Vaccinex lagertanker 40 % til tross for positiv Alzheimers studieoppdatering

Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX) hadde en alarmerende 40% på onsdag til tross for at de rapporterte positive resultater i tidlig stadium for Alzheimers behandling.

Bioteknologiselskapet sa at deres SIGNAL-AD-studie etablerte pepinemab-antistoffet godt tolerert av pasienter med AD. Totalt 16 kliniske steder deltok i studien, hvorav ingen rapporterte noen behandlingsrelatert alvorlig bivirkning.

Tidligere studier har allerede etablert pepinemab som godt tolerert hos pasienter med multippel sklerose og Huntingtons sykdom også.

Eric Siemers – hovedetterforskeren presenterte topplinjeresultatene fra SIGNAL-AD-studien i dag på Alzheimers Association International Conference i Philadelphia.

Vaccinex-aksjen er nå nede med godt over 50 % sammenlignet med det høyeste nivået hittil i år i midten av februar.

Betydningen av SIGNAL-AD prøveresultater

Pepinemab ga også en statistisk signifikant økning i FDG-PET-signalet hos pasienter med Alzheimer-relatert mild kognitiv svikt (MCI), ifølge pressemeldingen onsdag.

En tidligere HD-studie viste at pepinemab var effektivt for å forbedre ytelsen på en rekke sentrale kognitive og psykologiske mål. Maurice Zauderer – administrerende direktør i Vaccinex Inc fortalte investorer i dag:

Vi mener at resultatene fra SIGNAL-AD-studien viser at pepinemab forhindrer den karakteristiske sykdomsrelaterte nedgangen i hjernens metabolske aktivitet i en hjerneregion som er kjent for å være påvirket tidlig i sykdomsprogresjonen.

Resultatene er betydelige med tanke på at rundt 7,0 millioner amerikanere for tiden lever med Alzheimers. Opptil 18 % av de over 60 år lider av AD-relatert MCI, ifølge Alzheimers Association. Over 30 % av dem står i fare for å utvikle demens innen fem år.

En behandling som kan bidra til å bremse utviklingen av mild kognitiv svikt, kan i hovedsak forlenge den produktive levetiden til risikobefolkningen.

Likevel har ikke Vaccinex-aksjen så langt svart på den positive oppdateringen onsdag.

Vaccinex-aksjen er ned til tross for et redusert tap i første kvartal

Nyheten kom et par måneder etter at Vaccinex rapporterte sine økonomiske resultater for første kvartal.

VCNX hadde 3,0 millioner dollar i kontanter, inkludert kontantekvivalenter og omsettelige verdipapirer i slutten av mars – det dobbelte av 1,5 millioner dollar det hadde ved starten av 2024.

Bioteknologiselskapet tapte 3,9 millioner dollar i første kvartal eller 2,94 dollar per aksje mot 5,0 millioner dollar eller 20,89 dollar per aksje for ett år siden. År-til-år-nedgangen i netto tap var delvis relatert til FoU-kostnader som gikk ned sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Generelle og administrative utgifter steg imidlertid til 1,8 millioner dollar mot 1,7 millioner dollar i fjor. Vaccinex-aksjen er ikke særlig bredt dekket av Wall Street.

