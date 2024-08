Russland godkjenner kryptovaluta for internasjonal handel under sanksjonspress

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Russiske lovgivere har godkjent en banebrytende ny lov som tillater bruk av kryptovaluta for globale transaksjoner ettersom landet fortsetter å møte et intenst økonomisk press fra vestlige sanksjoner.

Tirsdag ga statsdumaen, underhuset i det russiske parlamentet, innledende godkjenning for lovgivningen.

Denne nye loven vil gjøre det mulig for virksomheter å drive handel over landegrensene ved å bruke kryptovalutaer, ifølge lokale medier.

Anatoly Aksakov, leder av Dumaen, beskrev flyttingen som en historisk beslutning i finanssektoren under en tale til lovgivere tirsdag, ifølge Reuters.

Utbetalingene forventes å starte innen utgangen av 2024

Eskalerende spenninger mellom Russland og USA og dets allierte har ført til omfattende sanksjoner rettet mot enkeltpersoner og enheter i Russland som svar på invasjonen av Ukraina.

USA, EU og Storbritannia har intensivert sine sanksjoner siden invasjonen i februar 2022, med fokus på president Vladimir Putin, Russlands finanssektor og mange oligarker.

Som svar lover Russland å tillate internasjonale transaksjoner via kryptovaluta for russiske firmaer.

I tillegg vil den russiske sentralbanken få myndighet til å overføre midler til utlandet ved å bruke private digitale valutaer.

Elvira Nabiullina, guvernøren i Russlands sentralbank, kunngjorde tirsdag at kryptobaserte betalinger forventes å starte før slutten av 2024.

“Vi diskuterer allerede betingelsene for eksperimentet med departementer, avdelinger og bedrifter, og vi forventer at de første utbetalingene vil skje før årsskiftet,” sa hun.

Dette skiftet representerer en betydelig reversering fra sentralbankens tidligere posisjon.

I januar 2022 foreslo sentralbanken å forby kryptovalutatransaksjoner og gruvedrift, med henvisning til bekymringer over finansiell stabilitet, innbyggernes velferd og pengepolitisk kontroll.

Russland fremmer også planer for en digital rubel.

Nabiullina avslørte at sentralbanken har som mål å gå over fra en pilotfase til fullskala implementering av den digitale rubelen innen juli 2025, ifølge Interfax.

I motsetning til desentraliserte kryptovalutaer som Bitcoin, er Central Bank Digital Currency (CBDCs) statlig utstedte digitale tokens designet for å speile tradisjonelle fiat-valutaer.

Kan kryptovaluta bidra til å unngå sanksjoner?

Russlands trekk for å omfavne kryptovaluta vil lette betalinger over landegrensene med land og virksomheter som ellers er begrenset på grunn av amerikanske sanksjoner.

Sanksjonerte land har ofte vendt seg til kryptovalutaer for å omgå økonomiske restriksjoner.

Nord-Korea, for eksempel, har blitt anklaget for å bruke digitale valutaer for å finansiere statlige programmer og unngå sanksjoner.

Lazarus Group, en nordkoreansk hackerorganisasjon, var angivelig ansvarlig for et massivt ran på Ronin Network, og stjal over 600 millioner dollar i digitale tokens.

På samme måte har Iran blitt rapportert å utnytte digitale valutaer for å omgå internasjonale handelshindringer.

Tilhengere hevder imidlertid at kryptovalutaer tilbyr åpenhet og sikkerhet.

Blockchain-teknologien som ligger til grunn for digitale eiendeler gir en offentlig og uforanderlig oversikt over transaksjoner, som kan bidra til å avskrekke ulovlige aktiviteter til tross for potensiell misbruk.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.