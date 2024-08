Wells Fargo står overfor søksmål på grunn av påstått feilbehandling av helseplanen og høye reseptkostnader

Den amerikanske finansgiganten Wells Fargo & Co. har blitt rammet av et gruppesøksmål som anklager banken for å ha misforvaltet sin helseforsikringsplan for ansatte, som angivelig tvang titusenvis av amerikanske ansatte til å betale for mye for reseptbelagte legemidler.

Søksmålet ble anlagt tirsdag i Minnesotas føderale domstol, og hevder at banken brøt Employee Retirement Income Security Act (ERISA), som pålegger bedrifter å administrere ansattes helse- og pensjonsplaner med forsiktighet.

Denne rettssaken ble fremmet av fire tidligere ansatte og følger et mønster av økende gransking av Wells Fargo.

Bare en dag før beordret en amerikansk dommer banken til å møte et nytt søksmål med påstand om at den svindlet aksjonærer ved å late som om de forplikter seg til å ansette mangfold, gjennomføre falske jobbintervjuer med ikke-hvite og kvinnelige søkere uten intensjon om å ansette dem.

Den amerikanske distriktsdommeren Trina Thompson i San Francisco fant direkte og indirekte bevis som tyder på at banken hadde til hensikt å svindle aksjonærer om ansettelsespraksisen, og snudde en tidligere henleggelse av søksmålet i august i fjor.

Påstander om høye legemiddelpriser

Kjernen i Minnesota-søksmålet dreier seg om påstander om at Wells Fargos helseplan betaler høye priser til apotekforvaltere (PBM).

PBM-er forhandler med legemiddelprodusenter, helseforsikringsplaner og apoteker for å fastsette reseptbelagte legemiddelpriser og bestemme hvilke legemidler som er inkludert i formularene deres.

Saksøkerne hevder at helseplanen har betalt ublu priser for medisiner, langt over markedsprisene.

Et slående eksempel nevnt i søksmålet involverer kreftmedisinen bexarotene.

Wells Fargos helseplan betalte angivelig over 69 000 dollar for en tube bexaroten, som kunne kjøpes for så lite som 3 750 dollar på andre apotek.

I tillegg hevder søksmålet at helseplanen satte opp prisene på generiske “spesialmedisiner” som brukes til å behandle visse tilstander med nesten 400 %.

Søksmålet foreslår en landsomfattende klasse av helseplandeltakere og mottakere, potensielt inkludert titusenvis av mennesker.

Saksøkerne søker uspesifisert erstatning og lovbestemte straffer, med sikte på å holde Wells Fargo ansvarlig for den påståtte feilstyringen og overprisingen.

Landsdekkende gransking av PBMer

Dette søksmålet mot Wells Fargo er en del av en bredere trend med økt gransking av PBM-er og deres rolle i de økende kostnadene for reseptbelagte legemidler i USA.

PBM-er møter økende kritikk fra offentlige organer og advokatgrupper som hevder at deres praksis bidrar betydelig til å eskalere medisinprisene.

Tidligere denne måneden stemte Federal Trade Commission (FTC) 4-1 for å frigi en foreløpig stabsrapport som inneholder funn fra den toårige etterforskningen av landets seks største PBM-er.

Byrået hevdet at vertikal integrasjon og markedskonsolidering har tillatt noen få PBMer å utøve betydelig makt over legemiddelpriser og forbrukerkostnader, så vel som ikke-tilknyttede apotek.

Wells Fargos søksmål er det siste i en rekke rettslige handlinger mot arbeidsgiversponsede helseplaner anklaget for å ha unnlatt å sikre lavere medisinpriser for deltakerne.

Johnson & Johnson står overfor et lignende foreslått gruppesøksmål anlagt i New Jersey føderal domstol i februar.

Saksøkerne i den saken hevder at selskapets feilstyring av helseplanen resulterte i millioner av dollar i overbetalinger for narkotika.

Johnson & Johnson har flyttet for å avvise saken, og argumenterer for at planen deres faktisk har spart deltakerne penger og at den navngitte saksøkeren mangler juridisk status til å saksøke.

Foreløpig har ikke Wells Fargo svart på forespørsler om kommentarer til søksmålet.

Utfallet av denne saken kan ha betydelige implikasjoner for hvordan arbeidsgiversponsede helseplaner forhandler medisinpriser og administrerer PBM-forhold i fremtiden.