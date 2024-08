UBS anla nettopp et søksmål mot Bank of America

UBS Group AG (NYSE: UBS) er i fokus denne morgenen etter å ha anlagt et søksmål på 200 millioner dollar mot Bank of America Corp (NYSE: BAC).

Den sveitsiske bankgiganten hevder at Bank of America ikke overholdt erstatningsavtaler knyttet til risikofylte boliglån utstedt av Countrywide Financial som BAC kjøpte i 2008.

Søksmålet, anlagt i New York State Supreme Court, sentrerer seg om pantesikrede verdipapirer som UBS opprettet ved å bruke lån fra Countrywide.

I følge UBS har Countrywide gått med på å holde finanstjenesten skadesløs mot krav som oppstår fra dårlig tegnet eller falske boliglån.

UBS-aksjen er omtrent flat for dagen ved skriving.

Hvordan nådde UBS tallet 200 millioner dollar?

De nevnte pantesikrede verdipapirene har allerede resultert i betydelige økonomiske konsekvenser for UBS.

I 2013 kunngjorde banken et oppgjør på 885 millioner dollar med US Federal Housing Finance Agency.

I tillegg gjorde UBS et oppgjør med Federal Home Loan Bank of San Francisco i 2016 for et ikke avslørt beløp. Begge oppgjørene var knyttet til Countrywides lån.

Til tross for utvidede diskusjoner med Bank of America om kompensasjon, inkludert rundt 53 millioner dollar i saksomkostninger, hevder UBS at den nest største amerikanske banken nektet å overholde sine forpliktelser.

UBS ga imidlertid ikke mer farge på hvordan den nådde tallet 200 millioner dollar.

Saken understreker den pågående juridiske konsekvensen fra finanskrisen i 2008, spesielt når det gjelder boliglånssikrede verdipapirer.

UBS sitt søksmål er imidlertid unikt ved at det søker dekning for oppgjør knyttet til disse verdipapirene i stedet for direkte ansvar for deres reduserte verdi.

Landsomfattende bidro til finanskrisen i 2008

Countrywide Financial, under ledelse av Angelo Mozilo, ble den største amerikanske boliglångiveren ved å fokusere på subprime-låntakere.

Deres utlånspraksis, som ofte innebar lave innledende månedlige betalinger og minimale dokumentasjonskrav, bidro betydelig til boligboblen som til slutt sprakk, og førte til finanskrisen og påfølgende resesjon.

Bank of Americas oppkjøp av Countrywide for 2,5 milliarder dollar i juli 2008 har vist seg å være ekstremt kostbart.

Banken har møtt titalls milliarder dollar i juridiske og andre utgifter knyttet til både Countrywide og Merrill Lynch-oppkjøpene.

Så langt har ikke Bank of America svart på forespørsler om kommentarer til søksmålet.

Saken, arkivert som UBS Americas et al mot Countrywide Home Loans Inc et al, vil bli overvåket nøye av økonomiske og juridiske eksperter da den kan skape presedenser for lignende erstatningskrav fra krisetiden.

Aksjene i Bank of America Corp falt onsdag morgen.