De britiske boligprisene ser den raskeste årlige økningen i juli siden slutten av 2022

Boligprisene i Storbritannia steg med den raskeste årlige hastigheten siden slutten av 2022, en periode da eiendomsmarkedet falt under virkningen av Liz Truss sitt minibudsjett.

I følge boliglånsutlåner Nationwide økte boligprisene med 2,1 % i juli, opp fra 1,5 % i juni, med den gjennomsnittlige eiendomsprisen på 266 334 pund.

Markedsgjenoppretting og Bank of Englands kommende beslutning

De siste dataene kommer mens Bank of England forbereder seg på å bestemme seg for et potensielt rentekutt.

Sentralbankens basisrente har vært på det høyeste i 16 år på 5,25 % i nesten ett år. Beslutningen følges nøye, da den kan påvirke boligmarkedets bane ytterligere.

Robert Gardner, Nationwides sjeføkonom, bemerket at til tross for de siste gevinstene, er boligprisene fortsatt omtrent 2,8 % under toppnivåene sommeren 2022.

Aktiviteten i boligmarkedet har holdt seg relativt stabil de siste månedene, med antall godkjente boliglån for boligkjøp på rundt 60 000 per måned.

Dette tallet er omtrent 10 % under nivåene før pandemien, men forblir respektabelt gitt det høyere rentemiljøet.

Rimelighetsutfordringer vedvarer

Til tross for den positive trenden i boligprisene, er rimelighet fortsatt en betydelig utfordring for mange kjøpere.

Gardner fremhevet at for en typisk førstegangskjøper, tilsvarer månedlige boliglånsbetalinger nå rundt 37 % av hjemmelønnen, sammenlignet med 28 % før pandemien.

Gardner påpekte at investorens forventninger om en beskjeden nedgang i Bank of Englands grunnrente i de kommende årene kan bidra til å redusere lånekostnadene.

Han advarte imidlertid om at virkningen ville være beskjeden, ettersom gjeldende fastrenteboliglånsprising allerede faktorer i forventet rentenedgang.

Rimelighet vil sannsynligvis bare forbedres gradvis gjennom en kombinasjon av lønnsvekst som overgår boligprisveksten, med noe støtte fra beskjedent lavere lånekostnader.

Markedstillit og potensielle rentekutt

Alice Haine, en analytiker hos Bestinvest by Evelyn Partners, tilskrev prisøkningen til økende tillit til boligmarkedet til tross for pågående prispress.

Hun antydet at et potensielt rentekutt fra Bank of England kunne ytterligere katalysere markedsaktiviteten.

Boligmarkedet viser tegn til en gjenoppblomstring etter den steinete turen i 2023 da høye lånekostnader og lavt tilbud kvelte aktiviteten.

Hun refererte til data fra Zoopla som indikerer at antall avtalte salg i de fire ukene frem til 21. juli steg med 16 % sammenlignet med samme periode i fjor. Denne økningen, sammen med det høyeste antallet boliger på markedet på seks år, antyder at selgere er ivrige etter å kapitalisere på de bedre forholdene.

Nathan Emerson fra Propertymark gjentok denne følelsen, og fremhevet positivitetens retur til boligmarkedet.

Han understreket at et rentekutt, kombinert med den nye regjeringens forpliktelse til å bygge nesten to millioner nye boliger innen 2029, kan forynge boligsektoren.

Det har vært allment forventet at de kan se etter å senke grunnrenten, og denne kombinasjonen av faktorer kan føre til en foryngelse for boligsektoren.

Det britiske boligmarkedet viser tegn til bedring, med boligprisene som stiger med den raskeste årlige takten siden slutten av 2022.

Mens rimelighetsutfordringer gjenstår, fremmer økende markedstillit og potensielle rentekutt fra Bank of England positive utsikter.

Ettersom markedet fortsetter å navigere i denne dynamikken, forventes andre halvdel av året å gi ytterligere vekst og stabilitet.

