US Fed holder renten stabil, Powell signaliserer et kutt i september

Federal Reserve har indikert at den kan begynne å senke renten så snart som september, etter en beslutning om å holde lånekostnadene på 23-års høyeste for åttende møte på rad.

Under en pressekonferanse onsdag bemerket Fed-leder Jay Powell at en reduksjon i styringsrenten kan være på bordet til Federal Open Market Committee (FOMC) sitt neste møte.

Skift i fokus fra inflasjon til stabilitet i arbeidsmarkedet

Powell understreket at det hadde vært “en reell diskusjon” blant beslutningstakere om å kutte renten, med FOMC som siterte “ytterligere fremgang” mot å redusere inflasjonen til målet på 2 %.

Imidlertid bemerket tjenestemenn at de ville kreve “større tillit” før de forplikter seg til en rentekutt.

Powell fremhevet at andre kvartals inflasjonsavlesninger har styrket deres tillit, og ytterligere positive data vil forsterke denne holdningen.

Feds siste holdning gjenspeiler et skifte fra å være «100 prosent fokusert på inflasjon» til også å ivareta arbeidsmarkedet. FOMC erkjente nyvunne bekymringer over arbeidsmarkedet, og bekreftet at de ikke lenger ser på inflasjon som det fremste problemet. Økende arbeidsledighet er nå en viktig faktor når Fed navigerer sin politiske vei.

Økonomiske data støtter potensielle rentekutt

Nyere økonomiske data har støttet Feds forsiktige optimisme.

Feds foretrukne inflasjonsmåler, basert på kjerneprisindeksen for personlige forbruksutgifter, har falt til 2,6 %, ned fra en topp på over 5 % i 2022.

Denne jevne nedgangen i inflasjonen er i tråd med Feds innsats for å nå målet på 2 %.

Samtidig viser det amerikanske arbeidsmarkedet tegn til avkjøling, med arbeidsledigheten som har steget til 4,1 % de siste månedene og lønnspresset avtar.

Denne nedbremsingen i arbeidsmarkedsaktiviteten indikerer en potensiell myk landing, der inflasjonen bringes under kontroll uten å utløse en resesjon.

Markedsreaksjoner og politisk kontekst

Som svar på Powells bemerkninger falt kortsiktige statsrenter noe, med toårige statsrenter som falt med 0,01 prosentpoeng til 4,35 %.

Investorer har beskjedent økt innsatsen på rentekutt som skjer i år, med handelsmenn i futuresmarkedet som forventer mellom to og tre kutt, det første trolig i september.

Aksjemarkedet reagerte positivt, med blue-chip S&P 500 og teknologitunge Nasdaq som begge bidro til oppgangen.

Denne reaksjonen reflekterer markedets tillit til Feds evne til å håndtere økonomiske utfordringer effektivt.

Feds potensielle rentekutt i september vil skje rett før presidentvalget i november. Denne timingen har vakt politisk oppmerksomhet, med

Den republikanske kandidaten Donald Trump advarte Powell mot å kutte renten før valget. Powell gjentok imidlertid Feds uavhengighet og uttalte,

Vi bruker aldri verktøyene våre til å støtte eller motsette oss et politisk parti eller en politiker eller noe politisk resultat.

Langsiktige utsikter og politiske forventninger

Feds enstemmige beslutning om å holde renten stabil denne måneden var allment forventet. Når vi ser fremover, forventer de fleste beslutningstakere, fra og med juni, at rentene vil falle til 4-4,25 % innen utgangen av neste år, med ytterligere nedgang til rundt 3 % innen 2026.

Denne anslåtte banen indikerer en gradvis lettelse av pengepolitikken rettet mot å opprettholde økonomisk vekst samtidig som inflasjonen og stabiliteten i arbeidsmarkedet håndteres.

Sentralbankens strategi tar sikte på å oppnå en «myk landing» ved å senke inflasjonen uten å forårsake vesentlige økonomiske forstyrrelser. Så langt ser Fed ut til å være i rute, med fallende prispress og en håndterbar økning i arbeidsledigheten.

Federal Reserves indikasjon på potensielle rentekutt fra september reflekterer en nyansert tilnærming til å håndtere økonomisk stabilitet.

Ved å balansere behovet for å kontrollere inflasjonen med viktigheten av å støtte arbeidsmarkedet, navigerer Fed i et komplekst økonomisk landskap. Det kommende FOMC-møtet i september vil være avgjørende for å forme den fremtidige retningen for amerikansk pengepolitikk.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.