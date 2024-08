BlackRock CIO forventer at krypto-ETFer snart vil bli inkludert i modellporteføljer

BlackRocks investeringssjef forventer at Bitcoin og Ethereum børshandlede fond (ETFer) vil bli inkludert i modellporteføljer innen utgangen av 2024.

I et intervju med Bloomberg bemerket BlackRock-sjef Samara Cohen at store wirehouses for tiden vurderer risikoen og nytten av Bitcoin og Ethereum i sine porteføljer.

BlackRock CIO of ETF and Index Investments Samara Cohen discusses the iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) and expects we'll see allocation of crypto ETFs in model portfolios by the end of this year and into 2025 https://t.co/5UOLwIRWHL pic.twitter.com/rYqpym7Wqg — Bloomberg Crypto (@crypto) July 29, 2024

Modell porteføljemarkedet for å stige

Ifølge Cohen kan firmaer som Morgan Stanley, Wells Fargo og UBS være ute etter å integrere kryptovalutaer i sine “modellporteføljer” innen utgangen av 2024.

Modellporteføljer er investeringsporteføljer som fungerer som maler eller retningslinjer for å administrere kundenes investeringer. Basert på varierende risikonivåer er disse utformet for å målrette seg mot spesifikke mål, for eksempel vekst, inntekt eller bevaring av kapital.

Salim Ramji, global leder for iShares i BlackRock, hevder at modellporteføljemarkedet vil nå 10 billioner dollar i løpet av de neste fem årene.

I en tidligere rapport sa Ramji at dette markedet “kommer til å bli massivt”, og la til at det er i ferd med å bli den foretrukne metoden for tillitsrådgivere for å drive virksomheten sin. Som sådan har BlackRock tilpasset sine strategier for å møte denne økende etterspørselen.

Modellporteføljer drar nytte av å inkludere en rekke aktivaklasser for å øke diversifiseringen og potensielt forbedre risiko-avkastningsprofilen. Cohen la til at mens Bitcoin og Ether er forskjellige aktivaklasser med forskjellige brukstilfeller, er de nyttige som “porteføljediversifikatorer.”

Ingen Solana ETF

I en kommentar til BlackRocks intensjon om å lansere en Solana ETF, sa Cohen at firmaet ikke forfølger dette tilbudet for øyeblikket.

Hun la til at Bitcoin og Ethereum oppfyller firmaets kriterier for “ustabilitet og klientinteresse”, og firmaet forventer ikke at noen andre ETF-produkter blir introdusert for nå.

BlackRocks holdning står i kontrast til andre kapitalforvaltere som VanEck, som har presset på for en Solana ETF. VanEck-sjef Jan van Eck sier imidlertid at det ikke er sannsynlig at det blir godkjent med det første.

Cohen diskuterte også 1,7 milliarder dollar i netto utstrømming for Ether ETFer siden lanseringen. BlackRock CIO er imidlertid ikke bekymret på grunn av investeringsbilenes sterke lansering.

Ifølge henne kom mye av utstrømmene fra fond med høyere pris og proxy-biler fordi investorer «ønsker å få ETH-eksponeringen sin, spesielt hvis de skal bruke den i sammenheng med en samlet portefølje i et økosystem de har tillit til. i.”

På publiseringstidspunktet registrerte spot Ether-ETFer fire påfølgende dager med utstrømning, med kun én dag med innstrømning 23. juli. I motsetning til dette har Bitcoin-ETFer registrert en fjerde positiv dag med nettostrømmer, med bare BlackRocks IBIT som så innstrømning 29. juli.

🚨 US #ETF 29 JUL: 🟢$124M to $BTC and 🔴$98M to $ETH



🌟 BTC ETF UPDATE (final): +$124M



• The net flow remains positive for 4 consecutive days.



• Only #BlackRock (IBIT) saw an inflow yesterday!



🌟 ETH ETF UPDATE (final): -$98M



• The net flow remains negative for the 4th… pic.twitter.com/KMCL0ggiX6 — Spot On Chain (@spotonchain) July 30, 2024

