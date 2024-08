Microsofts tap, Nvidias gevinst: Bør investorer bekymre seg for stadig økende AI-utgifter?

Microsoft har nettopp annonsert sin Q4-inntjening, og aksjen har ikke reagert godt. Aksjen falt så mye som 7 % etter kunngjøringen, selv om det meste av den har blitt gjenvunnet når vi går inn i dagens handelsøkt.

Årsaken til fallet var en nedgang i veksten i skysegmentet. Dette i seg selv ville ikke være et så stort problem, spesielt siden konsernsjefen sa at selskapet forventer bedre vekst de neste 6 månedene.

Det som bekymrer investorer er det faktum at selskapet har til hensikt å fortsette å øke utgiftene til kunstig intelligens. Dette er ikke bare Microsoft, siden andre selskaper fortsetter å dele ut penger for å være best innen AI. Imidlertid begynner Wall Street å bli ivrig etter å se resultatene av disse utgiftene reflektert i inntekter, noe som ikke skjer for programvareselskaper. #

Daniel Morgan, Synovus Trust, sa:

Gaten har ikke mye tålmodighet. De ser at du bruker milliarder av dollar, og de vil se en økning i inntekter på det beløpet.

Maskinvareselskaper som Nvidia og AMD kan kvantifisere avkastningen på sine AI-investeringer når de selger maskinvaren. Imidlertid sliter selskaper som trener modeller på maskinvaren eller selger programvare med å gi et klart bilde av inntektene generert gjennom AI.

Da Microsofts aksjekurs falt etter nyhetene om økte utgifter, steg Nvidias aksjer ettersom det vil være en direkte mottaker av disse utgiftene. Nvidia er allerede opp 9% ved markedsåpning.

AI har et forbruksproblem

Microsoft og OpenAI har allerede planer for et datasenterprosjekt på 100 milliarder dollar. Google og Amazon bruker store summer på enten å kjøpe AI-selskaper eller danne partnerskap. Slike massive investeringer gir stor avkastning til brikkeprodusenter, og på veien, muligens også til verktøy som gir kraften til å drive denne infrastrukturen.

Men det faktum at programvareselskaper er motvillige til å gi en eksakt avkastning på investeringene sine er en grunn til bekymring og skaper spørsmål om overforbruk.

Sagt på en annen måte, hvis selskaper bruker milliarder av dollar på AI, vil AI løse problemer verdt milliarder av dollar?

Jim Covello, Goldman Sachs, sa: Å erstatte lavtlønnsjobber med ekstremt kostbar teknologi er i bunn og grunn det motsatte av de tidligere teknologiovergangene jeg har vært vitne til i de tretti årene jeg har fulgt tett i teknologibransjen.

Covello er skeptisk av en grunn. Han har sett implementeringen av AI i firmaet sitt og er forvirret på bekostning av det.

Vi har funnet ut at AI kan oppdatere historiske data i bedriftsmodellene våre raskere enn å gjøre det manuelt, men til seks ganger kostnaden er verdiforslaget rett og slett ikke der ennå.

Andre analytikere rundt om i verden er mer optimistiske når det gjelder AI. Men så lenge det ikke er mulig å kvantifisere avkastningen på investeringen, vil vi fortsette å ha dager som i dag hvor en bedrifts smerte er en annen bedrifts gevinst.

