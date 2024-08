Eli Lillys tirzepatid-injeksjonsresultater kan utløse et nytt okseløp: Her er grunnen

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) annonserte nylig lovende resultater fra sine SUMMIT fase 3-studier, med fokus på effekten av tirzepatid-injeksjonen.

De positive funnene har vekket investorinteresse, og drev aksjen opp med 3 % i dag.

Disse resultatene er ikke bare viktige for Eli Lilly, men har også potensiale for millioner av pasienter som lider av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF) og fedme.

Lovende prøveresultater

Resultatene fra SUMMIT fase 3-studien viste at tirzepatid reduserte risikoen for hjertesvikt med 38 % sammenlignet med placebo. I tillegg ble alle viktige sekundære endepunkter oppfylt, inkludert:

Hvorfor er dette resultatet betydelig?

Resultatet har vekt fordi HFpEF (hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon) står for 50 % av alle hjertesvikttilfeller. I USA lider 60 % av disse også av fedme.

Det er en tilstand hvor hjertets venstre pumpekammer blir stivt og ikke klarer å fylles normalt. Takket være tirzepatid kan dette problemet endelig løses.

Selskapet vil nå sende SUMMIT-studiefunnene til FDA og håper på et positivt svar fra dem. Hvis stoffet blir godkjent, kan tirzepatid bli hjørnesteinen i Eli Lillys portefølje og øke inntektene betydelig.

Administrerende direktør sier at mangelen på tirzepatid snart bør ta slutt

Administrerende direktør David Ricks hadde flere gode nyheter for investorene i dag, da han hevdet at mangelen på tirzepatid snart skulle ta slutt. Han kom med denne avsløringen under et intervju med Bloomberg.

Noen doser av LLYs vekttapsmedisiner Zepbound og Mounjaro har vært på FDAs mangelliste i noen tid nå. Faktisk har Mounjaro vært på den listen siden 2022.

Selskapet hadde først i april uttalt at de forventer at tilbudet vil forbli stramt. Konsernsjefens kommentarer har imidlertid økt investorenes tillit og håp.

Hva sier diagrammet?

LLY-aksjen har vært på et fall i det siste ettersom det amerikanske markedet korrigerer over hele linja. Kunngjøringen av legemiddelprøven kommer på et tidspunkt da aksjen var i ferd med å teste et viktig støttenivå som vist i diagrammet nedenfor.

Trendlinjen som startet for over et år siden var i ferd med å nærme seg, men aksjekursen nådde aldri dit. Traders vil sannsynligvis fortsatt vente på en retesting av den linjen, men investorer, på bakgrunn av den positive utviklingen ovenfor, vil håpe at retestingen ikke er nødvendig, og at aksjen kan fortsette sin reise oppover.

Når markedet faller i dag, vil investorer finne trøst i det faktum at LLY-aksjen fortsatt er opp 3%. Bare tiden vil vise om det er midlertidig.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.