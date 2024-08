Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mog Coin (MOG), Compound (COMP) og Blackjack ($JACK) har alle skapt overskrifter med sine respektive fremskritt, prisbevegelser og unike egenskaper.

Ettersom disse kryptovalutaene fortsetter å forme markedet, følger investorer nøye med på banene deres for å måle fremtidig potensial og muligheter.

Denne artikkelen fordyper seg i de siste oppdateringene om disse tre spennende ressursene.

Meme coin Blackjack (JACK) lanseres snart

Blackjack ($JACK) er i spenning til sin kommende lansering og historie med høy innsats.

Blackjack ($JACK) skal lanseres 31. juli 2024, og er et Solana-basert token preget av sin dristige og risikovillige persona.

Tokenets merkevarebygging dreier seg om en degenerert gambling-katt som legemliggjør spenningen og faren ved høyrisiko-gambling.

Med en slagord som “Den eneste utveien er all in,” er Blackjack ($JACK) posisjonert som et høybelønningsspill for investorer som leter etter spenning og potensielle gevinster.

Tokenet vil ha en 85% rettferdig lansering med 15% allokert til token-oppføringer og markedsføring, noe som gjør det tilgjengelig på plattformer som Raydium og Jupiter.

Det totale tilbudet av Blackjack ($JACK) er begrenset til 100 millioner, og den første lanseringen genererer betydelig interesse på grunn av dens unike tematiske appell og høyrisiko- og høybelønningsfilosofi.

For øyeblikket, med nedtellingen som tikker ned til lanseringen, er spenningen rundt Blackjack ($JACK) til å ta og føle på blant kryptosamfunnet.

Mog Coin (MOG) stjerneoppgangen fortsetter

Mog Coin (MOG) har nylig opplevd en dramatisk økning, og nådde et rekordhøyt nivå på $0,00000245 for bare åtte dager siden. Denne pristoppen drev MOG inn i de 100 beste kryptovalutaene på CoinGecko, om enn kort.

Tokenet har imidlertid trukket seg litt tilbake til rundt $0,0000020 på pressetidspunktet, selv om markedssentimentet fortsatt var bullish med 24-timers handelsvolum som så en økning på 38% til over $44 millioner.

Mog Coin ble lansert 19. juli 2023 og har vist en bemerkelsesverdig vekst, med 301 % i været de siste tre månedene og 8525,4 % det siste året.

For øyeblikket har den en markedsverdi på $820 millioner, noe som plasserer den som den 110 største meme-mynten etter markedsverdi.

Mog Coins fremgang tilskrives dens sterke memetiske tilstedeværelse og kulturelle resonans. Tokenet er oppkalt etter begrepet “mog”, som betyr dominans, ofte sett på 4chan-oppslagstavlen. Dette konseptet “mogging” – som viser overlegenhet i forskjellige aspekter – har drevet myntens popularitet.

Den assosierte karakteren, Joycat, en latterkatt iført pit huggormbriller, har blitt et symbol på myntens identitet.

Til tross for et nylig fall fra topp 100, er Mog Coin fortsatt en betydelig aktør i meme-myntsektoren, tett etter det Ethereum-inspirerte nettverket NEO i markedsverdi.

Sammensatt (COMP) hopper etter at forslag 289 ble droppet

Compound Finance (COMP) har også vært i søkelyset nylig på grunn av godkjenningen av et kontroversielt styringsforslag som resulterte i et plutselig COMP-prisfall.

Compound har imidlertid trukket tilbake det kontroversielle styringsforslaget kalt Proposal 289, som hadde bevilget 24 millioner dollar fra statskassen til en avkastningsgenererende protokoll administrert av Golden Boys. Dette trekket kom etter at bekymringer om stemmemanipulasjon og styringsintegritet dukket opp i Compound-samfunnet.

For å løse disse problemene kunngjorde Compound Finance et nytt forslag til satsingsprodukt med sikte på å beskytte COMP token-innehavere. Dette forslaget vil dele ut 30 % av de årlige genererte nye tokenreservene til COMP-innsatser, en strategi designet for å styrke interessene til samfunnet.

Planen har fått støtte fra prominente skikkelser som Humpy og sikkerhetseksperter fra OpenZeppelin og Gauntlet. Ved å kansellere fondsdistribusjonen på 24 millioner dollar og svinge mot en mer fellesskapsfokusert tilnærming, jobber Compound Finance for å gjenopprette tilliten og forbedre verdiforslaget for sine interessenter.

Når det gjelder prisbevegelser, står Compounds nåværende pris på $51,76, etter å ha opplevd en økning på 7,8 % de siste 24 timene.

Til tross for et utfordrende år med et fall på 28,2 % i løpet av det siste året, har den siste utviklingen ansporet til optimisme blant investorer, noe som har bidratt til kortsiktige gevinster.

Mog Coin, Compound Finance og Blackjack ($JACK) skjærer ut sine nisjer i kryptovalutamarkedet.

Mens Mog Coin fortsetter å utnytte sin memetiske styrke og kulturelle relevans, jobber Compound Finance med å løse styringsproblemer og styrke tilliten til samfunnet, ettersom Blackjack forbereder seg på en høyinnsats inn i markedet.

Etter hvert som disse kryptovalutaene utvikler seg, blir deres ytelse og strategiske trekk overvåket nøye av investorer og markedsdeltakere som er ivrige etter å utnytte potensialet deres.

