AMD-investorer forventer viktige oppdateringer på ny GPU-linje i forkant av Q2-inntektene

Mens Advanced Micro Devices Inc. (AMD) forbereder seg på å offentliggjøre resultatet for 2. kvartal etter at markedet stenger i dag, anslår analytikere en kvartalsinntekt på 5,74 milliarder dollar.

Denne veksten tilskrives i stor grad selskapets sterke resultater innen AI-brikkemarkedet og datasentersegmentet.

Investorer er imidlertid spesielt fokusert på oppdateringer angående AMDs nye linje med GPUer.

Søkelys på AMDs nye GPU-linje

Mens AMDs vekst spenner over flere forretningssegmenter, fanger AI-infrastrukturdivisjonen betydelig investorinteresse.

MI300X-serien, brukt av store selskaper som Microsoft, Meta og Oracle for AI-trening, har fått oppmerksomhet til tross for at den ikke er så allment anerkjent som Nvidias H100.

AMDs GPUer tilbyr lavere totale eierkostnader, noe som gjør dem til et attraktivt alternativ for selskaper som ønsker å kutte kostnader uten å gå på akkord med datakraft.

Sammen med EPYC-prosessorer, hevder AMD at løsningene deres kan redusere AI-utgifter med omtrent 45 % samtidig som de leverer tilsvarende dataytelse til toppalternativer.

Når vi ser fremover, planlegger AMD å fortsette å utvide sin GPU-linje med MI325 og MI350 i løpet av de neste to årene, og MI350 forventes å konkurrere direkte med Nvidias Blackwell 200. Naturligvis er investorer opptatt av å høre om selskapet er i rute for disse lanserer.

Selskapet utvikler også MI400 for en 2026-utgivelse, noe som indikerer en fremtidsrettet strategi som forsikrer investorer om AMDs langsiktige planer.

Markedsvolatilitet gir kjøpsmulighet?

Nylig markedsvolatilitet og en nedgang i teknologiaksjer har posisjonert AMD til et attraktivt prispunkt.

Barclays-analytikere bemerker at AMD har gjenopprettet alle ytelsesgevinstene for året, med aksjen ned betydelige 38 % fra de siste toppene. Denne korreksjonen, hevder de, kan være et førsteklasses inngangspunkt for investorer.

“AMD har slått tilbake alle resultatgevinster på året ettersom investorer ser ut til å være mer selektive med AI-eksponeringer og tilpasser seg mer sykliske/SMID-navn,” sa Barclays-analytikere. De mener at korreksjonen har forlenget seg, noe som gjør aksjen til et tiltalende kjøp.

“Hvis du hadde fortalt oss i desember i fjor at AMD hadde $4B+ i posen, ville vi ha blitt sjokkert,” sa Barclays-analytikere, med henvisning til inntektene fra MI300-linjen med GPUer.

Til tross for begrensninger i forsyningskjeden, anslås denne serien å bringe inn nesten 5 milliarder dollar for året. Ser vi fremover, forventes den samme linjen med GPUer å generere 9 milliarder dollar i inntekter innen 2025. Det er imidlertid de kommende GPU-linjene som sannsynligvis vil drive ytterligere aksjekursstigninger i de kommende månedene.

Investorer kan trøste seg med den solide inntektsbasen som tilbys av AMDs MI300 GPUer, styrket av potensialet til MI325 og MI350. Denne utviklingen antyder en lovende fremtid for AMDs aksjer, spesielt ved nåværende prispunkt.

Når AMD forbereder seg på å frigi inntjening for andre kvartal, vil alle øyne være rettet mot ledelsens innsikt angående den nye GPU-linjen og selskapets strategi for å utnytte det voksende AI-markedet.

Forventningen rundt disse oppdateringene understreker viktigheten av AMDs innovative innsats og strategiske planlegging for å opprettholde konkurransefortrinnet.

