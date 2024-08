Nasdaq tester et viktig støttenivå, hvilke aksjer har nøkkelen?

Nasdaq 100 Futures har landet på et viktig støttenivå foran Big Tech-inntektene. Traders og investorer vil følge nøye med på utviklingen denne uken når noen av de største teknologiselskapene i landet kunngjør sine kvartalsrapporter.

Her er hvordan ting for tiden står på det daglige diagrammet.

Som du kan se på diagrammet, tester prisen for tiden et sentralt støtteområde for tredje gang.

Trendlinjen ble allerede testet to ganger i april og mai, og sprettet av den med suksess.

Lynet slår ned to ganger

Det som gjør Nasdaq-dykket i april interessant, er at det kom i løpet av en uke da mange av de største bestanddelene av Nasdaq-indeksen annonserte inntektene sine. Man kan konkludere med at markedet fortsetter å teste vannet for tegn på at AI-rallyet er på vei ut. Men det fortsetter.

To konklusjoner kan trekkes fra denne hendelsen. For det første, hvis teknologiselskapene rapporterer sterk inntjening, vil det anspore til et nytt rally.

Disse sterke inntektene kan bare komme på bakgrunn av vekst i AI-infrastrukturen, så det koker ned til en innsats på AI.

For det andre, og dette scenariet er mer skummelt, hvis inntjeningen skuffer, kan det utløse et salg som kan feie bort alle gevinstene de siste to årene.

Det kan ikke benektes at rallyet siden 2022 har kommet på baksiden av ‘Magnificent 7’-aksjene. Og disse aksjene har bare vært i stand til å vokse takket være kappløpet mot utvikling av AI-teknologier.

Så hva skjer hvis AI-veksten stopper? Vil de resterende sektorene ta kontroll over indeksen?

De har holdt seg relativt flate de siste to årene sammenlignet med teknologi. Og det er usannsynlig at de vil øke i kjølvannet av katastrofale teknologiinntekter. Dette kan være katastrofalt for det amerikanske aksjemarkedet.

Hvem har nøkkelen?

AI-brikkeprodusenten Taiwan Semiconductor har allerede bekreftet at AI-forbruket øker.

Til tross for dette har brikkeaksjer tatt kraftig juling den siste måneden. AMDs inntjening etter marked i dag er derfor nøkkelen, om enn liten, for å hjelpe indeksen til å få litt støtte.

Så er det Microsoft som også offentliggjør sin inntjening senere i dag. Det faktum at teknologigiganten forventes å annonsere en kvartalsvis inntektsvekst på 15 % er mildt sagt skremmende.

En glipp av disse målene vil sannsynligvis føre til markedet ettersom Microsoft er den nest største komponenten i Nasdaq-indeksen.

Når vi snakker om tungvektere, offentliggjør også den største giganten i indeksen, Apple Inc., sin resultatrapport torsdag kveld, sammen med Amazon, den fjerde største komponenten etter vekt.

Unødvendig å si at de neste to dagene ikke er for sarte sjeler. Okser og bjørner vil kjempe mot det de neste to dagene, og konsekvensene av den kampen vil bestemme markedsbanen for de neste 3 månedene i det minste.