Er ASML-aksjen et kjøp etter Barclays’ oppgradering og nye kursmål på $1 243?

ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) mottok nylig en betydelig støtte fra Barclays, med en oppgradering til Overvekt fra Equal Weight og et revidert kursmål på $1.243, opp fra $1.005.

Denne økningen på 24 % følger en utfordrende periode for ASML, preget av et fall på 20 % fra dens nylige topp, midt i større markedsuro og spesifikke bekymringer over Kina-relaterte risikoer og avkastning på AI-investeringer.

Til tross for disse hindringene, ser Barclays den nylige nedgangen som et passende øyeblikk for å investere i det de anser som et av de høyeste kvalitetsselskapene på global skala.

Analytikerinnsikt

Barclays’ optimisme stammer delvis fra anslagene om robust vekst for ASML, som forventer en vekst på 27 % i 2025 og 15 % i 2026.

Disse utsiktene er drevet av den forventede etterspørselen etter avanserte halvlederteknologier, spesielt innen AI, som antas å dempe sykliskiteten som tradisjonelt sees i ledende etterspørsel etter teknologi.

Simon Coles fra Barclays fremhevet en forventet forbedring i bestillinger for ASMLs ekstrem ultrafiolett (EUV) litografimaskiner, til tross for truende negative nyheter fra Kina som potensielt kan påvirke halvlederkapitalutstyrssektoren globalt.

Q2 resultatoversikt

ASMLs økonomiske resultater i andre kvartal 2024 viste blandede resultater. Mens selskapets inntekter falt med 9,5 % år-over-år til 6,24 milliarder euro, økte nettobestillingene betydelig.

De totale bestillingene for kvartalet nådde 5,57 milliarder euro, en sekvensiell økning på 54 %, med EUV-maskinbestillinger alene for 2,5 milliarder euro.

Markedsdynamikk og geopolitiske konsekvenser

Det bredere halvledermarkedet har møtt betydelig volatilitet, forsterket av geopolitiske spenninger og amerikanske eksportkontroller, spesielt angående Kina.

ASML, med en betydelig del av salget avhengig av Kina (49 % av det totale systemsalget i 2. kvartal), står overfor økt risiko fra disse spenningene.

Den pågående handelsusikkerheten mellom USA og Kina utgjør betydelige trusler mot ASMLs virksomhet, og kan potensielt påvirke fremtidige inntektsstrømmer fra et av dets største markeder.

Grunnleggende forretningshelse

I utgangspunktet fortsetter ASML å vise styrke gjennom sitt teknologiske lederskap innen litografisystemer, avgjørende for å produsere de mest avanserte halvlederne.

Selskapets strategiske vektlegging av EUV-teknologi og dets rolle i å drive neste generasjons halvlederproduksjon posisjonerer det godt i bransjen.

Når vi ser fremover, har ASML veiledet for tredje kvartals salg mellom €6,7 milliarder og €7,3 milliarder, noe som gjenspeiler forsiktig optimisme midt i markedsusikkerhet.

Selskapet forventer tilsvarende samlet nettoomsetning for 2024 sammenlignet med året før, men med en noe lavere bruttomargin.

Når vi går over fra å undersøke ASMLs grunnleggende, markedsposisjon og nylige økonomiske resultater, blir det tydelig at selv om selskapet står overfor bemerkelsesverdige utfordringer, spesielt fra geopolitiske risikoer og markedsdynamikk, forblir kjernevirksomhetens styrke og vekstutsikter solide.

La oss nå fordype oss i den tekniske analysen for ytterligere å skjelne ASMLs aksjekursbane og vurdere om de nåværende markedsforholdene virkelig rettferdiggjør en kjøpsvurdering etter Barclays’ optimistiske oppgradering.

Langsiktig bullish trend forblir intakt

Selv om ASMLs aksje har falt mer enn 20 % fra toppen tidligere denne måneden, fortsetter den å forbli i en langsiktig oppgående trend som kan sees på diagrammene. Aksjen har mer enn doblet seg fra det laveste nivået i oktober 2022 på $364 og har nylig igjen funnet støtte nær sin mellomlangsiktige støtte på $850.

ASML-diagram av TradingView

Med det i bakhodet kan kortsiktige bullish-traders starte nye lange posisjoner på nåværende nivåer med et stop loss nær $848. Investorer som fortsetter å være bullish i aksjen må holde et bredere stop loss ved langsiktig støtte nær $696.

Traders som er bearish på aksjen må avstå fra å shorte aksjen på dagens nivå. Nye shortposisjoner bør kun vurderes hvis aksjen gir en daglig lukking under $850.

