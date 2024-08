Adani flaggskip Adani Enterprises’ nettoresultat for 1. kvartal mer enn dobles

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Flaggskipselskapet til Adani-konsernet- Adani Enterprises’ nettoresultat for kvartalet som endte 30. juni mer enn doblet seg på bakgrunn av sterke operasjonelle resultater fra dets fremvoksende virksomheter innen flyplasser og grønn energi.

Konsolidert nettoresultat etter skatt steg med 116 % til Rs 14,58 milliarder ($173 millioner), mens totale inntekter steg med 13 % til Rs 260,67 milliarder.

Selskapet slo Bloombergs anslag på Rs 11,64 milliarder PAT med mer enn 25 %.

Selskapet sa at dets fremvoksende infra-kjernevirksomheter som omfatter ANIL-økosystemet, flyplasser og veier har forbedret sin operasjonelle ytelse betydelig, og at bidraget fra disse virksomhetene til den samlede EBITDA nå har økt til 62 % i det aktuelle kvartalet sammenlignet med 45 % i det samme. kvartal i fjor.

Sterk ytelse fra Adanis grønne energivirksomhet

ANIL Ecosystems solenergiproduksjon og vindturbinvirksomhet registrerte den høyeste EBIDTA noensinne på 16,42 milliarder Rs, en økning 3,6 ganger sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det bidrar nå med 38 % til den totale EBITDA.

Konglomeratet har utvidet sin nye energivirksomhet, gjennom flere investeringer i fornybar energi.

Modulsalget under solenergivirksomheten økte med 125 % på årsbasis til 1379 MW, hvor eksporten økte med 109 % og innenlandssalget økte med 151 %.

Gautam Adani, styreleder for Adani-gruppen, sa:

Den betydelige veksten i vår EBIDTA, drevet av den eksepsjonelle ytelsen til ANIL-økosystemet, flyplassdriften vår og veibyggingsvirksomheten, understreker vår forpliktelse til operasjonell fortreffelighet og bærekraftig verdiskaping.

I mellomtiden falt selskapets hovedinntekter for kullhandel med 28 % til 107,94 milliarder rupier på lavere kullpriser.

Næringsmiddelvirksomhet fisjonert til Adani Wilmar

Adani Enterprises kunngjorde også fisjonen av næringsmiddelindustrien til Adani Wilmar, sammen med AELs strategiske investering i Adani Commodities.

Selskapet sa at næringsmiddelindustrien hadde blitt “selvbærende, presterer godt og er klar for videre vekst under AWL”.

Den sa at ordningen ikke bare vil låse opp verdier for aksjonærene, men også tillate en fokusert strategi for bærekraftig vekst i sine inkuberende virksomheter.

Markedsbevegelse og utvinning fra Hindenburg-krisen

Aksjekursen til Adani Enterprises hoppet 1,57 % på baksiden av resultatkunngjøringen.

I januar 2023 ga Hindenburg Research, en USA-basert shortselger ut en kritisk rapport som anklaget Adani Group for svindel og aksjemanipulasjon.

Denne rapporten hadde en betydelig innvirkning på aksjekursene til Adani Group-selskaper inkludert Adani Enterprises.

Mens Adani Group har benektet anklagene, hadde den bredere gruppen i begynnelsen av februar 2023 tapt rundt 68 milliarder dollar i markedsverdi, noe som påvirket investorsentimentet på tvers av børsnoterte selskaper.

I mai i år gikk Adani Enterprises tilbake til nivåer sist i januar 2023. I løpet av det siste året har aksjekursen steget 30 %

