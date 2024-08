Bank of England kutter renten for første gang på fire år

I en tett omstridt avgjørelse har Bank of England kuttet renten for første gang på over fire år, noe som gir et potensielt løft til Labour-regjeringens innsats for å stimulere økonomisk vekst.

Pengepolitisk komité (MPC) stemte fem mot fire torsdag for å redusere bankens styringsrente med et kvart prosentpoeng, og bringe den ned til 5 %.

Inflasjonspress og økonomisk kontekst

BoE hadde opprettholdt lånekostnadene på 5,25 % det siste året i et forsøk på å dempe inflasjonen.

Nyere data som viste en nedgang i overordnet inflasjon til 2 % i mai og juni tillot imidlertid MPC å vurdere en rentekutt.

Til tross for denne generelle nedgangen har tjenesteinflasjonen holdt seg vedvarende høy, noe som understreker kompleksiteten i det økonomiske miljøet.

BoE-guvernør Andrew Bailey, som stemte for rentekuttet, uttalte:

Inflasjonspresset har lettet nok til at vi har kunnet kutte renten i dag. Men vi må sørge for at inflasjonen holder seg lav og være forsiktig med å kutte renten for raskt eller for mye. Å sikre lav og stabil inflasjon er det beste vi kan gjøre for å støtte økonomisk vekst og velstanden i landet.

Markedsreaksjoner og økonomisk påvirkning

Etter kunngjøringen falt pundet til et lavt nivå på fire uker mot dollaren, og utvidet tidligere tap til 0,8 % og handlet til 1,276 dollar. I tillegg falt rentesensitive toårige forgyldte renter med 0,06 prosentpoeng til 3,76 %.

Disse umiddelbare markedsreaksjonene gjenspeiler det bredere finansmiljøets reaksjon på BoEs policyskifte.

Beslutningen om å kutte renten, den første siden mars 2020 under toppen av COVID-19-pandemien, kommer som en lettelse for mange britiske husholdninger og bedrifter. Høyere lånekostnader det siste året hadde vært en del av BoEs strategi for å dempe den voldsomme inflasjonen, som hadde nådd et 16-års høyde.

Økonomiske utsikter og politiske implikasjoner

Rentekuttet forventes å gi en viss lettelse og potensielt øke økonomisk aktivitet, i tråd med Labour-regjeringens mål om å øke veksten.

Den smale marginen til MPC-avstemningen understreker imidlertid den pågående debatten blant beslutningstakere om den passende balansen mellom å stimulere økonomien og opprettholde kontroll over inflasjonen.

Guvernør Baileys forsiktighet med å ikke kutte rentene for raskt eller betydelig fremhever BoEs forsiktige tilnærming. Sentralbanken har som mål å finne en balanse som støtter økonomisk stabilitet uten å gjenopplive inflasjonspresset.

Bank of Englands beslutning om å kutte renten markerer et betydelig skifte i pengepolitikken, noe som gjenspeiler lettelse av inflasjonspresset og et strategisk grep for å støtte økonomisk vekst.

Den nære MPC-avstemningen og påfølgende markedsreaksjoner indikerer kompleksiteten og utfordringene politiske beslutningstakere står overfor når de navigerer i det nåværende økonomiske landskapet.

Ettersom BoE fortsetter å overvåke inflasjon og økonomiske indikatorer, kan ytterligere justeringer være nødvendig for å opprettholde stabilitet og fremme velstand.

