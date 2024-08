Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas og nådefallet

Kampen om den beste blokkjeden for utviklere og brukere har blitt vunnet av slike som Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum og Base. Mange utfordrere som håpet å ta imot Ethereum har møtt betydelige utfordringer og utviklet seg til spøkelseskjeder.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

En spøkelseskjede er definert som et blokkjedenettverk som mangler enhver utvikling og dApps i sitt økosystem. Denne artikkelen ser på noen av disse kjedene.

Tezos | XTZ

Copy link to section

Tezos er en av de beste spøkelseskjedene i blokkjedeindustrien. Det ble lansert i 2018 for å ta på seg Ethereum, et blokkjedenettverk kjent for sine langsomme hastigheter og høye transaksjonskostnader.

Tezos er en utrolig rask blokkjede med lave transaksjonskostnader og er svært skalerbar, takket være sin modulære arkitektur. Gjennom årene har nettverket brukt millioner av dollar på markedsføring.

Den mest populære markedsføringstilnærmingen var partnerskapet med Manchester United, en av de mest populære klubbene i den engelske Premier League (EPL). Det var også en ledende partner til Red Bull Racing, et team som har vunnet de to siste mesterskapene i Formel 1.

Disse partnerskapene har hjulpet den til å nå millioner av mennesker fra hele verden. Imidlertid ligger økosystemet fortsatt etter det for populære blokkjeder som Solana og Base. Nettstedet viser 85 prosjekter, hvorav 17 er i den desentraliserte finansbransjen (DeFi).

Ytterligere data viser at DeFi-økosystemet er relativt mindre sammenlignet med andre større kjeder. Den har en total verdi låst (TVL) på over $54,2 millioner og en stablecoin markedsverdi på $50,2 millioner. På toppen hadde Tezos en markedsverdi på over 6,7 milliarder dollar, et tall som har sunket til 743 millioner dollar.

Moro fakta: Tezos er den syvende største private selskapsinnehaveren av Bitcoin. Den har 6170 mynter verdt over 400 millioner dollar.

Zilliga | ZIL

Copy link to section

Zilliqa er et annet blokkjedenettverk som har gått gjennom betydelige utfordringer de siste årene. I denne perioden har den flyttet seg fra en topp-20 kryptovaluta verdt over 2,65 milliarder dollar til en liten en verdsatt til 314 millioner dollar. Det er nå den 163. største kryptovalutaen i verden.

Zilliqas fall har vært en trist historie siden det er en stor innovatør som introduserte konseptet sharding som nå har blitt omfavnet av blokkjeder som Near, Ethereum og MultiverseX, tidligere kjent som Elrond.

Zilliqas økosystem har fortsatt å innsnevres. For eksempel har den bare en DeFi TVL på bare $1,74 millioner og en stablecoin-verdi på $3,18 millioner.

EOS | EOS

Copy link to section

EOS er et annet blokkjedenettverk som har falt fra nåde de siste årene. Nettverket støttes av Block.one, et selskap som samlet inn over 4 milliarder dollar i sitt første mynttilbud (ICO). Block er også en av de største Bitcoin-innehaverne, med over 164 000 mynter verdt over 10 milliarder dollar.

EOS sitt mål har vært å skape et solid alternativ til Ethereum, som det ikke har klart å oppnå gjennom årene. Den har også innlemmet Ethereum Virtual Machine (EVM)-funksjoner i nettverket sitt.

Data viser at EOS har en TVL på over 133 millioner dollar i eiendeler, ned fra en topp på 350 millioner dollar i 2021. Noen av de beste dAppene i økosystemet er EOS REX, EOS RAM og DefiBox. Underveis har markedsverdien sunket fra over 15 milliarder dollar til 900 millioner dollar. Tether har også sluttet å prege sin stablecoin på EOS.

Velas Blockchain | 86

Copy link to section

Velas Blockchain har også hatt et stort fall fra nåde. Markedsverdien har falt fra over 1,2 milliarder dollar til over 18,4 millioner dollar i dag. Den har gått fra en topp 100-mynt til å bli rangert som 818.

Samtidig har volumet av eiendeler i DeFi-plattformene deres flyttet fra over 50 millioner dollar i 2021 til bare 1,29 millioner dollar. Dens 24-timers volum var på bare $9.

Dette er en stor nedgang for en blokkjede som brukte millioner av dollar som hovedsponsor for Ferraris Formel 1-team. I mange tilfeller forplikter selskaper seg over 50 millioner dollar årlig for å bli en Ferrari-sponsor.

Til og med | PANNE

Copy link to section

Celo er et blokkjedenettverk som gikk over til et Ethereum lag 2-nettverk i 2023. Et lag 2-nettverk er en blokkjede som har som mål å overlade hovedblokkjeden ved å håndtere transaksjoner utenfor kjeden. Industrien er nå dominert av slike som Arbitrum, Polygon og Base Blockchain.

I motsetning til de andre blokkjedene på denne listen, har Celo tiltrukket seg mange utviklere. DeFi Llama-data har identifisert over 40 dApps i sitt økosystem. Imidlertid har den totale verdien låst (TVL) i nettverket falt fra over 1,2 milliarder dollar i 2021 til bare 95 millioner dollar. De fleste av disse midlene er i Mento, Uniswap og Moola Market, som har 65 millioner dollar, 22,2 millioner dollar og 2,91 millioner dollar i eiendeler.

Det er andre nettverk som har utviklet seg til spøkelseskjeder. Kanskje, Cardano, er et nettverk verdsatt til over 15 milliarder dollar det største. De andre bemerkelsesverdige er Algorand, Mina Protocol og Kadena.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.