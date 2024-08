Amerikansk Bitcoin Strategic Reserve-lov ble offisielt introdusert i Senatet

USAs senator Cynthia Lummis har introdusert Bitcoin Strategic Reserve-regningen. Lovforslaget krever at den amerikanske regjeringen oppretter et reservert fond som bruker flaggskipet kryptovaluta for å styrke nasjonens økonomiske motstandskraft og finansielle suverenitet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Etter talen hennes på Bitcoin Nashville 2024-konferansen, hvor hun opprinnelig foreslo en BTC-reserve, har lovforslaget, med tittelen Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act, nå blitt presentert for Senatet. I et utdrag fra lovutkastet heter det:

Akkurat som gullreserver historisk sett har fungert som en hjørnestein i nasjonal finansiell sikkerhet, representerer Bitcoin en verdi i den digitale tidsalderen som er i stand til å styrke det økonomiske lederskapet og sikkerheten til USA i det 21. århundres globale økonomi.

Hvordan vil Bitcoin bli lagret?

Copy link to section

Som en del av lovgivningen vil et “desentralisert nettverk” av sikre Bitcoin-lagringsfasiliteter bli bygget over hele USA. Disse reservene vil fungere som et kjølelagringssystem for statlige Bitcoin og bli overvåket av finansministeren.

Finansministeren vil også være ansvarlig for å “overvåke” og “revidere” reserven.

Videre vil statskassen samarbeide med forsvarsministeren og sekretæren for hjemmesikkerhet, sammen med industrieksperter, for å sikre fasilitetene.

Regulatoren vil også sørge for at alle digitale eiendeler hentet fra Bitcoin-gafler og airdrops blir registrert og lagret i reserven. I tillegg kan disse eiendelene ikke selges eller avhendes i fem år etter anskaffelsen med mindre ny lovgivning spesifikt tillater slike handlinger.

Hvor mye Bitcoin vil bli anskaffet?

Copy link to section

Et Bitcoin-kjøpsprogram har også fått mandat, hvor regjeringen vil anskaffe maksimalt 1 000 000 Bitcoins. Transaksjonene vil bli utført over fem år, med en maksimal grense på 200 000 BTC kjøpt årlig.

Disse oppkjøpene vil bli gjennomført på en transparent måte for å minimere markedsforstyrrelser. Den oppkjøpte BTC vil bli holdt i minst 20 år, med restriksjoner mot for tidlig salg.

Lovforslaget gir også mandat til et “Proof of Reserve”-system som krever kvartalsvise kryptografiske attester for å verifisere beholdningen i Strategic Bitcoin Reserve. Rapporter om statusen til Bitcoin-kjøpsprogrammet vil bli publisert årlig.

Hvordan vil Bitcoin-kjøpene bli finansiert?

Copy link to section

Flere finansielle mekanismer har blitt foreslått som vil tillate “utligning av kostnadene for den strategiske Bitcoin-reserven.”

Hovedtilnærmingen innebærer omfordeling av overskuddsmidler fra Federal Reserve-bankene. Spesielt endrer loven en del av Federal Reserve Act for å redusere det lovfestede taket på reservebankoverskuddsmidler fra 6,825 milliarder dollar til 2,4 milliarder dollar.

Denne justeringen frigjør ytterligere midler, og dirigerer de første 6 milliarder dollar av nettoinntekter overført av Federal Reserve-bankene til statskassen hvert år, fra 2025 til 2029, for å finansiere Bitcoin-kjøpsprogrammet.

På toppen av dette gir loven mandat omvurdering av gullsertifikater som holdes av Federal Reserve. Federal Reserve-bankene er pålagt å tilby alle sine utestående gullsertifikater til finansministeren innen 180 dager fra den dagen lovgivningen er vedtatt.

Etter det ville finansministeren utstede nytt gullsertifisert innen tre måneder som “reflekterer den virkelige markedsverdien på gullet.”

Forskjellen i kontantverdi mellom de gamle og nye sertifikatene vil bli overført til statskassen, og gi en annen kilde til midler for Bitcoin Reserve.

Til slutt tar lovforslaget også opp spørsmålet om selvforvaring og inkluderer bestemmelser for å bekrefte og ivareta retten til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til å opprettholde kontroll over deres Bitcoin-beholdning uten innblanding fra myndighetene.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.