.

Banken har likevel et insentiv til å peke på rentekutt senere i år, spesielt i september. Inflasjonen, spesielt kjerneinflasjonen, har falt kraftig de siste månedene. Kjernedataene for personlig forbruk (PCE) falt til 2,5 % i juni i år.

Disse tallene beveger seg mot Feds mål på 2,0 %. Samtidig har arbeidsmarkedet myknet litt de siste ukene. Arbeidsledigheten har steget til 4,1 %, det høyeste punktet siden 2021. Bureau of Labor Statistics (BLS) vil publisere de siste ikke-farm lønnsdataene (NFP) på fredag.

I en nylig uttalelse bemerket Jay Powell at Fed nå hovedsakelig fokuserer på arbeidsmarkedet. Ytterligere tall har vist at økonomien ble mykner, som Alan Binder bemerket i en WSJ meningsartikkel.

USD/BRL teknisk analyse

Copy link to section

USD/BRL-diagram | kilde: TradingView

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at USD til brasiliansk real har vært i en sterk bullrun de siste månedene. Den har steget fra juli-laven på 4,69 til 5,66. I denne perioden har paret holdt seg over nøkkelmotstandspunktet på 5,50 og alle glidende gjennomsnitt.

Imidlertid har paret også dannet et farlig diagrammønster kjent som en dobbeltopp på 5,7 og hvis halslinje er på 5,37. I de fleste tilfeller er dette mønsteret svært bearish. Derfor vil USD/BRL-paret sannsynligvis ha et bearish-utbrudd ettersom selgere målretter nøkkelstøttenivået til 5,50.

Imidlertid vil mer oppside bli bekreftet hvis paret stiger over nøkkelmotstandspunktet på 5,70. Hvis dette skjer, vil den stige til neste punkt på 5,75.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.