Topp Hamster Kombat-statistikk foran HMSTR airdrop

Hamster Kombat vil være i søkelyset når tap-to-earn-nettverket er satt til å lansere sitt etterlengtede airdrop i de kommende ukene. Hvis det går bra, vil plattformen ha en av de største luftdroppene i år. Så, her er noen av toppstatistikken om Hamster før lanseringen.

Hamster Kombat antall brukere

Den viktigste statistikken for enhver spillplattform er antall registrerte og aktive brukere. Ifølge Hamster Kombat-utviklere har nettverket samlet over 300 millioner brukere fra hele verden. Dette er et stort antall med tanke på at verden har en befolkning på over 8 milliarder brukere. Det er høyere enn befolkningen i de fleste land.

Tallene er også høye med tanke på at plattformen ble lansert i mars. Derimot har Pinterest, som har eksistert i over et tiår, 518 millioner brukere.

Hamster Kombat er mye større enn andre tap-to-earn-plattformer som Notcoin, TapSwap og Pixelverse som har 40 millioner, 66 millioner og 75 millioner brukere. Det er også høyere enn Telegram-spill som Catizen og Gamee.

Disse plattformene har vokst så raskt av tre hovedårsaker. For det første utnytter de Telegrams infrastruktur, noe som betyr at man ikke trenger å installere en applikasjon for å bruke dem. For det andre har Telegram over 950 millioner brukere.

Til slutt har den vokst fordi brukerne håper å til slutt ta ut tokenene sine når den lanserer airdrop. I følge hvitboken vil imidlertid 60 % av luftdroppevolumet gå til spillere, mens resten går til markedslikviditet, partnerskap og tilskudd.

Hamster Kombat daglige aktive brukere

Ikke alle de 300 millioner brukerne bruker Hamster Kombat-plattformen hver dag. Likevel har nettverket samlet over 50 millioner daglige aktive brukere, et tall som er høyere enn Trumps Truth Social og lavere enn Roblox sine 70 millioner.

Disse tallene er også mye høyere enn andre en gang så populære spillplattformer som Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, som bare har noen få månedlige brukere.

Hamster Kombat YouTube-statistikk

I mellomtiden har Hamster Kombat slått rekorden for de raskest voksende YouTube-abonnentene. Det har samlet over 34,4 millioner abonnenter på mindre enn to måneder.

Videoene deres er også svært populære siden den har samlet over 823 millioner seere. De tre mest populære videoene har henholdsvis over 54 millioner, 31 millioner og 30 millioner visninger.

Dette er spektakulære tall siden Apple lanserte sin kanal i 2005 og har samlet 19,2 millioner abonnenter og 1,1 milliarder visninger. MKBHD, den svært populære teknologiske YouTuberen, har over 19,2 millioner abonnenter.

Hamster Kombats YouTube-kanal har blitt populær fordi brukere får betalt for å abonnere og se videoer.

Hamster Kombat X-abonnenter

I mellomtiden har Hamster Kombat også fått mange X, tidligere Twitter, abonnenter. Den har over 12,4 millioner abonnenter. Dette gjør det mer fulgt enn alle andre kryptoprosjekter som Solana, Pi Network, Cardano og Toncoin.

Telegram-abonnenter

Hamster Kombat er også en av de mest populære spillerne i Telegram-applikasjonen. Den har over 52 millioner abonnenter. Som i andre sosiale medieplattformer, betaler nettverket brukere for å abonnere på Telegram-applikasjonen.

HMSTR markedsverdi etter lansering

Den andre viktige Hamster Kombat-statistikken er markedsverdien når den lanseres. Foreløpig, siden HMSTR ikke er børsnotert, er det ikke mulig å forutsi verdsettelsen og prisen etter lansering.

Det er imidlertid andre måter å estimere verdsettelsen på. Notcoin, det største børsnoterte tap-to-earn-nettverket, har en markedsverdi på over 1,4 milliarder dollar og har over 40 millioner brukere.

Hamster er også en mer populær plattform og har seks ganger så mange brukere. Derfor, basert på disse beregningene, kan vi anta at Hamsters markedsverdi vil være minst 6 ganger større enn Notcoin. I dette tilfellet kan den motta en markedsverdi på over 7 milliarder dollar, noe som vil gjøre den til den 17. største kryptovalutaen i verden.

Hva er fremtiden til Hamster Kombat?

Derfor er spørsmålet hva fremtiden ligger for Hamster Kombat. Basert på prishandlingen til andre tap-to-earn-tokens som Notcoin og Pixelverse, er det sjanser for at HMSTR-tokenprisen vil falle etter lansering. Disse tokenene har falt med over 50 % fra det høyeste punktet siden lanseringen.

Den andre risikoen for Hamster Kombat og andre tap-to-earn-nettverk er at industrien kan bli til move-to-earn og play-to-earn. Move-to-earn-plattformer som StepN og Sweatcoin, som en gang var populære, har tapt markedsandeler i det siste og deres tokens har falt.

På samme måte har spill for å tjene-nettverk som Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games og Axie Infinity (AXS) som blomstret under pandemien mistet glansen. De fleste av dem var en gang verdsatt 5 milliarder dollar og har nå sunket til under 1 milliard dollar.

Utfordringen er at Hamster Kombat-økosystemet ikke vil ha etterspørsel etter at brukere har likvidert sine eksisterende tokens.

