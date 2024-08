JP Morgan nedgraderer Mobileye Global foran resultat i 2. kvartal: Vil aksjen fortsette å falle?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >



Mobileye Global Inc. (NASDAQ: MBLY) står overfor et sentralt øyeblikk når det går inn i sin resultatrapport for 2. kvartal, satt til i morgen.

Allerede under press med et fall på 54 % i aksjeverdien hittil i år, ble selskapets utfordringer forsterket i dag da JP Morgan nedgraderte aksjen.

Med henvisning til bekymringer om SuperVision-produktet og inventarproblemer, senket analytiker Samik Chatterjee Mobileyes vurdering fra overvekt til nøytral og reduserte kursmålet fra $38 til $24.

Denne nedgraderingen kommer på et tidspunkt da bilsektoren sliter med et svekket volumutsikter for elektriske kjøretøy, ytterligere påvirket av de svake salgstrendene innen ICE og hybrider.

Høye bilpriser og stigende renter presser forbrukernes etterspørsel, faktorer som Chatterjee mener kan dempe utsiktene på kort sikt for Mobileyes Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)-virksomhet.

I tillegg antyder en lagerjustering blant halvlederselskaper direkte eksponert mot bilsektoren ytterligere risiko for Mobileyes virksomhet.

Tidligere i år, i april, nedgraderte Morgan Stanley også Mobileye på grunn av en nedgang i bruken av elbiler som overrasket markedet.

Analytiker Adam Jonas bemerket at mens Mobileyes lederskap innen datasyn skaper verdi, utgjør den uventede nedgangen en betydelig barriere for vekst.

Jonas justerte Mobileyes rating til Undervekt fra Equal Weight og kuttet kursmålet litt til $25 fra $26.

Dette trekket reflekterer bekymring over Mobileyes verdsettelse, som ved 36 ganger FY26 PE, så ut til å være fullt verdsatt midt nedadgående press på konsensusprognoser.

Forhåndsvisning av resultat for 2. kvartal

Når vi ser fremover mot inntjening i 2. kvartal, forventer analytikere en utfordrende rapport med forventninger satt til et GAAP-tap på $0,14 per aksje på en omsetning på $423,55 millioner.

Denne prognosen står i skarp kontrast til fjorårets resultat for 2. kvartal, som inneholdt et mindre tap på $0,03 per aksje på høyere inntekter på $454 millioner.

Til tross for denne motvinden, fortsetter Mobileye å presse konvolutten på ADAS og autonome kjørearenaen.

Selskapets REM (Road Experience Management) og RSS (Responsibility Sensitive Safety)-systemer understreker dets forpliktelse til å øke sikkerheten og effektiviteten i autonom navigasjon.

Videre inkluderer Mobileyes strategi True Redundancy, som sikrer at miljøsensorteknologiene forblir robuste mot potensielle systemfeil.

Økonomisk har Mobileyes reise vært preget av volatilitet. Selskapets inntekter i 1. kvartal 2024 falt kraftig med 48 % fra år til år, og bruttomarginen falt fra 45,2 % til 22,6 %, noe som gjenspeiler betydelige lager- og prisutfordringer.

Når vi nærmer oss det tekniske analysesegmentet i diskusjonen vår, er det avgjørende å vurdere hvordan disse grunnleggende aspektene kan påvirke Mobileyes aksjebane.

Med diagrammene klare til å fortelle mer av historien, vil vi fordype oss i hva tallene og trendene antyder om Mobileyes fremtid i aksjemarkedet.

Både okser og bjørner må være forsiktige

Etter børsnoteringen i slutten av 2022, så Mobileyes aksjer en rask stigning og holdt seg deretter stort sett avgrenset innenfor en rekkevidde på $32-$48 i et år.

Imidlertid, etter at selskapet rapporterte svak guiding for Q4 og 2023, så aksjen et massivt fall i starten av 2024. Siden den gang har den holdt seg i en nedadgående trend.

Kilde: TradingView

Selv om aksjen fortsetter å vise svakhet på tvers av tidsrammer akkurat nå, må bjørnene holde seg på vakt fordi den har falt betydelig fra $33-nivåer til $20 på litt over en måned, og et tilbakeslag ser ut til å være nært forestående.

Det gjenstår å se om den tilbakesendingen vil få den til å få styrke og klatre høyere eller vil bli brukt som en kortslutningsmulighet.

På samme måte må investorer som er bullish på aksjen også avstå fra å ta en lang posisjon med mindre aksjen viser en viss stabilitet på dagens nivåer.

Selv da bør de starte med en liten posisjon og legge til den bare hvis aksjen klatrer over motstanden på mellomlang sikt på $33,2.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.