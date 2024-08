Wall Street har blandede syn på Microsoft etter Q4-inntektene: Bør du selge eller kjøpe mer?

I kjølvannet av Microsofts finansrapport for fjerde kvartal, var Wall Streets reaksjon blandet, noe som reflekterte et skille mellom bullish optimisme og forsiktig skepsis.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Teknologigiganten rapporterte en inntjening per aksje på 2,95 dollar, litt over forventningene, og en omsetning på 64,7 milliarder dollar, en økning på 15,1 % fra år til år.

Hva sier analytikerne?

Copy link to section

På den ene siden opprettholdt Wedbush Securities-analytiker Dan Ives en Outperform-rating og et prismål på $550 på Microsoft, og berømmet selskapets telefonkonferanse som en “validering” for AI-inntektstrender, spesielt med Azure som forventes å akselerere veksten i siste halvdel av året .

Ives fremhevet Microsofts sterke kommersielle bestillinger og Azures robuste grunnlinjevekst som nøkkelindikatorer for vedvarende momentum.

Omvendt tilbød Citi-analytiker Tyler Radke et mer målt perspektiv, og anerkjente et “slankt inntekts-/EPS-beat”, mens han påpekte en nedgang i Azures vekst og svakere enn forventet veiledning for neste kvartal.

Til tross for disse bekymringene, forble Radke optimistisk med tanke på AI-veksten og kommersielle bestillinger, og opprettholdt en Kjøp-rating, men reduserte prismålet til $500 fra $520.

Radke antydet at revisjonene på kort sikt kan være negative, men han mente at enhver svakhet ville være forbigående, forsterket av solide ledende indikatorer.

Bank of Americas Brad Sills projiserte også positive utsikter, og la spesielt merke til at Azures forventede akselerasjon i andre halvår indikerer at enhver nåværende mykhet bør være kortvarig.



Sills understreket styrken til Microsofts AI-tjenester på Azure og selskapets evne til å utnytte plattformen sin for å dempe presset på kapitalutgifter.



Hans oppdaterte investeringsprognose for regnskapsåret 2025 steg til 58,3 milliarder dollar fra 53,8 milliarder dollar, noe som reflekterer forventet inntektsvekst og plattformsskalerbarhet.

KeyBanc Capital Markets-analytiker Jackson Ader fokuserte på Azures nåværende kapasitetsbegrensninger og betydelige kapitalutgifter, noe som tyder på at selv om disse kan utgjøre utfordringer, gir de også Microsoft fleksibilitet til å administrere vekstbanen effektivt.



Ader gjentok en vurdering av overvekt og et prismål på 490 dollar, optimistisk med tanke på Microsofts potensial til å administrere utgifter effektivt etter hvert som det skaleres.

Q2 resultat i detalj

Copy link to section

Microsofts ytelse i Q4 FY2024 tegner et komplekst bilde av en teknologisk gigant som navigerer i det hakkete vannet av rask innovasjon og ekspansiv vekst midt i økte markedsforventninger.

Drivkraften til Microsofts vekst er dens diversifiserte forretningsmodell, med betydelige bidrag fra produktivitets- og forretningsprosesser, Intelligent Cloud og More Personal Computing-segmentene.



Spesielt rapporterte Intelligent Cloud-segmentet, som inkluderer Azure-skyplattformen, en vekst på 21 % fra år til år, om enn litt under forventningene.



Azures vekst, selv om den fortsatt er imponerende med 29 % fra år til år, har vist tegn til nedbremsing fra tidligere kvartaler.

Til tross for dette er Azure fortsatt en hjørnestein i Microsofts vekststrategi, spesielt ettersom selskapet fortsetter å integrere AI-funksjoner på tvers av sine tilbud.

Økonomisk er Microsoft fortsatt et kraftsenter, og genererer 37,2 milliarder dollar i kontantstrøm fra driften og 23,3 milliarder dollar i fri kontantstrøm i løpet av 4. kvartal.

Selskapets disiplinerte tilnærming til kapitalavkastning er tydelig i utdelingen av 8,4 milliarder dollar til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

En nærmere titt avslører imidlertid et mindre gap mellom inntektsvekst og driftskostnader, noe som vekker en viss bekymring for fremtidige marginutvidelser. Likevel antyder ledelsens veiledning for FY2025 tillit, og anslår tosifret inntektsvekst mot et bakteppe av ensifret vekst i driftskostnader.

Microsofts høye verdivurdering

Copy link to section

Verdsettelsesmessig er Microsofts fremadrettede P/E-forhold på 35,39, litt over femårsgjennomsnittet og sektormedianen.

Denne høye verdsettelsen reflekterer markedets høye forventninger, spesielt når det gjelder vekst og innovasjon innen cloud computing og AI-teknologier.



Selskapets strategiske investeringer på disse områdene, inkludert en betydelig økning i CAPEX-utgifter, er rettet mot å øke langsiktig vekst, men utgjør også risiko dersom forventet avkastning på disse investeringene henger.

Til tross for disse sterke finansene, reagerte Microsofts aksje negativt i handelen før markedet i dag, og falt over 3 %.

Denne nedgangen reflekterer sannsynligvis markedets høye forventninger og bekymringer om fremtidig vekstbærekraft midt i aggressive kapitalutgifter.

Microsofts veiledning for det kommende kvartalet var også forsiktige, og anslår at omsetningen i første kvartal vil være mellom 63,8 milliarder dollar og 64,8 milliarder dollar, noe under analytikernes forventninger.

Etter å ha fordypet oss i Microsofts inntjening i fjerde kvartal og analytikeres synspunkter, må vi nå gå over til en teknisk analyse av aksjeutviklingen.

Denne analysen vil fordype seg i nyere prisbevegelser, og handelsvolumer som alle er avgjørende for å svare på det presserende spørsmålet investorer står overfor: Gitt de blandede synspunktene fra Wall Street etter Microsofts inntjening for fjerde kvartal, bør man selge sine eierandeler eller se dette som en mulighet til å Kjøp mer?

Er det langsiktige rallyet over?

Copy link to section

Microsofts aksje har hatt en sterk oppgang siden starten av 2023, doblet i pris fra den tiden.

Denne sterke opptrenden ser imidlertid ut til å ta slutt med aksjen som faller over 10 % fra all-time highs den nådde tidligere denne måneden.

Dessuten er aksjen klar til å åpne i dag under sin langsiktige bullish trendlinje som kan sees i det daglige diagrammet nedenfor.

MSFT-diagram av TradingView

Tatt i betraktning at okser bør bli forsiktige da den neste støtten for aksjen ligger nær $388, faller under som aksjen kan gå inn i en nedadgående trend eller periode med mellomlang sikt bevegelse.

Enhver bullish posisjon bør kun vurderes hvis aksjen spretter tilbake og lukker seg over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, som for øyeblikket er langt unna på $439,0

Bearish-handlere kan benytte seg av dette skiftet i momentum for å shorte aksjen, men må analysere hvordan aksjen oppfører seg etter åpning i dag.

Hvis aksjen faller ytterligere etter åpning, vil det antyde en stor sentimentendring, og de kan shorte aksjen med et stopptap på $432 og et innledende resultatmål på $388.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.