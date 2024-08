Southwest Airlines’ trekk for å avslutte åpne seter som et strategisk geni eller en feil?

“Southwest var det eneste gjenværende flyselskapet som ikke straffet familien min økonomisk da vi ønsket å sitte ved siden av våre små barn uten å betale $35-50 ekstra per flytur,” skrev Emily Porter, en lege basert i Austin, Texas på ‘X’ kort tid etter at flyselskapene kunngjorde at de gjorde opp med sin åpne sittemodell.

Gratis poser vil være på hakkeblokken neste, og de vil være like ille som amerikanske.

Drew Ayling, en programvareingeniør ved Ford Motor-selskapet beskrev flyttingen som noe som rett og slett ikke “føltes riktig”, mens TJ Moe, en tidligere amerikansk fotballspiller, kalte flyttingen en “forferdelig, forferdelig beslutning”.

“Sørvest har vært min flyselskappreferanse hele livet på grunn av de åpne sitteplassene,” sa han på ‘X’.

Porter, Ayling og Moe er bare noen få blant mange flygere som har vært høylytte om deres skuffelse over flyselskapets beslutning om å avvikle praksisen med åpne sitteplasser – dens kjennetegn i over 50 år som en del av deres “modernisering”-arbeid, men enda viktigere for generering av flere inntekter.

Da flyselskapet kunngjorde flyttingen sist torsdag, delte det at undersøkelser det utførte indikerte at 80 % av Southwest-kundene og 86 % av potensielle kunder foretrekker et tildelt sete. Den kalte til og med åpne-seter-modellen som den viktigste grunnen til at en kunde valgte et konkurrerende flyselskap.

Mens noen også har ønsket flyttingen velkommen, er antallet få og langt mellom, noe som vekker spørsmål om flyttingen vil ende opp med å fremmedgjøre flyselskapets lojale kundebase.

Den egalitære setehistorien til Southwest

Flyselskapet ble grunnlagt i 1967 og hadde hovedkontor i Dallas og skilte seg snart ut fra sine unike tilbud, eller snarere mangel på noen.

Førstegangskunder på 1970-tallet ble ønsket velkommen om bord med et unikt forslag: selvbetjente, åpne sitteplasser. Reservasjonen bekreftet et flyer-sete på flyet, bare han/hun visste ikke hvilken.

Noen flyvertinner ville spøke: «Det er åpne sitteplasser. Du kan sitte hvor du vil – akkurat som i kirken.»

Det var heller ingen førsteklasses hytter og ingen ble prioritert ved ombordstigning, noe som demonstrerte grunnleggeren Herb Kellehers egalitære driftsfilosofi og hans motvilje mot “klassementaliteten”.

Matchende jevnaldrendes tilbud, godt trekk eller dårlig?

Sammen med tildelte sitteplasser, vil Southwest nå også sette av omtrent en tredjedel av setene sine til premium og utvidet benplassdel av kabinen, og sier at det har vært en sterk preferanse for kunder, og vil være i tråd med hva bransjekolleger på narrowbody. fly som tilbys.

Christopher Meller, direktør for innsikt og analyse i Lundbeck, kalte i et forseggjort innlegg på LinkedIn flyttingen en “kortsynt feil”.

Meller stilte spørsmål ved flyselskapets oppfordring om å undertrykke en “nøkkeldifferensiator” for å bli bare et annet “me too”-produkt i et forsøk på å få brøkdeler av markedsandeler.

“Noen ganger kan hastverket etter å tilpasse seg hva konkurrentene tilbyr gjøre merkevaren din til en vare i stedet for å få den til å skille seg ut. Jeg tror dette er hva Southwest snart vil møte med sin siste beslutning,” sa han.

Skuffende inntjening, press fra Elliott Management bak flyttingen

Mens flyselskapet har kalt trekket et skritt mot modernisering, er det en åpen hemmelighet at skuffende inntjening og aksjeresultater siden pandemien, kombinert med press fra den aktivistiske investoren Elliott Management, har tvunget ledelsens hånd.

Southwests økonomiske resultater har vært underveldende, med aksjer som har mistet nesten halvparten av verdien de siste tre årene i en tid da S&P 500-indeksen har steget 25 %.

Selskapets etterfølgende pris-til-inntjening-forhold er 33, betydelig høyere enn bransjemedianen på 4,86 og driftsmarginen falt til 0,2 % i første halvår i år fra mer enn 13 % i 2019.

Bare to analytikere på 18 har en “kjøp”-rating på aksjen, ifølge LSEG-data, som rapportert av Reuters.

Administrerende direktør Bob Jordan har sagt at skiftet kan generere mer enn 1 milliard dollar i årlige inntekter og utvide flyselskapets appell.

Hva sier analytikere?

Analytikere har fremhevet behovet for nye inntektsstrømmer med høy margin for å kompensere for kostnadspress.

Ifølge Reuters forventer analytikere hos Raymond James at endringene vil bidra med 95 cent per andel til flyselskapets inntjening neste år. Den sa at rivaler som Delta, United og Alaska Airlines har vært avhengige av høyprisreisende for å beskytte fortjenesten.

Analytikere sa også at Southwests suksess vil avhenge av evnen til å markedsføre og selge endringene og bryte seg inn i et marked den aldri har tjent før.

“Forventningene bør dempes om at tildelte sitteplasser er en lysbryterendring for Southwest,” sa Conor Cunningham, analytiker ved Melius Research, til Reuters.

At Elliott selv har sådd tvil om det antatte landemerketrekket, kan ikke ignoreres.

«Dette mislykkede lederteamets annonserte initiativer – åpenbare forsøk på selvoppholdelsesdrift – er rett og slett ikke troverdige. For lite, for sent er ikke en strategi. Det er på tide med nytt lederskap, sa Elliott i en uttalelse like etter at flyselskapene ga kunngjøringen.

Southwest vurderte å forlate åpne sitteplasser og bytte til tildelte sitteplasser i 2006, men droppet ideen etter at tester viste at flyttingen kunne skade effektiviteten og øke ombordstigningstiden med 1 til 4 minutter. Byttet kan også øke arbeidskostnadene ettersom Southwest kunne trenge flere agenter for ombordstigning, sa Reuters.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.