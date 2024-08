Deutsche Bank tror at Cornings aksje kan nå $46: Bør du kjøpe?

Deutsche Bank oppgraderte Corning Inc. (NYSE: GLW) til et kjøp fra hold, med et nytt kursmål på $46, 31. juli 2024. Denne revisjonen kommer i kjølvannet av Cornings resultatrapport for 2. kvartal som ble utgitt dagen før.

Analytikernes synspunkter

Deutsche Banks optimisme er knyttet til den anslåtte tosifrede EPS-veksten i løpet av de neste årene, og setter spesielt søkelyset på Cornings optiske segment som er spådd å vokse med 13 % CAGR fra 2024 til 2027.

Firmaet tilskriver denne veksten to hoveddrivere: det raske opptaket av Cornings optiske tilkoblingsprodukter for generativ AI og en økning i carrier-aktiviteter etter en periode med inventarkorrigeringer.

I motsetning til Deutsche Banks positive utsikter, tegnet tidligere vurderinger fra andre firmaer et variert bilde.

13. juni 2024 nedgraderte Morgan Stanley Corning til Equal-weight fra Overweight, men økte kursmålet til $38, med henvisning til et balansert risiko-belønningsscenario til tross for potensielle oppsider.

De anerkjente potensiell vekst fra forbedringer av tjenesteleverandører som forventes senere i 2024 og fra utvidelser av AI-datasenter, men bemerket også utfordringer som valutarisiko og verdsettelsesbekymringer.

Tilsvarende utstedte Mizuho Securities en nøytral rating med et kursmål på $36 7. mai 2024, og påpekte uvanlig valutarisiko som en betydelig bekymring.

Deres forsiktige holdning avhenger av potensielle gjenvinninger i asiatiske valutaer og Cornings evne til å håndtere prisøkninger på skjermglass uten å miste markedsandeler.

Q2 resultat i detalj

Selve Cornings Q2-ytelse var robust, med en Non-GAAP EPS på 0,47 dollar i tråd med forventningene og en inntekt på 3,6 milliarder dollar, som var 20 millioner dollar mindre enn prognosene.

Selskapets utsikter for 3. kvartal antyder at kjernesalget når rundt 3,7 milliarder dollar, med EPS-vekst som overstiger salget, primært drevet av fortsatt sterk etterspørsel etter deres optiske tilkoblingsløsninger tilpasset generativ AI.

Økonomisk fremstår Corning solid. Resultatene for andre kvartal gjenspeiler strategiske fremskritt under “Springboard”-planen, som tar sikte på å legge til mer enn 3 milliarder dollar i årlig salg med sterk inkrementell fortjeneste og kontantstrømmer i løpet av de neste tre årene.

Disse resultatene ble støttet av nye avtaler, for eksempel med Lumen Technologies, for å reservere betydelig fiberkapasitet for sammenkobling av AI-aktiverte datasentre.

I kjernen av Cornings vekst er det optiske kommunikasjonssegmentet, som har hatt betydelig etterspørsel på grunn av den økende nødvendigheten av datasenterutvidelser og forbedrede fibertilkoblingsløsninger.

Denne etterspørselen katalyseres ytterligere av det AI-drevne markedet, hvor Cornings innovative produkter, som forhåndskoblede strukturerte kablingsløsninger og RocketRibbon-kabler, gir betydelige fordeler når det gjelder installasjonstid og ytelseseffektivitet.

Disse innovasjonene oppfyller ikke bare dagens høytetthetskrav til moderne datasentre, men posisjonerer også Corning som en nøkkelaktør i en bransje i rask utvikling.

Når det gjelder verdsettelse, til tross for de siste oppgangene i aksjekursen, som noen analytikere tilskriver spekulativ AI-bobledynamikk, forblir Cornings langsiktige verdivurdering basert på operasjonelle ytelser og strategier for markedsekspansjon.

Selskapet har klart å opprettholde en sunn balanse mellom innovasjonsdrevet vekst og finansiell forsiktighet, og sikrer robuste bruttomarginer og operasjonell effektivitet.

Når vi går over til den tekniske analysen av Cornings aksjer, tar vi sikte på å undersøke hvordan disse robuste fundamentale faktorene gjenspeiles i markedsytelsen.

Denne analysen vil hjelpe oss å forstå banen Cornings aksjer kan ta i de kommende månedene.

Bullish hammer på daglige diagrammer

Etter en betydelig oppgang på 50 % i år, opplevde Cornings aksjer et kraftig fall i går da selskapet offentliggjorde resultatet for andre kvartal.

Imidlertid trenger ikke investorer å være bekymret for aksjen, fordi aksjen endte dagen med å danne et hammermønster på diagrammene.



Et hammerdiagram ser ut som en hammer med en kort kropp og en lang nedre veke, som vises under en nedadgående trend for å antyde en potensiell reversering eller støtte, noe som indikerer at kjøpere begynner å veie opp for selgere.



GLW-diagram av TradingView

Tar dette mønsteret i betraktning, kan investorer og kortsiktige handelsmenn som ønsker å kjøpe aksjen gjøre det på nåværende nivåer nær $40 med et stop loss under gårsdagens laveste på $37,5.

Traders som er bearish på aksjen må vente på at aksjen faller under gårsdagens laveste nivå for å starte en shortposisjon.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.