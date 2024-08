Lattice Semiconductor-aksjer faller over 10 % på grunn av svake Q2-resultater og BofA-nedgradering: På tide å selge eller holde?

Lattice Semiconductor Corp. (NASDAQ: LSCC) opplevde et betydelig fall i aksjekursen i dag, og åpnet ned over 10 % etter en skuffende resultatrapport for 2. kvartal og en sterk nedgradering fra Bank of America.

Denne kraftige nedgangen får investorer til å stille spørsmål ved om de skal selge eller beholde aksjene sine.

Tirsdag reviderte Bank of America-analytikere ledet av Duksan Jang sin holdning til Lattice, nedgraderte aksjen fra «Nøytral» til «Underperform» og kuttet kursmålet fra $83 til $47.

Denne justeringen ble foranlediget av at Lattices omsetning i 2. kvartal falt under midtpunktet i veiledningen og en dempet prognose for 3. kvartal, med forventet salg mellom 117 millioner dollar og 137 millioner dollar – godt under forventet 141,12 millioner dollar.

Resultatrapport for 2. kvartal

Lattice, kjent for sine programmerbare logiske enheter, rapporterte en omsetning i 2. kvartal på 124,1 millioner dollar, som markerte en betydelig nedgang på 35 % fra år til år og en merkbar nedgang fra 140,8 millioner dollar i 1. kvartal.

Nedgangen i inntektene ble ledsaget av en stabil, men likevel lavere bruttomargin på 68,3 % fra GAAP på 68,3 %, og en nettoinntekt på 31,4 millioner USD, tilsvarende 0,23 USD per aksje.

Til tross for disse utfordrende tallene, er Lattice fortsatt optimistisk med hensyn til sitt langsiktige vekstpotensial, understreket av pågående utvidelser i produktporteføljen.

Analytikernes synspunkter under omlegging av administrerende direktør

Andre analytikere har også uttrykt bekymring for Lattices fremtidsutsikter.

I april understreket Baird-analytiker Tristan Gerra behovet for en “brattere bedring” innen 2025 for å rettferdiggjøre selskapets verdivurdering, og opprettholde et forsiktig, men likevel optimistisk utsikter med en “Outperform”-rating og et prismål på $70.

I motsetning til dette avviste Deutsche Bank bekymringer knyttet til den nylige overgangen til administrerende direktør, og hevdet at selskapets grunnleggende forhold forblir robuste og bekreftet en “Kjøp”-anbefaling med et prismål på $82.

Midt i operasjonelle og lederskapsoverganger har Lattice utvidet sin FPGA-portefølje og styrket sin posisjon innen sikkerhetsfokuserte maskinvare- og programvareløsninger.

Selskapet introduserte Certus™-NX-serien og Lattice MachXO5D™-NX-familien, som passer til en rekke industrielle bruksområder.

Denne utvidelsen er en del av Lattices bredere strategi for å navigere motvind i syklisk industri, spesielt innen bil- og industrisektoren.

Verdsettelse bekymringer

Fra et verdsettelsesperspektiv virker Lattice overvurdert, og handles til en terminfortjeneste over 45, betydelig over historiske gjennomsnitt.

Dette har ført til en bearish markedsreaksjon, som gjenspeiler økt skepsis til selskapets vekstbane i et stadig mer konkurranseutsatt landskap.

Analytikere peker på å bremse serverenhetsveksten og potensielt konkurransepress fra store aktører som Intel som hovedproblemer.

Når vi ser fremover, har Lattice som mål å utnytte sine innovasjoner innen serverinnhold og sikkerhetsløsninger for å drive vekst i kommende produktgenerasjoner som Granite Rapids/Torino.

Imidlertid står selskapet overfor den utfordrende oppgaven med å samordne sine lager- og driftsstrategier med disse langsiktige målene, spesielt når det navigerer i pågående lagernormaliserings- og markedsmetningsutfordringer.

Bearish momentum kan fortsette

Lattices aksje har vært i en nedadgående trend siden september i fjor da den falt fra et høyt over $96 til $52. Selv om det gjorde en anstendig bedring i Q1 i år, kunne den ikke opprettholde disse gevinstene, og etter dagens trekk har den brutt under sin mellomlangsiktige sving lav nær $52, som ikke er et godt tegn for oksene.

LSCC-diagram av TradingView

Tatt i betraktning at investorer som er bullish på aksjen ikke må prøve å kjøpe aksjen i håp om en rask snuoperasjon. Med mindre aksjen igjen gir en closing over $56,2, bør ingen ny long-posisjon startes.

Traders som er bearish på aksjen har en lavrisikoinngang på hendene for øyeblikket. De kan shorte aksjen over $50 med et stop loss på $56,3. Hvis det bearish momentumet fortsetter, kan aksjen falle til sin kortsiktige støtte rundt $44 hvor man kan bokføre fortjeneste.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.