Comcasts Michael Cavanagh: “Hver og en av våre virksomheter tjener penger”

Michael Cavanagh, president for Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), fremhevet selskapets omfattende strategi for vedvarende vekst på tvers av ulike sektorer i et nylig intervju med CNBC.

Han berømmet teamet sitt for å opprettholde en robust forretningsportefølje midt i betydelige utfordringer og potensiell konsolidering innen medie- og telekommunikasjonsindustrien.

Cavanagh la vekt på Comcasts sterke posisjon på tvers av alle forretningsenhetene, og sa: “Hver og en av våre virksomheter er i sin egen sterke posisjon og tjener penger. Det er ingen sak vi vil si at vi er en etternølende i.»

Han understreket selskapets aggressive investeringsstrategi, inkludert planer om å utvide kabelnettverket deres ved å legge til en million passeringer i kabelbransjen i år.

Comcast retter seg mot NBA-kringkastingsrettigheter

Et hovedfokus for Comcast er vekst i NBCUniversal-divisjonen. Cavanagh siterte det nylige samarbeidet med den anerkjente regissøren Christopher Nolan, som resulterte i flere Oscar-gevinster, som et eksempel på selskapets vellykkede strategi i underholdningssektoren.

I tillegg nevnte han Comcasts jakt på NBA-kringkastingsrettigheter og en investering på flere milliarder dollar i fornøyelsesparken Epic Universe i Florida.

Cavanaghs bemerkninger kommer bare dager etter at Comcast rapporterte om inntekter for andre kvartal som falt litt under Wall Street-anslagene.

For øyeblikket er CMCSA ned mer enn 10 % fra det høyeste nivået hittil i år i begynnelsen av februar.

‘Konsekvent og tålmodig’ tilnærming

I det samme intervjuet opprettholdt Comcast-sjef Brian Roberts en forsiktig holdning til industrikonsolidering.

“Du kan ikke kontrollere den slags ting,” sa han, og gjentok Comcasts fokus på intern vekst og konsistens.

Han erkjente nylige bransjeendringer, som utviklingen i Paramount, men la vekt på Comcasts strategi om å bygge “et selskap med seks vekstspor og flere virksomheter i overgang.”

President Michael Cavanagh bemerket også en viss mykhet i temaparkvirksomheten, noe som gjenspeiler tilstanden til den amerikanske forbrukeren.

Han berømmet Federal Reserve for å håndtere inflasjon og økonomisk vekst optimalt.

Gjennom hele intervjuet understreket han Comcasts forpliktelse til organisk vekst, sterk økonomisk styring og kapitalavkastning.

Han beskrev selskapets tilnærming som «konsekvent og tålmodig» med sikte på å bygge et «veldig, veldig spesielt og unikt selskap».

Når Comcast navigerer i et raskt utviklende medielandskap, foreslår Cavanaghs kommentarer en strategi fokusert på å utnytte eksisterende styrker og strategiske investeringer i stedet for store oppkjøp eller konsolideringstrekk.

Denne tilnærmingen ser ut til å være utformet for å opprettholde Comcasts posisjon som en leder i de konvergerende verdenene av media, teknologi og telekommunikasjon.

Comcasts strategiske retning og investeringsplaner understreker forpliktelsen til å tilpasse seg og trives i en konkurransedyktig industri. Ved å fokusere på intern vekst og utnytte sin robuste portefølje, har Comcast som mål å styrke sin markedsposisjon og levere konsistent verdi til aksjonærene.