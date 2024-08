Procter & Gamble Co (NYSE: PG), husholdningsproduktet kjent for sitt brede utvalg av forbruksvarer, rapporterte om et svakere salg enn forventet for fjerde kvartal tirsdag.

Til tross for dette antyder eksperter at aksjen fortsatt er en sterk langsiktig investering.

Will McGough, investeringsdirektør i Prime Capital, rådet investorer til å ta et langsiktig perspektiv på P&G-aksjer og ikke være altfor bekymret for den nylige tapte inntjeningen.

For kvartalet kom P&Gs justerte inntjening per aksje på 1,40 dollar, og oversteg Street-estimatene med 3 cent.

Selskapets omsetning ble imidlertid under forventningene, noe som har ført til noe usikkerhet blant investorene. Fullstendige detaljer om P&Gs inntekter finner du her.

P&G-sjef Jon Moeller er fortsatt positiv

Til tross for pågående utfordringer i Kina, uttrykte P&G-sjef Jon Moeller optimisme angående selskapets ytelse.

Under et intervju med CNBC påpekte Moeller at mens det kinesiske markedet fortsatt er svakt, har P&G sett sterke enhetsvolumer i Europa og USA. Han forventer forbedringer i Kina på mellomlang til lang sikt.

Selskapets resultater i Europa og Nord-Amerika har bidratt til en betydelig økning i bruttomarginen, som økte med 350 basispunkter i regnskapsåret 2024 – som markerer den høyeste bruttomarginen på 17 år.

P&G kunngjorde også planer for en 10 % økning i utbyttebetalinger for regnskapsåret 2025, noe som gjenspeiler selskapets robuste økonomiske helse og forpliktelse til å returnere verdi til aksjonærene.

Med en utbyttehistorie som strekker seg over 134 år på rad og 68 år på rad med økninger, forblir P&Gs merittliste uovertruffen av de fleste S&P 500-selskaper.

Sarat Sethi anbefaler forsiktighet ved kjøp av P&G-aksjer

Til tross for P&Gs sterke fundamentale forhold og historiske utbytteresultater, er ikke alle analytikere begeistret for aksjen på dagens nivå.

Sarat Sethi fra Douglas C. Lane & Associates anbefalte forsiktighet, og fraråder nye investeringer i P&G på grunn av bekymringer over selskapets inntektsvekst og utfordringene i det kinesiske markedet.

“Hvis jeg eide det, ville jeg ikke solgt det. Men jeg ville ikke satt inn nye penger,” sa Sethi til CNBC.

Han foreslo at investorer ventet på en potensiell tilbaketrekking før de vurderer nye investeringer i aksjen.

Med P&Gs aksjekurs ned ca. 6 % i førmarkedshandel etter resultatrapporten, kan Sethi revurdere sin posisjon ettersom aksjen kan by på en kjøpsmulighet.

For øyeblikket har Wall Street-analytikere et positivt syn på P&G, med et gjennomsnittlig kursmål på $176 per aksje.

Dette representerer en potensiell oppside på rundt 10 % fra dagens nivåer, noe som indikerer at det, til tross for kortsiktige utfordringer, fortsatt er rom for vekst i aksjen.

Mens Procter & Gambles nylige resultatrapport viste noen svakheter, antyder selskapets sterke utbyttehistorie, forbedrede marginer og positive utsikter fra Wall Street at det fortsatt er en overbevisende langsiktig investering.

Investorer bør veie potensialet for kortsiktig volatilitet mot selskapets solide fundamentale forhold og historiske resultater når de tar investeringsbeslutninger.

