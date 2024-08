Mastercard hopper etter Q2-inntektene, er ’embedded finance’ fremtiden?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mastercard (NYSE:MA) kunngjorde nettopp resultatet for 2. kvartal, og aksjen er opp 4 % i løpet av åpningstidene i dag.

Selskapet postet en beat på både inntekter og EPS som forbrukere fortsatte å bruke i løpet av kvartalet.

Tosifret vekst av både topplinjen og bunnlinjen kommer som en lettelse for investorer som var bekymret for den konsekvente nedgangen i aksjekursen siden forrige resultatkunngjøring.

Vi leverte nok et sterkt kvartal på tvers av alle aspekter av virksomheten vår med tosifret nettoinntekts- og inntektsvekst. Administrerende direktør Michael Miebach

Inntektene for kvartalet kom på 6,96 milliarder dollar mot estimater på 6,85 milliarder dollar, mens EPS klokket inn på 3,59 dollar, som komfortabelt slo estimater på 3,51 dollar. Selskapet har nå slått analytikerestimat fire kvartaler på rad.

Fremtiden for betalinger

Mastercard er et av de mest solide selskapene på det amerikanske markedet. Siden 2006 har det tilbudt årlig avkastning på over 30 %.

Denne veksten har bare vært mulig på grunn av en fremtidsrettet ledelsesstil som benytter seg av endringer og nyere teknologier for å forbedre betalingsbehandlingen for publikum.

En slik endring skjer foran øynene våre, og den involverer innebygd finans. Embedded Finance er integrering av betalingsfasiliteter i ikke-finansielle plattformer slik at brukere ikke trenger å møte bryet med ineffektive betalingsprosedyrer.

I følge EVP Jennifer Marriner er innebygd finans fremtiden for handel.

Folk ønsker å gå fra tradisjonelle finansielle transaksjoner til moderne, digitaliserte og integrerte måter å utføre sine økonomiske forpliktelser på. Mastercard setter seg opp til å være i forkant av denne endringen.

Vi ser definitivt på B2B-siden en erkjennelse av at det er en måte de kan strømlinjeforme virksomheten sin gjennom innebygd finans.

Marriner føler at bedrifter reagerer positivt på selskapets innsats for å gjøre økonomiske transaksjoner enkle for bedrifter.

Selskapets partnerskap med SAP og Oracle hjelper det ikke bare med å få til denne endringen, men får det også til å innse at det virkelig er fremtiden.

Hun tror at små og mellomstore bedrifter har størst utbytte av ting som tokenisering og kontaktløse betalinger.

Disse virksomhetene bruker allerede applikasjoner for lagerstyring og regnskap, og ved å bygge inn økonomiske transaksjoner i disse applikasjonene kan Mastercard gjøre livet enklere for tusenvis av virksomheter over hele verden.

Når Mastercard etablerer seg som pioneren innen innebygd finans, kan det gå videre til å tilby tilleggstjenester som tilpasninger og lojalitetsprogrammer, som vil hjelpe selskapet å fortsette veksten i fremtiden, akkurat som det har gjort tidligere.

Hva sier diagrammet?

En titt på diagrammet forteller oss at aksjen handlet på et viktig støttenivå rett før inntjeningen.

Traders ventet på resultatrapporten og vil være mer fornøyde nå som det er én mindre variabel som utløser en annen ulempe.

Hvis aksjen fortsetter å respektere dette støttenivået, og selskapet fortsetter å prestere på et grunnleggende nivå, vil investorer som tar en posisjon i aksjen akkurat nå være godt posisjonert til å tjene penger på den innebygde finansrevolusjonen.

