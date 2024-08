Meta skal betale 1,4 milliarder dollar for å avgjøre Texas-søksmålet over misbruk av ansiktsgjenkjenningsdata

I en landemerkeavgjørelse har Meta Platforms, morselskapet til Facebook, gått med på å betale 1,4 milliarder dollar for å avgjøre et søksmål anlagt av delstaten Texas over uautorisert bruk av biometriske data.

Dette forliket, godkjent av en distriktsdomstol i Texas i Harrison County, er det største som noen gang er oppnådd fra en enkelt stats rettslige handlinger.

Meta vil utbetale oppgjørsbeløpet over fem år.

“Etter å ha forfulgt rettferdighet for våre innbyggere hvis personvernrettigheter ble krenket av Metas bruk av programvare for ansiktsgjenkjenning, er jeg stolt over å kunngjøre at vi har oppnådd det største forliket som noen gang er oppnådd fra en sak anlagt av en enkelt stat,” sa Texas Attorney General Ken Paxton.

“Dette historiske oppgjøret viser vår forpliktelse til å stå opp mot verdens største teknologiselskaper og holde dem ansvarlige for brudd på loven og brudd på texanernes personvernrettigheter. Ethvert misbruk av Texans sensitive data vil bli møtt med lovens fulle kraft.”

Paxton har bygget et rykte for å utfordre Big Tech til forsvar for texanernes rettigheter og har også anlagt tre søksmål mot Google for lignende brudd.

En Meta-talsperson uttrykte tilfredshet med resolusjonen, og sa: “Vi er glade for å løse denne saken og ser frem til å utforske fremtidige muligheter for å utdype våre forretningsinvesteringer i Texas, inkludert potensielt utvikling av datasentre.”

Forliksbeløpet er mer enn det dobbelte av det Meta betalte for å avgjøre et lignende gruppesøksmål i Illinois i 2021.

Facebook analyserte ansikter på bilder, inkludert ansikter til ikke-Facebook-brukere

Søksmålet, anlagt av Paxton i februar 2022, anklaget Facebook for ulovlig å bruke ansiktsgjenkjenningsdata til millioner av Texas-innbyggere gjennom det nå nedlagte verktøyet for bildemerking, “Tag Suggestions”. Denne funksjonen ble introdusert i 2011, og analyserte ansikter på bilder, inkludert ansikter til ikke-Facebook-brukere, og anbefalte tagger for personer identifisert av verktøyet.

Paxton hevdet, “Meta slått automatisk på denne funksjonen for alle texanere uten å forklare hvordan funksjonen fungerte. Ukjent for de fleste texanere, kjørte Meta ansiktsgjenkjenningsprogramvare i mer enn et tiår på praktisk talt hvert ansikt i fotografiene lastet opp til Facebook, og fanget rekorder av ansiktsgeometrien til personene som er avbildet, gjorde dette til tross for at CUBI forbyr selskaper å fange biometriske identifikatorer til texanere.

Måneder før søksmålet ble anlagt, avbrøt Facebook funksjonen etter å ha avgjort et nytt gruppesøksmål i Illinois for 650 millioner dollar.

På det tidspunktet forpliktet Facebook seg også til å slette dataene som ble samlet inn fra minst 600 millioner brukere som hadde vært en del av programmet.

Texas-søksmålet var den første store saken som ble brakt under statens Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) Act, vedtatt i 2009.

Det betydelige forliket skaper presedens for fremtidige rettslige handlinger på dette området, og gjenspeiler alvorlighetsgraden av krenkelsene og statens besluttsomhet om å beskytte innbyggernes personvernrettigheter.

Google står overfor lignende juridiske utfordringer

Mens Meta har løst søksmålet, fortsetter Google å møte juridiske kamper.

I oktober 2022 anla Paxton et søksmål mot Google, og anklaget selskapet for å ha samlet inn millioner av biometriske identifikatorer, inkludert stemmeavtrykk og ansiktsgeometriposter, fra texanere gjennom produkter som Google Photos, Google Assistant og Nest Hub Max.

I tillegg saksøkte Paxton Google i januar 2022 for angivelig å villedet Texas-forbrukere ved å spore deres personlige posisjonsdata til tross for at brukere trodde de hadde deaktivert denne funksjonen.

Søksmålet hevder at Google brukte de villedende innsamlede dataene til å presse reklame, og tjente enorme fortjenester.

Ettersom det juridiske landskapet rundt personvern for biometriske data fortsetter å utvikle seg, fremhever disse sakene den økende betydningen av strenge databeskyttelsestiltak og ansvarligheten til teknologigigantene for å beskytte brukerinformasjon.