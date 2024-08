ASML, Tokyo Electron hopper på rapporten USA vil unnta allierte fra Kina-brikkerestriksjoner

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Halvlederaksjer opplevde en betydelig økning etter en rapport fra Reuters som indikerte at Biden-administrasjonen planlegger å frita viktige chiputstyrsprodusenter i Japan, Nederland og Sør-Korea fra forestående eksportrestriksjoner.

Nyhetene førte til betydelige gevinster for store aktører i bransjen, med ASML Holding NV og Tokyo Electron Ltd.

ASML-aksjen hoppet 11 %, og markerte deres største intradag-økning siden mars 2020. Tokyo Electrons aksje steg med 7,4 %, den høyeste økningen siden februar.

Andre selskaper i sektoren så også bemerkelsesverdige gevinster: Disco Corp., en produsent av terningsverktøy for silisium, økte med 5,8 %, og Screen Holdings Co., som produserer utstyr for rengjøring av skiver og chip-emballasje, steg med 9,2 %.

Hva er Bidens plan?

Biden-administrasjonen planlegger å avsløre en ny regel neste måned som vil utvide amerikanske makter for å stoppe eksport av halvlederproduksjonsutstyr fra noen fremmede land til kinesiske brikkeprodusenter.

USA vil bruke Foreign Direct Product Rule (FDPR) for å gjennomføre denne planen som vil direkte påvirke kinesiske halvlederproduksjonsanlegg.

Regelen, som fortsatt er i utkast, kan hindre omtrent et halvt dusin kinesiske fabrikker i forkant av Kinas avanserte brikkefremstillingsarbeid fra å motta eksport fra forskjellige land.

Berørte nasjoner inkluderer Israel, Taiwan, Singapore og Malaysia.

Men forsendelser fra allierte som eksporterer viktig brikkefremstillingsutstyr – inkludert Japan, Nederland og Sør-Korea – vil bli ekskludert, noe som begrenser virkningen av regelen, sa kildene i Reuters-rapporten.

Introdusert i 1959, tillater FDPR USA å plassere kontroller på overføringen av visse gjenstander laget i utlandet med fordel av amerikanske teknologier.

USA har tidligere brukt regelen på en stor måte for å slå et slag på Huaweis smarttelefonvirksomhet, og amerikanske regulatorer brukte den på Russland og Hviterussland etter invasjonen av Ukraina for å kutte av brikker.

ASML, Tokyo Electron falt tidligere på rapporter om diskusjoner

Tidligere rapporterte Bloomberg News diskusjoner mellom USA og dets allierte angående FDPR, som opprinnelig utløste en nedgang i aksjer i selskaper som ASML og Tokyo Electron.

Den amerikanske regjeringens fokus på å dempe Kinas teknologiske fremskritt, spesielt innen kunstig intelligens og kvantedatabehandling, har ført til strenge eksportkontroller av halvlederproduksjonsutstyr.

Ved å unnta selskaper som ASML og Tokyo Electron, kan kinesiske produsenter potensielt omgå de strengere restriksjonene som vil gjelde amerikanske selskaper som Applied Materials Inc., Lam Research Corp. og KLA Corp.

Strategisk betydning og diplomatisk nyanse

Dette strategiske grepet tar sikte på å forhindre diplomatisk nedfall og samtidig opprettholde presset på Kinas halvlederindustri.

De planlagte unntakene fremhever viktigheten av diplomatisk finesse ved gjennomføring av eksportkontroll.

USA har som mål å dempe Kinas teknologiske fremskritt uten å fremmedgjøre sine allierte, hvis samarbeid er avgjørende for effektiv håndhevelse.

“Effektiv eksportkontroll er avhengig av multilateral buy-in,” sa en amerikansk tjenestemann.

Vi jobber kontinuerlig med likesinnede land for å nå våre felles nasjonale sikkerhetsmål.