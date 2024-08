Kryptoanalytikere ser positivt på FLOKI etter nylig Bitstamp-notering

Floki Inu (FLOKI), det populære meme-tokenet med hundetema, oppnådde nylig en milepæl ved å notere seg på Bitstamp, en av de eldste og mest anerkjente kryptovalutabørsene.

Analytikere og kryptohandlere er optimistiske med tanke på Flokis potensial til å komme seg kraftig tilbake til tross for en nylig nedgang i markedsmålingene, med spådommer om en forestående bullish trend.

FLOKI er nå notert på Bitstamp

FLOKIs notering på Bitstamp representerer et stort fremskritt. Noteringen inkluderer to store handelspar, FLOKI/EUR og FLOKI/USD, og tilbys med gebyrfri handel den første måneden.

Som en av Europas største og mest regulerte kryptovalutabørser, gir Bitstamps påtegning Floki Inu økt legitimitet og synlighet i markedet.

Denne utviklingen er spesielt bemerkelsesverdig gitt Bitstamps rykte og dets nylige oppkjøp av detaljhandelsplattformen Robinhood, som gir ytterligere troverdighet til Flokis markedstilstedeværelse.

$FLOKI is now live on Bitstamp, the world's longest-running cryptocurrency exchange!



The following pairs have been listed:



– FLOKI/EUR

– FLOKI/USD



As one of Europe's biggest centralized exchanges, @Bitstamp is a highly regulated exchange with 50 licenses and registrations in… https://t.co/P18vyFhBHS pic.twitter.com/fzpnBukjp7 — FLOKI (@RealFlokiInu) July 25, 2024

Analytikere ser positivt på FLOKI

Listen av Floki Inu på Bitstamp har antent optimisme blant tradere og analytikere.

Crypto Tony, en kjent analytiker, har vært vokal om Flokis bullish potensiale etter Bitstamp-noteringen.

Tonys analyse antyder at til tross for nylig bearish momentum, er Floki satt til å danne et bullish mønster kjent som et omvendt hode og skuldre.

Han spår at tokenets pris kan falle til $0,00015500 før den øker for å bryte $0,0002090-nivået og etablere det som et nytt støttenivå.

Tonys optimisme strekker seg til å forutsi et nytt høydepunkt på $0,0002400, og ser på den nylige prisnedgangen som bare en korrigerende fase.

$FLOKI / $USD – Update



I am already long from the lows as shared already, but if you are waiting for an entry. I would wait for a dip to 15500, or a reclaim of 20900 into support



Just my 2 cents pic.twitter.com/bciyLzqynw — Crypto Tony (@CryptoTony__) July 29, 2024

I tillegg til denne innsikten, tror Posty, en populær trader på X, på en “bare opp-trend” for Floki, noe som antyder at tokenets nylige fall kan være et midlertidig tilbakeslag før en sterkere oppadgående bevegelse.

Crypto Scofield, en annen høyt fulgt trader, ser Floki som godt posisjonert til å følge Dogecoins bevegelser, gitt dens historiske ytelse og sterke grunnleggende.

The dog #memecoins are looking strong during this market bounce, with $DOGE leading so far.$FLOKI is also performing well and is poised to follow #Dogecoin’s movements, as it typically acts as Doge’s beta. #Floki has stood the test of time and has the strongest fundamentals… — Scofield (@Crypto_Scofield) July 26, 2024

Videre spår Chimp of the North, en kryptohandler kjent for å analysere trender, at Floki vil oppleve en konsolideringsfase før den gjenopptar sin oppadgående trend. Analysen hans forsterker synet om at Flokis notering på Bitstamp kan bane vei for betydelige gevinster etter hvert som markedsforholdene forbedres.

Med positive prognoser fra eksperter som Crypto Tony, Posty, Crypto Scofield og Chimp of the North, er det en sterk tro på at Floki er godt posisjonert for en bullish snuoperasjon.

Ettersom markedet fortsetter å reagere på denne utviklingen, følges Flokis ytelse nøye for tegn på en potensiell prisstigning.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.