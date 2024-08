Perplexity AI for å kompensere utgivere for innhold: Vil Google og OpenAI følge etter?

I et forsøk på å komme seg etter nyere PR-utfordringer, tar Perplexity AI et betydelig skritt for å forbedre imaget sitt ved å lansere et nytt initiativ som tar sikte på å kompensere innholdsskapere.

Oppstarten, som møtte tilbakeslag for å bruke premiuminnhold uten riktig attribusjon på sin AI-søkeplattform, ruller nå ut et program designet for å betale utgivere for deres bidrag.

Dette trekket fremhever en ny trend i AI-industrien og reiser spørsmål om andre teknologigiganter som Google og OpenAI vil ta i bruk lignende tilnærminger.

Perplexity AIs utgiverprogram

Perplexity AIs nye initiativ, kjent som Publishers’ Program, er satt til å belønne medieorganisasjoner økonomisk for innholdet deres som brukes til å generere søkeresultater på plattformen.

Partnere i dette programmet inkluderer anerkjente publikasjoner som Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune og Entrepreneur.

Programmet er designet for å betale utgivere på en per-kilde-basis, noe som betyr at kompensasjonen vil være knyttet til bruken av individuelle artikler. Det er imidlertid ennå ikke offentliggjort detaljer om betalingsbeløpene.

Lanseringen av dette programmet kommer på bakgrunn av de høye kostnadene forbundet med utvikling og vedlikehold av AI-drevne søketeknologier.

De pågående utgiftene til AI-forskning og implementering har lagt en økonomisk belastning på selskaper i sektoren, med mange som prioriterer rask innovasjon fremfor kostnadseffektivitet.

Perplexity AI, som sikret 250 millioner dollar i finansiering for bare to måneder siden til en verdi på 3 milliarder dollar, står overfor utfordringen med å balansere sine økonomiske forpliktelser med lønnsomhet.

Ifølge Shevelenko, Perplexitys Chief Business Officer, må selskapet nærme seg reklame med varsomhet, siden det er en kritisk komponent i deres forretningsmodell.

“Vi trenger reklame for å lykkes fordi det kommer til å være vår viktigste forretningsmodell,” sa Shevelenko.

Dette understreker viktigheten av å administrere utgifter, inkludert betalinger til utgivere, for å sikre langsiktig økonomisk helse.

Hva vil Google og OpenAI gjøre?

Introduksjonen av Perplexity AIs Publishers’ Program har trukket oppmerksomhet fra bransjeobservatører, inkludert administrerende direktør for Automattic, en partner i programmet, som berømmet inntektsdelingen som overlegen Googles nullkompensasjonsmodell.

Denne sammenligningen reiser spørsmålet om store aktører som Google og OpenAI kan ta i bruk lignende strategier.

Imidlertid har både Google og OpenAI etablert omdømme og omfattende ressurser som isolerer dem fra det umiddelbare presset som Perplexity AI står overfor.

Spesifikasjonene til Perplexitys kompensasjonsmodell forblir uklare, spesielt når det gjelder mindre utgivere som kanskje ikke har så stor nytte som større partnere.

Denne usikkerheten kan begrense den bredere virkningen av programmet og vil kanskje ikke påvirke strategiene til større teknologiselskaper.

Mens Perplexity AIs innsats for å kompensere utgivere representerer et bemerkelsesverdig skifte i bransjen, gjenstår det å se om denne tilnærmingen vil føre til lignende trekk fra Google eller OpenAI. Den pågående utfordringen for Perplexity AI vil være å balansere innsatsen for imageforbedring med de økonomiske realitetene ved å drive en AI-drevet virksomhet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.